Рационализаторы НЗМП стали лучшими в Самарской области

Сотрудники ООО «НЗМП» – победители областного смотра-конкурса по рационализаторству и изобретательству среди предприятий губернии за 2018 год. Заслуженные награды – благодарности Министерства промышленности и торговли Самарской области – получили четверо заводчан и целая творческая бригада.

Есть идея!

Что такое рационализация? Это улучшение, совершенствование чего-либо. И эффект не обязательно выражается в материальном эквиваленте. В прошлом году сотрудники НЗМП подали 11 рацпредложений, каждое из которых было внедрено в производство. Все они были направлены на повышение производительности труда, улучшение условий труда и повышение уровня промышленной безопасности. Например, начальник отделения приготовления пакета присадок "Самойл 7321" Андрей Типушков предложил объединить линии приема кислотного компонента из автомобильного и железнодорожного транспорта к насосу, смонтировав трубопровод и установив дополнительную запорную арматуру. До сих пор компонент поступал к насосу по разным трубопроводам, не связанным между собой. Это требовало сборки разных схем, отнимало много сил и времени. Объединив линии, коллектив отделения смог уменьшить количество работ повышенной опасности. - За время работы я подал, в общей сложности, около 20 рацпредложений, - рассказал Андрей Евгеньевич. – Все они были внедрены в производство, некоторые – с экономическим эффектом. Предложения были направлены как на улучшения условий труда, так и на стабилизацию работы установок. Есть идеи и на этот год – одна по улучшению условий труда персонала отделения, другая – по повышению энергоэффективности производства.

Андрей Типушков за году работы внедрил около 20 рацпредложений. Фото: ООО "НЗМП"

Инженер электротехнической лаборатории цеха по эксплуатации электрооборудования Сергей Фандеев в прошлом году стал автором трех рационализаторских предложений. Одно из них – в помощь электромонтерам предприятия.

- В целях удобства и ускорения процесса мониторинга состояния электродвигателей, работающих во влажной среде и управляемых при помощи преобразователей частоты, предложено установить разъединители, – поясняет Сергей Александрович. - Ранее для этого каждый раз приходилось с помощью гаечных ключей отсоединять кабели от преобразователей частоты, что зачастую приводило к механическим повреждениям изоляции кабелей и требовало больших затрат времени. Теперь достаточно отключить разъединитель, тем самым создав видимый разрыв в цепи питания электродвигателя, не повреждая при этом кабели, ускоряя и упрощая процесс мониторинга.

Одна голова хорошо, а три - лучше

Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс цеха №39 Александр Гаранин тоже в прошлом году выдвинул три удачные идеи. А всего за 16 лет работы Александра Борисовича на заводе с его участием внедрено 27 рацпредложений.

- Одно из последних – довольно простое, - улыбается Александр Борисович. – На узле фасовки масла в 20-литровые канистры стоял шумный, не очень надежный пневматический привод. Мы его демонтировали, изготовили переход на электродвигатель, поставили частотный преобразователь с учетом усилия вращения укупорки. Получилось и тихо, и надежно.

Олег Яшин совершенствует производство в составе творческой бригады. Сотрудники НЗМП всегда находят, что можно улучшить в работе завода. Фото: ООО "НЗМП"

Кстати, Александр Гаранин вносил рационализаторские предложения и в составе творческой бригады, также победившей в конкурсе. Помимо него, туда вошли начальник цеха №39 Олег Яшин и заместитель начальника цеха №39 Николай Деянов. Втроем они, например, усовершенствовали транспортер, предназначенный для выгрузки продукции с галереи для дальнейшей загрузки железнодорожных вагонов. Если раньше продукция могла упасть с ленты, теперь это исключено. Также рационализаторский союз усовершенствовал экструдер, чтобы исключить брак канистр, и «помог» датчикам этикетировочной линии научиться распознавать канистры другого цвета.

– Раньше тара была желтого цвета, и чтобы заставить систему наклеивать этикетки на черные 20-литровые емкости, пришлось перенастроить схемы и фотоэлементы, – поясняет Николай Деянов. – Как говорится, нет ничего невозможного для наших инженеров! Кстати, инженерная творческая команда цеха №39 пополнилась новыми, молодыми рационализаторами. В этом году уже два предложения внес наладчик машин и автоматических линий Иван Дудниченко, дельную идею предложил оператор товарный Артур Сачурин. Так что традиции рационализаторства на заводе процветают и передаются от поколения к поколению. А производство от этого только в плюсе!