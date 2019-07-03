Подшефный ННК "Роснефть-класс" выпустил очередных медалистов

В новокуйбышевской школе №5 «Образовательный центр имени М.П. Бочарикова» успешно работает уже несколько лет образовательная программа профильного обучения по стандартам компании «Роснефть» и лучшие ученики, закончившие 9-й класс, не просто переходят в 10-й, а могут поступить в «Роснефть-класс». Для этого нужно показать отличные результаты по химии, математике и физике, но ребята знают: следующие два года у них будет прекрасная возможность настолько «прокачать» свой багаж знаний, что перед ними распахнутся двери в любой, самый престижный институт. Новокуйбышевская нефтехимическая компания открыла подшефный класс в 2012 году, и за семь лет больше половины – 68 выпускников из 133 – закончили школу с золотой медалью!

Лучшие вузы ждут

Обучение в профильном «Роснефть-классе» направлено на подготовку учащихся к поступлению на специальности нефтехимического профиля в ведущие вузы страны: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, РХТУ имени Д.И. Менделеева, СамГТУ и другие университеты. Два года плотного общения со специалистами предприятия, экскурсии на производственные площадки, стипендии, которыми ННК поощряет отличников, не проходят даром – после обучения в вузе многие из них планируют связать свою жизнь с ННК.

- Я специально выбирала «Роснефть-класс», так как химия мой любимый предмет, - призналась выпускница Екатерина Романова. - Я планирую поступать в Самарский государственный политехнический университет на факультет химической технологии, чтобы связать свою профессию именно с данной отраслью.

Программа обучения в профильном классе дает школьникам возможность углубленно изучать профильные предметы – математику, химию, английский язык, физику. При поддержке ННК ученики занимаются научной деятельностью, участвуют и побеждают в престижных конференциях, олимпиадах и конкурсах. С учениками РН-классов занимаются не только школьные учителя, но и преподаватели СамГТУ. А в скором времени внесут свой вклад в их обучение и педагоги МГУ: в прошлом году при финансовой поддержке ННК в школе №5 отремонтирован профориентационный кабинет, в котором в ближайшем будущем установят современное оборудование, позволяющее старшеклассникам дистанционно обучаться у преподавателей этого университета.

С профессией знаком с детства

«Роснефть-классы» - важное звено молодежной политики компании «Роснефть», главная цель которой - подготовка и формирование кадрового потенциала. При поддержке компании в процесс обучения внедряются новые технологии, реализуются профильные программы и предоставляются возможности для развития личностного потенциала ребят. Сейчас ученики «Роснефть-классов» - это старшеклассники последних двух лет обучения. Но компания пошла дальше, выдвинув инициативу по организации ранней предпрофильной подготовки для учеников 5-9 классов. Благодаря чему каждый школьник сможет сознательно остановить свой выбор на профессии инженера или химика, и целенаправленно готовиться к поступлению в технический вуз. Уже сейчас организована совместная работа ННК и администрации школы, направленная на знакомство школьников среднего звена с востребованными на ННК и в «Роснефти» профессиями.

- Это уже шестой выпуск профильного класса, - рассказала заместитель начальника управления по развитию персонала и социальным программам АО «ННК» Татьяна Соколова. - Тесное взаимодействие администрации школы, педагогического коллектива и Новокуйбышевской нефтехимической компании в рамках реализации образовательных программ, научно-практического развития учащихся Роснефть-классов позволяет достигать высокого уровня подготовки выпускников, соответствующего современным требованиям. Это значимая работа по формированию кадрового потенциала, которой в ННК уделяется особое внимание. Первые выпускники «Роснефть-классов» уже пришли на предприятие, и мы видим их желание работать, а также стремление развиваться вместе с компанией «Роснефть».