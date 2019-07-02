Газпром отчитался: объемы поставок «голубого топлива» растут

28 июня в Санкт-Петербурге состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Газпром», на котором были подведены итоги 2018 года. По итогам собрания о своей работе рассказали и в ООО «Газпром межрегионгаз Самара» - предприятии Самарской области, входящем в группу «Газпром». Приоритеты работы региональной компании - бесперебойное обеспечение потребителей природным газом и повышение платежной дисциплины.

ПЕРВЫЕ В МИРЕ

О достижениях ПАО «Газпром» за прошлый год на годовом общем собрании акционеров рассказал председатель правления компании Алексей Миллер. Он назвал 2018-й «годом высоких достижений», отметив рекордные финансовые результаты деятельности «Газпрома».

Самая большая за всю историю выручка от продаж (8,2 трлн рублей), рекордная прибыль (1 трлн 456 млрд рублей), рост потребления внутри страны на 4,3% (на 9,8 млрд кубометров). Это лишь некоторые показатели работы компании в прошлом году.

Одним из важнейших направлений деятельности ПАО «Газпром» Алексей Миллер назвал газификацию регионов России, в том числе реализацию Программы газоснабжения. В Самарской области вопросы поставки газа населению и юридическим лицам входят в сферу деятельности региональной компании ПАО «Газпром» - ООО «Газпром межрегионгаз Самара».

ПОТРЕБЛЕНИЕ ГАЗА РАСТЕТ

Уровень газификации России к 1 января 2019 года увеличен до 68,6%, тогда как в Самарской области он перевалил за отметку 99%. Структуры компании «Газпром» выполняют свои обязательства перед страной, населением и нашим регионом.

Основной объем потребления природного газа в нашем регионе приходится на промышленную отрасль - предприятия используют 86,4% газа от общего объема. Доля населения - 9% от общего объема поставок.

К сожалению, бесперебойная подача газа не всегда столь же своевременно оплачивается потребителями. Объем просроченной дебиторской задолженности в регионе перед ООО «Газпром межрегионгаз Самара», по данным на 1 января 2019 года, составил более 1,2 млрд рублей. Население задолжало 635,8 млн рублей, предприятия коммунально-бытового комплекса - 311,7 млн рублей, предприятия, финансируемые из бюджета, - 224,3 млн рублей.

АКЦЕНТ - НА ПОВЫШЕНИЕ ПЛАТЕЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Чтобы повысить платежную дисциплину населения, ООО «Газпром межрегионгаз Самара» ведет разноплановую работу. Письма, звонки, предупреждения - человек, просрочивший платежи, не может пожаловаться на отсутствие внимания со стороны ресурсоснабжающей организации.

Крайняя мера - прекращение подачи газа должникам. К ней региональная компания начала прибегать в этом году с 1 июля. Впрочем, самых неприятных последствий неуплаты можно избежать, если прямо сейчас начать погашать задолженность. Например, обратиться в компанию с просьбой о предоставлении рассрочки, а лучше сразу оплатить весь долг, чтобы избавиться от этой ноши. Пока в списках на отключение - более 20 тысяч абонентов. Этот перечень будет корректироваться по мере погашения задолженности.

- Отключение абонента от подачи газа - вынужденная мера, к которой мы прибегаем лишь в крайних случаях, - говорит генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Андрей Кислов. - Этот механизм реализуется после того, как с потребителем проведен весь комплекс предварительных работ. Если ни один из способов информирования о необходимости погашения задолженности не приносит результатов и абонент не оплачивает долги добровольно, применяются другие предусмотренные законодательством меры. Поставщик газа вправе начислить пени, обратиться в судебные органы с целью взыскания задолженности, а также отключить абонента от подачи газа.

В СПИСКЕ ДОЛЖНИКОВ - ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Платежная дисциплина «хромает» не только у граждан, но и у предприятий. Наиболее крупными и проблемными должниками из числа теплоснабжающих организаций по состоянию на 1 июня являются ООО «СамРЭК-Эксплуатация» (447,4 млн рублей просрочки, по данным на 01.06.2019), ООО «Волготеплоснаб» (просрочена оплата 114 млн рублей на 01.06.2019) и МУП «ЖЭС» (90, 4 млн рублей на 01.06.2019).

ВАЖНО!

Поставщик газа вправе отключить поставку «голубого топлива» в случае неоплаты или неполной оплаты потребленного газа в течение двух расчетных периодов подряд. При этом по законодательству помимо долга абоненту придется оплачивать работы по отключению и дальнейшему подключению к подаче газа. ООО «Газпром межрегионгаз Самара» призывает: своевременно оплачивайте потребленный газ, не допускайте образования задолженности