«На ее сильный крик никто не пришел»: семилетняя девочка лишилась двух передних зубов в тольяттинском детском саду

Скандальное ЧП произошло накануне, в четверг 4 июля, в тольяттинском детском саду «Жемчужинка». Там в результате несчастного случая лишилась двух передних зубов 7-летняя Гуля (имя изменено).

- Вчера мне позвонили из садика и сказали, что моя дочь выбила себе зубы, — рассказывает мать пострадавшей малышки Анна. — На месте оказалось, что дочь, находясь в раздевалке без воспитателя, наступила на шатающуюся доску лавочки и упала.

По словам местной жительницы, ее ребенок не только лишился зубов при падении, но и получил серьезный ушиб мягких тканей.

- На ее сильный крик никто не пришел, только малыши, которые и сообщили воспитателю, — объясняет безутешная мать. — Наращивают зубы детям только с 18 лет, то есть моя дочь из-за халатности воспитателей должна 11 лет проходить без передних зубов, вследствие чего у нее будет нарушение прикуса, комплексы и, возможно, челюстное изменение — со слов врача.

Травма ребенка выглядит жуткоФото: соцсети

Анна не собирается пускать ситуацию на самотек. Она планирует привлечь руководителей учреждения к ответственности.

- В детском саду на произошедшее никак не отреагировали. Мы будем писать заявление в полицию, заводить дело сразу по нескольким статьям, — заявила она корреспонденту «КП-Самара».

В суде мама пострадавшей хочет выяснить как минимум три вопроса: почему в садике сломанный инвентарь для детей? Зачем в летний период заведующая объединяет группы дошкольников с малышами, и воспитатели больше смотрят за последними? И где медицинские сестры в саду, которые могли бы оказать своевременную помощь ее девочке?

Отметим, что не все родители согласны с Анной. В социальных сетях некоторые встали на защиту воспитателей «Жемчужинки»:

— Хороший садик, уже сколько лет туда водим ребенка. И если это наш воспитатель, то она очень хороший человек. Дети прекрасно развиваются у нее. Ясно, что это случайность, зачем столько негатива лить на садик?? Попробуйте воспитателем поработать и потом можете судить, — пишет одна из мам.

Другие родители говорят, что это те самые скамейки и они целыеФото: соцсети

— Не было никакой сломанной лавки, то, что дети без родителей клали на всех и вся, носятся, вообще не замечая ни воспитателя, ни младших детей, которые с ними, родителей и т.д. На замечания воспитателей ноль реакции, на взрослых огрызаются. И, конечно, при всем при этом, давайте все свалим на воспитателей. Научите ребенка, тем более, который идет в школу, слышать не только себя, но и других людей, — добавляет другой пользователь — Сергей. — А лавочки в той группе — новые и крепкие. Конечно, сигая с них, а еще можно и с самого шкафчика, не только зубы сломаешь.

В детском саду ситуацию пока никак не комментируют. Правоохранители процессуального решения по делу тоже не приняли. Сейчас они проводят проверочные мероприятия, после которых решат — кого привлекать к ответственности.