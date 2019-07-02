2019-07-02T20:44:23+03:00
Общество

«Он уже не будет прежним»: в мэрии рассказали о реконструкции фонтана на Самарской площади

Власти уверяют, что постараются достичь максимального сходства
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Фонтан снова начали реконструировать. Фото: Андрей КочетковФонтан снова начали реконструировать. Фото: Андрей Кочетков
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С 1 июля выключен фонтан в сквере на Самарской площади, его открыли в прошлом году, а теперь снова снимают облицовку. Скандал вокруг фонтана, построенного в честь 30-летия Победы, разгорелся еще в 2017 году, когда городские власти решили его отремонтировать. За 40 лет коммуникации полностью износились и просела чаша. После реконструкции авторы прежнего фонтана были в шоке. В чаше вместо дорогой смальты появилась дешевая плитка. А мозаика больше не была салютом, а стала походить на детские раскраски. Тогда один из авторов проекта Владимир Борисов и вдова экс-главного архитектора Самары Вагана Каркарьяна, соавтора проекта, подали иск в суд.

Ленинский районный суд признал: компания-подрядчик не права. Фонтан надо реставрировать заново. Возвращать первоначальный облик будет инженерно-строительная компания «Гелиос». Фонтан переделают за 29,8 миллиона рублей. К слову, предыдущий ремонт обошелся бюджету в 26,7 млн рублей. И это притом, что использовали более дешевые материалы. Облицовка слетела, не пережила и одну зиму.

- В числе прочего подрядчику нужно демонтировать панно пола фонтана и декоративный слой георгиевской ленты из мозаичной смеси, обустроить гидроизоляцию и восстановить часть объекта в виде георгиевской ленты. После этого компания вручную нанесет на поверхность фонтана художественное панно из цветного непрозрачного («глушенного») стекла толщиной 8 - 10 мм и смонтирует светильники и светодиодную ленту, а затем подготовит объект к запуску, - рассказал на Радио «КП» - Самара» руководитель Управления главного архитектора горадминистрации Игорь Галахов.

Чиновник уверил слушателей: к восстановлению привлекли одного из авторов проекта Владимира Борисова. Правда, по словам Галахова, надеяться на полное восстановление фонтана нет смысла.

- К сожалению, восстановить в полной мере фонтан, наверное, не удастся. Утеряна проектная документация, я пытался ее найти. Та, которая предполагала реконструкцию в 90-х годах, не соответствует выполненным работам. Тут уже противоречия. Именно поэтому руководство города привлекло Абрамова и Борисова к этой работе, чтобы восстановить не только архитектурную, но и историческую правду объекта. Я лично участвовал в организации встречи с первым заместителем главы Самары Владимиром Василенко и архитектором Борисовым, - сообщил Игорь Галахов в прямом эфире.

Архитектор Владимир Борисов отрицает, что его привлекли к реконструкции:

- Нас никто никуда не звал. 19 июня было совещание по реставрации. Мы попросили предоставить проектную документацию, нам ее никто не дал. Сказали: «Мы же заключили с вами мировое соглашение. Какие еще претензии?» А мы пошли на мировую, чтобы судебные разбирательства прекратить!

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Самара. Фонтан 30-летия Победы после реставрации.Видео: Поликарп Мышкин

ИСТОЧНИК KP.RU

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