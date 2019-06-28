Воссозданный ИЛ-2 и памятник солдатке в Тольятти: в Самаре обсудили грядущее празднование юбилея Великой Победы

О ветеранах нужно помнить весь год

В следующем году в Самаре, как и по всей стране, отметят юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Какие мероприятия объединят всех горожан и жителей области, как сказать "Спасибо" каждому ветерану лично и что нужно сделать, чтобы празднование получилось действительно незабываемым, обсуждали на расширенном заседании оргкомитета "Победа" под председательством губернатора Дмитрия Азарова. Именно он и начал разговор, напомнив об основных шагах, которые нужно сделать в преддверии большого праздника. Это социальная работа, которая и так ведется ежегодно: обеспечение ветеранов жильем, ремонт домов и квартир, где живут дети войны, ветераны ВОВ,. Губернатор поручил всем главам района лично наведаться к каждому, узнать о том, что им нужно.

- Снова и снова обращаю внимание, что эта работа не может и не должна строиться урывками, «от даты к дате». Ветераны должны чувствовать наше внимание, благодарность и поддержку не только в дни торжеств, но и всегда, постоянно, - сказал Дмитрий Азаров.

Квартиры дадут 25 семьям

Продолжат в этом году заниматься улучшением жилищных условий ветеранов и приближенных к ним категориям. Так за счет областного бюджета выделят жилье бывшим детям-узникам и участникам войны. Они не попадают под действие федерального указа. На это выделят 35 миллионов рублей - квартиры получат 25 семей.

Также 50% стоимости услуги ЖКХ сегодня уже компенсируют не только ветеранам, но и инвалидам войны, труженикам тыла, блокадникам, несовершеннолетним узникам фашизма, вдовам погибших. Также им положены бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение, организация долговременного ухода.

Кино в парках и новый монумент

Все эти меры и так уже реализуются. Оргкомитету же предстоит в первую очередь подумать над тем, какие мероприятия провести в Самарской области в преддверии юбилейного празднования Победы. При этом чиновники не намерены ограничиваться лишь участием во всероссийских событиях.

- Нужно подумать о своих, особенных акциях, которые вызовут отклик в сердцах самарцев, будут близки именно нам, - отметил Дмитрий Азаров.

Глава города Елена Лапушкина рассказала, что уже намерены делать в Самаре. Так, в одном из скверов "рабочей Безымянки" поставят новый монумент "Город трудовой и боевой славы". Скоро будет объявлен конкурс на его эскиз. Кроме того, может появиться нагрудный знак "Знамя победы".

В парках Самары под открытым небом будут организованы показы в рамках проекта "Кино войны. Это собирались делать только в следующем мае, но Дмитрий Азаров предложил начинать уже сейчас.

В планах также открытие на базе клуба "Самарец" выставки "Трудовая слава Безымянки". Сейчас проведены серьезные исследования, собрана экспозиция. Но нужна реконструкция клуба. А еще по всей улице Победа фонду капитального ремонта поручили провести ремонт и обновление фасадов.

Памятник солдатке для Тольятти

Сейчас в утвержденной программе - несколько десятков пунктов, уже есть рабочие группы. Но только прописанными действиями подготовка не ограничится. Предложений ждут от самих горожан, сбор мнений организуют на форуме iВолга - 2019. Уже на заседании прозвучали несколько дополнительных предложений. В частности, экс-губернатору Константину Титову поручили курировать проект по восстановлению самолета ИЛ-2 , который во время войны производили в Куйбышеве. Задумка - сделать его из деталей, которые находились в поисковых работах и даже пролететь на нем во время Парада. Правда, этого добиться могут и не успеть в этом году, но стараться будут.

Также полковник в отставке Александр Радченко из Тольятти предложил открыть в автограде памятник солдатке. Женщине, которая проводила на войну мужа и детей, а сама осталась ждать их и трудиться в тылу. Дмитрий Азаров узнал, что с этим предложением мужчина не раз выходил к местным властям, но места под скульптуру так и не смогли найти. Губернатор поручил мэрии заняться этим прямо сейчас и потребовал более конструктивно работать с общественными инициативами.

Уже на следующем оргкомитете будут обсуждать другие поступившие предложения. О своих идеях можно писать в твиттере, отмечая губернатора и мобильную приемную.