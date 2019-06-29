2019-06-29T17:28:20+03:00
Общество

Всероссийский Сабантуй - 2019 в Камышле: скачки за автомобилем, баран для батыра и кулинарные уроки от президента Татарстана

Как прошел большой сельский Сабантуй в Самарской области и чем он удивил гостей из 24 регионов [фото]
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Поединки по традиционной борьбе заинтересовали зрителей. Фото: Департамент информационной политикиПоединки по традиционной борьбе заинтересовали зрителей. Фото: Департамент информационной политики
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В Самарской области прошел грандиозный праздник татарской культуры - Десятый сельский Сабантуй всероссийского уровня. На торжество в Камышлу приехали более 20 тысяч человек из 24 регионов России. На площадке было вкусно и весело! Прогулка по территории Сабантуя превращалась в урок этнографии. На Самарском, Татарском, Башкирском подворьях можно было окунуться в культуру народов, узнать историю традиционных ремесел, посмотреть, как жили коренные представители этносов.

Участниками творческих программ стали 2 тысячи человек. Фото: Департамент информационной политики

Участниками творческих программ стали 2 тысячи человек. Фото: Департамент информационной политики

Праздник неслучайно проходил именно в Самарской области: татары второй по величине этнос на территории нашего региона. А еще именно у нас, в Похвистневском районе впервые прошел сельский Сабантуй такого крупного масштаба.

Дмитрий Азаров и Рустам Миннеханов. Фото: Департамент информационной политики

Дмитрий Азаров и Рустам Миннеханов. Фото: Департамент информационной политики

- Я очень рад, что этот праздник мы отмечаем все вместе. Сабантуй – культурное событие всероссийского масштаба и прекрасный повод для того,чтобы больше узнать о многонациональной культуре великой России, - обратился ко всем гостям праздника Дмитрий Азаров.

Никто не остался голодным. Фото: Департамент информационной политики

Никто не остался голодным. Фото: Департамент информационной политики

В гости к самарскому коллеге приехал президент республики Татарстан. Рустам Минниханов отведал приветственные хлеб - соль и научил Дмитрия Азарова готовить эчпочмаки.

- Мы много ездим, у нас и федеральные и сельские сабантуи, но уровень организации, подготовка здесь на самом высоком уровне!, - отметил он.

Вкусный праздник! Фото: Департамент информационной политики

Вкусный праздник! Фото: Департамент информационной политики

Праздник получился интересным для всех. Программа была насыщенной и зрители не скучали. Изюминкой стали призовые скачки на призы губернатора Самрской области. Кобыла конезавода "Ермак" Самарской области стала победительницей, и теперь у ее наездника есть не только четвероногое средство передвижения, но и новенький Lada LARGUS. А президент Татарстана подарил автомобиль и барана лучшему батыру, который одержал верх над соперниками в традиционной борьбе "кэрэш". Победителем здесь стал Муса Галямов и Марий Эл.

Зрелищные скачки. Фото: Департамент информационной политики

Зрелищные скачки. Фото: Департамент информационной политики

Кульминацией Сабантуя стало шоу "Автородео" Гостям показали "восьмерки" на "пятерке", джигитовку на "Весте" и еще десяток уникальных маневров.

Сабантуй в Камышле. Экспозицию Республики Татарстан украшает дом-изба, где представлены элементы декора татарского жилища XIX века. В павильоне гости любуются изделиями мастеров валяния, которым издревле славятся татары. Здесь пекут блины и угощают чаем из самовара! #СабантуйвКамышле2019 https://t.co/0OfuDNpyva

ИСТОЧНИК KP.RU

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