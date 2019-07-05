2019-07-05T15:33:02+03:00
Общество

«Что они там курят и кто это справа?»: тольяттинского музыканта превратили в другого человека после курса похудения

Маркетологи местной клиники не только выдали неизвестного парня за Владимира Вастьянова, но и изменили отчество певца, у которого случившееся вызвало возмущение
Михаил ГОРЮНОВ
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Человека в графе "после" Владимир не знает до сих порЧеловека в графе "после" Владимир не знает до сих порФото: соцсети
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В не самую приятную историю попал вокалист тольяттинского ВИА «Санитарный день» Владимир Вастьянов. На днях друг музыканта увидел его фото в рекламе клиники, специализирующейся на лечении алкоголизма, табакокурения и избыточного веса. Подпись под снимком гласила, что за 3 месяца молодой человек сбросил 63 килограмма. Правда, у одного из тех, кто на нем изображен, появились серьезные претензии.

— Вот те раз! Что там такое курят? Ладно отчество мне поменяли, но кто это справа? — Владимир, чье настоящее отчество Викторович, после увиденного коллажа остался в недоумении. О том, что его старое фотография будет использоваться в таких целях, он не знал.

Друзей Вастьянова ситуация рассмешила. А вот самому ему она не очень понравилась, и он высказался об этом в социальных сетях. К недовольному горожанину обратились сотрудники местных СМИ, в частности он дал комментарии порталу TLTgorod.ru.

— Разрешение на использование своего снимка я давал клинике четыре года назад. Но не в таком же виде! Нельзя насколько топорно вводить людей в заблуждение! То, что они сделали — абсурд какой-то, явно же видно, что фото «после» использовали не мое, так же переврали мое отчество. Сроки похудения указали в три месяца, но ни один человек не способен скинуть столько за три месяца, — заявил Владимир агентству.

Как отметил парень уже в разговоре с корреспондентом «КП-Самара», он действительно, когда обращался в эту клинику, сбрасывал 63 килограмма.

Музыкант не понимает, почему медики не поставили для своей рекламы его настоящее фото Фото: соцсети

Музыкант не понимает, почему медики не поставили для своей рекламы его настоящее фотоФото: соцсети

— Но это было не за 3, а за 9 месяцев. И это точно не заслуга клиники, потому как программу питания и тренировок составлял себе я сам. Максимум, что я там получил — это пара процедур и групповое общение с психологом, — рассказывает наш собеседник. — После этого нас раза четыре приглашали на взвешивание и все. Ах да, рекомендовали покупать какие-то коктейли — типа функционального питания, но на вкус — дрянь редкостная. Я бы даже не назвал это программой. Скорее комплексная терапия, осмотры и анализы за несколько посещений.

Стоил такой «комплекс» около 16 тысяч рублей. Дополнительно приходилось выплачивать за коктейли, анализы и процедуры. По словам Владимира, психологи компании очень грамотно обрабатывали клиентов, так, что те были уверены — приобрести это просто необходимо.

По словам тольяттинца, перед ним никто из клиники не извинялся. Сам он никаких разборок не хочет, просто надеется, что фотографию уберут.

— Понятиям не имею, сняли они ее или нет. Мой знакомый, который это фото обнаружил, просил от моего имени его убрать. — делился Вастьянов с samara.kp.ru. — Передо мной пока никто не извинился за это. И я до сих пор понятия не имею, кто справа в графе «после». Не берусь обсуждать работу клиники и профессиональные компетенции врачей, но с маркетингом у этих ребят явно не все хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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