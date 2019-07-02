Новое качество жизни: какие перемены ждут людей с ментальными особенностями в Самарской области?

Говорят, о здоровье общества судят по отношению к детям и старикам. Но есть еще одна категория граждан, нуждающаяся в особом внимании и заботе, - люди с ментальными особенностями психики. Эта категория граждан находится под особым вниманием омбудсмена. В течение июня Ольга Гальцова, сотрудники аппарата совместно с представителями общественности посетили психоневрологические интернаты, чтобы изучить, как соблюдаются права инвалидов, гарантированные законодательством. По итогам инспекции учреждений будет подготовлен специальный доклад уполномоченного по правам человека в Самарской области.

В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ?

109 пациентов Потаповского пансионата для инвалидов (психоневрологического интерната) в возрасте от 21 года до 93 лет ютятся сегодня в небольшом приспособленном для нужд учреждения здании. На тысяче квадратов уместились и жилые помещения, и администрация, и обслуживающий персонал, и медики. Сказать, что здесь тесно, значит, не сказать ничего. Даже телевизор жители интерната смотрят по очереди - все желающие не вмещаются в крошечной комнате отдыха. На более чем сотню пациентов два туалета и один душ. Раз в неделю «потаповцы» ходят в баню. Столовая - в отдельном помещении. Летом хорошо, а зимой? Завтракать, обедать и ужинать приходится посменно: всех сразу небольшой зал не вмещает.

Но даже при таких достаточно скромных условиях проживания в пансионат выстраивается очередь. Люди везут сюда своих родственников с психическими заболеваниями со всей губернии и даже из соседних регионов. Диагнозы серьезные: умственная отсталость, шизофрения, олигофрения, болезнь Дауна…

- Перечень заболеваний очень большой, и все они требуют индивидуального подхода, что и осуществляется нашими врачами, - рассказала Ольге Гальцовой директор Потаповского пансионата для инвалидов Елена Карпова.

И чудеса случаются: после прохождения курса медико-социальной реабилитации некоторые из этих людей вполне способны научиться жить самостоятельно, обслуживать себя и вернуться в социум. Но чудеса творят профессионалы. А как можно заботиться о людях с серьезнейшими заболеваниями в условиях, не соответствующих элементарным санитарным и бытовым нормам?

«ТАК И ДОЛЖНЫ ЖИТЬ ЛЮДИ»

На ситуацию в Потаповском интернате Ольга Гальцова обратила внимание органов власти в ежегодном докладе о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Самарской области в 2016 году. Результат - начало строительства нового корпуса на 270 человек по социальной программе, софинансируемой регионом и Пенсионным фондом России. На строительство потрачено около 500 млн рублей, из них 147 млн рублей - из федерального бюджета. Новый корпус построен и готовится к сдаче в эксплуатацию. Новоселье состоится уже этим летом. Ольга Гальцова вместе с представителями министерства строительства, министерства социально-демографического развития области, главой Красноярского района Михаилом Белоусовым, а также членами Общественного совета при омбудсмене Александром Латкиным, Евгением Ханжиным, Еленой Дмитричковой посетила новое здание. Оно стало первым в регионе построенным специально для нужд психоневрологического интерната. Учтено все до мелочей - есть медицинский блок, тренажерный зал, комнаты социальной адаптации и помещения для творческих занятий, парикмахерская и комнаты для встреч с родными. Новое здание в четыре раза больше старого.

- Мы переведем сюда наших подопечных и еще будем набирать пациентов. Это позволит нам в полном объеме ликвидировать очередь, - объяснила Елена Карпова. Сотрудники с нетерпением ждут переезда. Они уверены: в новом здании их подопечные будут радоваться каждому дню. Кстати, введение в эксплуатацию нового здания даст и 186 новых рабочих мест красноярцам - нужны медсестры, санитары, врачи, кухонные работники и сотрудники хозслужбы.

- Очень радует, что проблема устаревшей материально-технической базы пансионатов, которая была обозначена всего три года назад, решается сегодня. Это говорит об отношении гражданского общества, органов власти к самым незащищенным слоям населения. Потаповский пансионат - наша большая общая победа, здесь будут обеспечены совершенно новое качество жизни для граждан с психическими заболеваниями и современные условия работы персонала, - отметила Ольга Гальцова. Омбудсмен подчеркнула: строительство здания находится на личном контроле у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В настоящее время строители устраняют небольшие недоделки. Это очень важно: в ходе эксплуатации ни у пациентов, ни у персонала не должно возникать никаких проблем и вопросов.

НА ОЧЕРЕДИ - БОЛЬШАЯ РАКОВКА

В ходе своего визита в Красноярский район Ольга Гальцова посетила также отделение Потаповского пансионата в Большой Раковке. Оно также находится в приспособленном здании - когда-то здесь был женский монастырь, основанный в 1859 году. Живут тут в основном женщины и несколько мужчин, помогающих по хозяйству. В коридорах вдоль стен стоят длинные кушетки - свободных мест нет: дамы вышли пообщаться, обсудить важные дела. Многие при параде - с накрашенными глазами, губами. «Смотрите, какое у меня платье, нарядили как барыню», - кружится молодая девушка. Гостям радуются как малыши: здороваются хором, как в детском саду, и простодушно демонстрируют Ольге Гальцовой свои поделки: вышивку, рисунки, вязаные салфетки. С удовольствием и с подробностями рассказывают, как хорошо кормят - «вчера на ужин давали беляши и молочку». В актовом зале остальные пациенты смотрят фильм про войну, играют в шахматы и другие настольные игры, рисуют. Ощущение скученности и тесноты давит: люди везде - в коридорах, на улице, в палатах (кстати, чистых и светлых).

- Два года тут живу, все нравится. Сестры приезжают два раза в месяц, жду их. Очень хочу домой. Хотя тут весело: мы поем, нам включают музыку, мы танцуем. Врачи хорошие, - делится одна из жительниц пансионата Надя. И интересуется: «А зачем вы приехали? Ремонт будут делать?»

Ремонт в Большой Раковке сделать практически невозможно. Памятник архитектуры - сложное наследие. Здесь нельзя проводить перепланировки, а высокие каменные лестницы могут преодолеть далеко не все опекаемые. В последние годы здание удалось привести в соответствие с нормами противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

- Главная проблема в том, что здание приспособленное, - считает первый заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Олег Рубежанский. - Государство ставит задачу переформатировать деятельность подобных учреждений, такую же задачу ставит перед нами и губернатор. В таких условиях сделать это крайне сложно. Поэтому в планах - строительство новых зданий пансионатов в Большой Раковке и в Высокинском пансионате на территории Пестравского района.

Члены Общественного совета при уполномоченном по правам человека в Самарской области увиденным остались довольны.

- Да, условия проживания пока далеки от идеальных, но персонал пансионатов делает все возможное, чтобы пациенты чувствовали себя хорошо. Мы видели их лица: людям здесь комфортно, - говорит Евгений Ханжин.