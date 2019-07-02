Unitedbtcbank — полный спектр банковских услуг и работа с криптовалютами

Люди заинтересованы не только в накоплении биткоинов и других валют, но также в инвестировании и ведении торгов. Существует возможность расплачиваться биткоинами за многие покупки — перед совершением операции валюту необязательно даже обменивать.

Международный United BTC Bank особенно активно разрабатывает направления криптоинвестирования и криптокредитования. Услуги финансовой организации могут оказаться очень интересными для поклонников интернет-валют.

United BTC Bank — удобный и надежный криптобанк

Банк может предложить своим клиентам все основные виды финансовых услуг — кредитование и депозиты, инвестиционные портфели и доверительное управление, а также многое другое. Но особенный интерес представляют услуги, связанные с криптовалютами.

- В банке можно завести крипто-кошелек, или крипто-счет — на нем можно хранить биткоины и другие валюты, обменивать по выгодному курсу на криптовалютных биржах, переводить со счета на счет без издержек и потерь.

- United BTC Bank предоставляет возможность оформить пластиковую криптокарту — и пользоваться биткоинами безо всяких проблем при совершении повседневных покупок. Карта дает возможность рассчитываться безналичным путем в магазинах и снимать наличные средства в банкоматах, а также получать определенные бонусы и скидки за пользование.

- При помощи банка можно осуществлять торги на рынке криптовалют и выгодно инвестировать средства. Финансовая организация предоставляет своим клиентам площадки с удобными инструментами, позволяющие без лишних сложностей увеличить свой криптовалютный депозит.

Клиентам United BTC Bank доступно несколько разновидностей крипто-портфелей. Среди них — базовый, оптимальный и максимальный пакеты с возможностью инвестировать от 1 500 до 50 000 евро и получить на выбор от 3 до 18 популярных криптовалют.

Отзывы о United BTC Bank подтверждают высокую надежность и удобство международного банка. Финансовая организация осуществляет по-настоящему инновационный подход к криптовалютам — и старается сделать так, чтобы клиенты могли пользоваться биткоинами так же свободно, как и любыми другими валютами. Помимо самостоятельного распоряжения активами, можно воспользоваться услугой доверительного управления — и передать свои средства под контроль опытных специалистов.

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