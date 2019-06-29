Концерт "Ленинград" в Самаре 30 июня 2019: как добраться до стадиона на общественном транспорте, машине, такси

До стадиона в день проведения концерта Ленинграда 30 июня 2019 года можно будет добраться на любом общественном транспорте, а также на автомобиле до парковок.

Как добраться на концерт "Ленинграда" на общественном транспорте

Концерт начнется в 19.00. Уже в 15.58 начнет работать специальный трамвайный маршрут S5. В нем не будут действовать льготные методы оплаты.

Длинный S5 проследует от ул. Тухачевского до стадиона "Самара Арена". Остановки: ж/д вокзал, Самарская площадь, пр.Ленина, КРЦ "Звезда", ул. Ново-Садовая, Барбошина поляна, ул. Демократическая, у. Ташкентская. Первый трамвай отправится в 15.58. Интервал - 8-10 минут. Время в пути: 1.20 минут.

Короткий S5 начнет движение от Барбошиной поляны. Проедет через ул. Демократическая, ул. Ташкентская до стадиона. Начнет движение в 17.00, интервал 8-10 минут.

В этот день весь остальной общественный транспорт будет ходить по расписанию. Также для того, чтобы попасть на концерт Ленинград 30 июня, можно воспользоваться маршрутками №295, трамваями №22? 24? 25 - далее пешком до ул. Дальняя, автобусом №50 до остановки "Дачи", автобусами №1, 45,51, 67, 96 205, 268 - до остановки улица Алма-Атинская.

Также до остановки Барбошина поляна можно доехать на трамвае №5, троллейбусах №8, 9, 19, автобусах № 6, 21, 21м, 50, 89, 203, 206, 226, 261, 297. Здесь уже можно пересесть на трамвай S5.

После концерта в 23.00 работа трамваев S5 возобновится. Все S5 поедут до ул. Тухачевского уже со всеми остановками.

Также после концерта подадут дополнительные автобусы к остановке улица "Алма-Атинская (около Мередес Центра). Это маршруты №№ 1, 41, 51, 45,67. Также отдельно приедут автобусы №50, их можно будет найти на остановке на улице проезд №2, около стоянки такси.

Внимание!

Прогулка по последней миле стадиона занимает около 15-20 минут. Также очереди будут на проход. Так что приезжайте на стадион заблаговременно.

Как добраться на концерт Ленинграда на автомобиле

Для водителей будет работать Северная парковка стадиона Самара Арена. Оставить на ней машину можно бесплатно. Заехать на парковку можно со стороны ул. Демократическая по ул. Арена 2018, затем по ул. 2-1 проезд. Или же с Волжского шоссе по ул. 2-я стадионная.

Южная парковка будет работать для зрителей с VIP-билетами и специальным разрешением на парковку. На нее можно заехать со стороны ул. Дальняя. Для остальных транспортных средств Дальняя будет перекрыта. Это же нужно иметь ввиду и тем, кто собирается на стадион на такси. Пожалуй, наиболее удобный вариант - заезд со стороны ул. Ташкентской и остановка во дворах. Либо заезд на Северную парковку.