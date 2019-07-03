«Пьянство за рулем — зло!»: экс-начальник регионального УГИБДД рассказал о службе и самарских водителях

Сегодня, 3 июля — праздник у тех, кто охраняет безопасность на дорогах. Госавтоинспекции исполняется 83 года. В преддверии праздника корреспондент «КП-Самара» пообщался с Евгением Климовым. Ветеран МВД 20 марта отметил свое 70-летие. Он возглавлял управление ОГИБДД при УВД региона с 1994 по 2006 годы, неоднократно получал медали и ордена за успехи на службе и знает о работе ГАИ не понаслышке.

«ГЛАВНОЕ - ЖЕЛАНИЕ РАЗВИВАТЬСЯ И ТРУДИТЬСЯ»

Евгений Иванович родился в Нефтегорском районе в небольшом селе Верхнее-Съезжее, в многодетной семье, глава которой — Иван Георгиевич — прошел три войны:

— У нас шесть детей в семье. Отец всегда хотел, чтобы кто-то из нас связал свою жизнь со службой отечеству, носил погоны. Он был человеком строгой дисциплины и нас воспитывал соответствующим образом. Мне тоже с детства нравилась военная форма, поэтому я пошел в армию — летал на скоростных истребителях на Дальнем Востоке. В январе 1971 года, после возвращения домой, я поехал в Самару и пошел в кадровую службу милиции, устроился в дорожную инспекцию. Одному было, конечно, сложно, но справлялся, с детства нас учили быть самостоятельными.

Почему выбрали именно дорожную сферу?

— Здесь сыграло свою роль мое окружение. Старший и средний братья работали в Нефтегорске водителями, интересовались машинами. Я с детства тоже любил автомобили, рано научился водить. Когда пришел в милицию, сразу выразил желание попасть именно в эту структуру.

Климов с детства мечтал стать военным или полицейскимФото: из архива героя публикации

Где начинали службу?

— В дивизионе ДПС, на Победе, 156. Проработал там несколько лет, потом сформировали при областном ГАИ подразделение по надзору и сопровождению специальных грузов, меня перевели туда. В 1974 году я стал госинспектором по приему экзаменов МРЭО.

Были ли у вас наставники? Чему учили старшие товарищи?

— Да, конечно. Благодарен Извозчикову Евгению, Гончарову Леониду и Холькину Юрию. Служба в те годы была молодая, люди устраивались после войны. Не было ни стандартов, ни инструкций. Жизнь давала толчок к развитию. Главное — желание развиваться и трудиться. Быть дисциплинированным. Это и советовали опытные сослуживцы. Позже я, в свою очередь, помогал советом другим молодым сотрудникам.

ПОГОНЯ ЗА БАНДОЙ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТОВ

Чем отличается служба в 70-е, 80-е годы от той, что была в 90-е и 2000-е?

— Время течет, все меняется. Прогресс и усовершенствование — дорог, автомобилей, средств фиксации нарушений, организации дорожного движения — играют свою роль. Все улучшается. В том числе и в нашей работе. Техника укрепляется новыми научными разработками и умело внедряется в службу.

Когда было легче получить права — сейчас или раньше?

— Учить правила нужно всегда — независимо от времени! Сейчас другая система, все компьютеризировано, более доступно для обучения. Но и у нас все было строго с экзаменами на права. И с вождением также. Это касается всех учеников, в том числе и моих родственников. Всегда, когда едем куда-то вместе, указываю на ошибки в вождении. Везде должна быть дисциплина, особенно на дороге! Но в целом, сейчас легче — потому что, опять же, все усовершенствуется и становится лучше.

Евгений Климов добросовестно выполнял свою работу и был неоднократно отмечен за этоФото: из архива героя публикации

Когда водили лучше — раньше или сейчас?

— Меньше машин раньше было, сейчас их становится гораздо больше. Они совершенствуются и более удобны в управлении. С одной стороны, из-за появления хороших и широких дорог, качественной разметки — ездить стало удобнее. С другой — чем больше автомобилей, тем более вероятны ДТП.

Приходилось ли вам гоняться за нарушителями?

— За годы службы бывало много разных случаев. И пьяные люди умудрялись перевозить детей, ориентировки были и на задержания преступников, приходилось останавливать нарушителей и не только. Помню, как мы преследовали опасную банду, вели их по всему городу вплоть до гостиницы «Россия», где уже ожидала группа задержания. Это был удачно реализованный план «Перехват». Люди хорошо отработали.

За годы службы Климов познакомился со многими интересными людьмиФото: из архива героя публикации

Что еще запомнилось из службы?

— Да много всего было. Вся служба наполнена чем-то интересным. Два раза к нам приезжал Ельцин, Путин приезжал в Самару после назначения. Мы обеспечивали безопасность движения первых лиц государства. Очень ответственный момент для меня. Все должно было быть на высшем уровне. Мы справились, благодаря четкой работе всех служб все прошло без происшествий.

Как оцените работу ГИБДД в ваше время?

— Система надзора постоянно совершенствуется. Мы в свое время работали на высоком уровне раньше, не сдает ГАИ Самарской области позиции и сейчас.

Как думаете, из-за чего чаще всего происходят аварии на дорогах? Есть ли какие-то закономерности?

— Это все давно известные вещи. Невнимательность, пьянство за рулем. Последнее вообще зло. У меня очень жесткая позиция по этому вопросу и я полностью поддерживаю то, что в законодательстве ужесточили наказание для нетрезвых водителей.

«ЖИЗНЬ КИПИТ И БУРЛИТ»

Близкие как отнеслись к вашему выбору профессии?

— Отец сразу сказал: «Главное, чтобы тебе было по душе. Мы поддержим любой твой выбор». Моя жена Нина тоже всегда поддерживала. Мы со школы вместе, женаты 48 лет. По началу она со мной ездила на мотоцикле во время ночных дежурств, боялась оставаться одна дома. Жена и семья - это мой надежный тыл.

Дети не пошли по вашим стопам?

— У меня две дочери, два внука и внучка. Никто из них в полицию не пошел, но средний внук увлекается автомобилями. Может быть, в будущем ему будет интересна работа в ГАИ, но пока рано загадывать.

Бывший начальник ГАИ всегда работал с коллективом, делился с коллегами опытом и знаниямиФото: из архива героя публикации

Как по вашему, что самое главное в работе сотрудника ГИБДД?

— Преданность своем делу, чувство долга, порядочность, профессиональная подготовка и верность присяге.

Чем вы занимаетесь сейчас?

— Сейчас у меня появилось больше свободного времени. Я его стараюсь проводить со своей семьей, внуками. Мои дети в детстве меня практически не видели из-за бесконечных командировок и внештатных ситуаций. А еще люблю заниматься дачей, особенно сейчас — в летнее время.

Связь поддерживаете со старыми коллегами?

— Да, жизнь кипит и бурлит. У нас есть совет ветеранов, мы встречаемся, обсуждаем былые годы, помогаем молодым сотрудникам, даем им советы. МВД нас не забывает, приглашает в гости, Так, три года назад я ездил в Москву на торжественные мероприятия, посвященные 80-летию со дня образования ГИБДД.

В завершении нашей беседы Евгений Климов воспользовался случаем и поздравил всех своих коллег с их профессиональным праздником:

— Ветеранам я желаю здоровья! А молодым и действующим сотрудникам — плодотворной работы, терпения и взаимопонимания им и их близким!