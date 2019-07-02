Чисто и безопасно: как дети и взрослые Волгу спасали

В этом году жители Жигулевска уже в 14-й раз вышли на уборку пляжа. Акция «оБЕРЕГАй» стала традиционной во всех регионах присутствия ПАО «РусГидро», от Кавказа до Дальнего Востока. И Самарская область – не исключение. Энергетики, сотрудники Жигулевской ГЭС, стремятся привлечь к проблеме сбережения водоемов и чистоты берегов молодежь, воспитывая в ней бережное отношение к природе.

Ребята получают футболки, кепки, мешки для мусора.Фото: Андрей КУРОЧКИН

Информация об акции распространяется в социальных сетях, на страничках Жигулевской ГЭС и Дома молодежных организаций, главного партнера «оБЕРЕГАйки», как ласково зовут свою ежегодную акцию участники. Люди – и дети, и взрослые – охотно откликаются. Говорят, даже отпуск откладывают на несколько дней или недель, чтобы не пропустить экологический праздник. А это действительно праздник - с танцами, музыкой, веселой зарядкой и призами. Но об этом позже.

- Интерес к акции с каждым годом растет, как и число участников, - уверена директор Дома молодежных организаций Надежда Самойлова. – Мы не только городской пляж убираем – среди наших любимых объектов Богатырь, Ширяево. Навели порядок, потом сорить неудобно.

Ариша – самая маленькая хранительница Волги. Ей всего годик!Фото: Андрей КУРОЧКИН

В акции принимают участие целые семьи – от мала до велика.Фото: Андрей КУРОЧКИН

Возраст участников акции не ограничен. Люди приходят сюда целыми семьями, с малышами, которые едва научились ходить. Маленькой Арине всего годик. Ее мама когда-то работала в Доме молодежных организаций. «оБЕРЕГАЙка» стала родной и близкой. И сейчас вся семья пришла на городской пляж, чтобы сделать его чище.

- Это наша прямая обязанность, как иначе, - уверена молодая мама Алена Розочкина.

Напутственные слова участникам акции от директора Жигулевской ГЭС Олега Леонова.Фото: Андрей КУРОЧКИН

Акция «оБЕРЕГАй» – не просто уборка прибрежных территорий.

- Самое главное - это вопросы экологического воспитания детей и мы надеемся получить результат именно в этом направлении: каждый из участников поменяет что-то в своем отношении к природе, к проблемам сбора и утилизации мусора, - считает директор Жигулевской ГЭС Олег Леонов.

Уборка – это весело!Фото: Андрей КУРОЧКИН

Уборка пляжа – занятие веселое, хоть и непростое. Отдыхающие акцию одобрили.

- Каждый день прихожу сюда с внуками загорать, и, конечно, часто расстраиваюсь: вечером молодежь отдыхает, а с утра – бутылки, пакеты, очистки. Неужели трудно унести с собой мусор? – призывает к сознательности бабушка Валентина Ивановна и немного помогает активистам вместе со своими мальчишками.

Каждый внес свой вклад в чистоту пляжа.Фото: Андрей КУРОЧКИН

Это только начало: к концу акции ребята собрали целый грузовик мусора.Фото: Андрей КУРОЧКИН

Количество собранного мусора растет на глазах. Помощь в его вывозе оказала городская администрация.

Мальчишки мечтают, чтобы пляж был не только чистым, но и безопасным.Фото: Андрей КУРОЧКИН

Егор Сучков и Матвей Керженцев – ученики школы №13. Егору всего 11 лет, но он уже третий раз принимает участие в акции. «Классно», - коротко делится впечатлениями. В этом году он позвал с собой своего товарища Матвея.

- Очень важно, чтобы пляж был чистым. Помню, как-то я отдыхал на Волге с родителями и сильно порезал ногу. Было очень больно. Я не хочу, чтобы на пляже были опасные предметы для детей и взрослых, поэтому и пришел сегодня сюда. Здесь здорово!

Волонтерский отряд школы №7 – постоянный участник акции «оБЕРЕГАй»Фото: Андрей КУРОЧКИН

Отряд волонтеров в школе существует уже второй год и принимает участие во всех городских мероприятиях. Конечно, ребята не могли пройти мимо экологической акции.

- Собрать мальчишек и девчонок было несложно, несмотря на каникулы, - улыбается заместитель директора по воспитательной работе школы №7 Ольга Матузова. – Даже выпускники наши пришли, которые формально уже никакого отношения к школе не имеют. Просто это начинание всем нам, и детям, и педагогам, по душе и по сердцу.

Спортсмены уверены: очищая пляж, они очищают сознание.Фото: Андрей КУРОЧКИН

Каждый год приходят на акцию «оБЕРЕГАй» и жигулевские каратисты.

- Мне кажется, очищая берег, мы очищаем свое сознание, - говорит руководитель физкультурно-спортивного клуба «Самурай» Олег Фадеев. – И, конечно, воспитываем ребят. Взрослые мусорят, а дети убирают. Мам и пап уже не изменишь, а детей научить можно и, самое главное, им это нравится!

Чего только не выкидывают люди на побережье...Фото: Андрей КУРОЧКИН

В ходе акции добровольцы соревновались в конкурсах на самую необычную находку. Старая мебель, матрасы, разнокалиберная обувь и одежда – чего тут только нет. Даже огромный гриб оказался в числе находок. Правильно, на пляже только вода, песок и солнце!

Может быть, этот маленький плакат напомнит людям, что мусорить нельзя?Фото: Андрей КУРОЧКИН

Субботник завершился. На набережной остался плакат – «Не сорите. Здесь убирались дети». Но акция «оБЕРЕГАй!» продолжается - стартовал конкурс лучших фотографий. Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо выложить в социальных сетях Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте сделанные во время акции фотоснимки с хештегом #oberegai или #Жигулевская ГЭС или направить их на электронный адрес oberegai@rushydro.ru. Номинаций три: «Лучшая команда», «Самый красивый уголок природы» и «Селфи оБЕРЕГАй». Лучшие из них разместят на сайте www.oberegai.rushydro.ru в разделе «Фотоконкурс оБЕРЕГАй». Основное голосование будет идти на сайте в течение двух недель после окончания сезона оБЕРЕГАй-2019 (октябрь-ноябрь). По итогам голосования победители каждой из трех номинаций получат призы от РусГидро. А юные экологи вернутся на пляж в сентябре, в ходе осеннего этапа акции «оБЕРЕГАй».

Все участники акции получили памятные подарки.Фото: Андрей КУРОЧКИН

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