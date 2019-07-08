До старта РПЛ меньше недели. Как «Крылья Советов» готовы к новому сезону

Новый сезон РПЛ подкрался совсем уж незаметно. Вроде бы только-только закончились стыковые матчи и команды отправились в отпуск, а потом на сборы, как снова стартует чемпионат России.

Ранний старт связан с предстоящим Евро-2020. Календарь РПЛ подогнали так, чтобы чемпионат закончился и игроки успели разъехаться по сборным. Кроме того, из-за Кубков Южной и Северной Америк, а также Кубка Африки и предсезонного турнира в Австрии с участием четырех российских команд, пауза между чемпионатам получилась и вовсе короткой.

В это воскресенье, 14 июля, «Крылья Советов» проведут первую игру нового сезона. На «Самара Арене» подопечные Миодрага Божовича примут ЦСКА. Матч начнется в 17:30 по самарскому времени. Стоит ли напоминать, что в последнем туре прошлого сезона «армейцы» разгромили «КС» 6:0? Думаю, все прекрасно помнят этот момент. Так что резонно спросить – а что сейчас с «Крыльями»? Не случится ли разгром опять? Тем более при своих трибунах, что будет гораздо болезненнее. Рассказываем, в каком состоянии сейчас самарская команда.

Миодраг Божович остался

Черногорский специалист продолжит работу с «Крыльями». Во время стыковых матчей с «Нижним Новгородом» поползли слухи, что Миодрага Божовича могут отправить в отставку.

Власти Самарской области были недовольны тем, как «Крылья» завершили сезон (13 место и борьба за право остаться в РПЛ). Последовали жесткие меры – спортивного директора – директора по развитию Александра Шикунова уволили. Когда губернатор региона Дмитрий Азаров объявил, что Шикунову указали на дверь, он обмолвился, что в «КС» проведут основательную проверку.

На счет Божовича Азаров сказал, что считает черногорца классным специалистом, но если он не готов строить в Самаре команду, то клуб с ним расстанется. В СМИ даже появилось имя того, кто заменит Графа на посту главного тренера «КС» - волжан в новом сезоне мог тренировать Дмитрий Воецкий. Он долгое время работал в «Сызрани-2003», приводил команду к трем бронзовым медалям ПФЛ и уже давно был готов (в отличие от самой «Сызрани-2003») выйти на новый уровень. Но руководство «КС» решило сделать ставку на опытного Божовича. Воецкий, впрочем, на повышение все-таки пошел – с нового сезона он возглавляет новичка ФНЛ песчанокопскую «Чайку».

На сборе в Австрии к команде присоединились несколько новичков.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Кто пришел?

Официально «Крылья» еще не объявляли, что подписали с кем-то контракты. Финальное решение должны были сделать после сборов – команда с них уже вернулась.

На сборе в Австрии с «КС» тренировались несколько футболистов. Среди них экс-спартаковец Дмитрий Комбаров. Футболист расстался с красно-белыми и примкнул с команде Божовича. В Самаре, по словам самого футболиста, его привлек хороший город, новый стадион и крепкая команда.

О подписании Комбарова «КС» еще не объявили, однако никаких сомнений, что футболист начнет сезон в футболке самарцев, нет. Кстати, на один контрольный поединок Комбаров вышел с капитанской повязкой.

Вернулся в «Крылья» Александр Соболев. Половину прошлого сезона форвард провел в аренде в «Енисее». Судя по всему, Соболев серьезное настроен закрепиться в основе «КС». Заявку на поле нападающий уже сделал – забил хорватскому «Хайдуку» в контрольном матче.

Своеобразное возвращение случилось и с Артемом Тимофеевым. Опорник вторую часть сезона провел в «Крыльях Советов» на правах аренды. «Спартаку», видимо, игрок пока не нужен. Зато «Крыльям» он пригодится. Опять же, пока не ясно, аренда это или полноценный трансфер.

Также с волжанами прошли австрийский сбор полузащитники Дмитрий Кабутов, ранее выступавший в «СКА-Хабаровск», Денис Якуба из «Ротора» и Антон Терехов, который, скорее всего, будет арендован у «Динамо». Кабутов и Терехов уже успели открыть счет своим голам за самарцев – первый забил «Краснодару», второй – словенскому «Целье».

Забил за «Крылья» и еще один новичок – хорват Деян Радоньич. Ему 28 лет, играет на позиции нападающего, последним клубом был загребский «Локомотив». Вместе с Радоньичем в расположение клуба прибыл молдованин Раду Гынсарь, который выступал за израильский «Хапоэль» из города Раанана.

Стоит помнить, что трансферное окно будет открыто до сентября. Так что усиляться клубы РПЛ, и «Крылья» в том числе, могут уже после старта чемпионата.

Усиление «Крыльев» может прийти не только со стороны. Воспитанник самарского футбола Егор Голенков отличился в матче с «Краснодаром». Парню 20 лет и он вполне может сыграть за основную команду в чемпионате.

Новички "КС" - Гынсарь и Радоньич.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Кто ушел?

В это короткое межсезонье «Крылья Советов» не только приобретали, но и теряли. Команду покинула целая группа игроков, которые в концовке прошлого сезона выходили в стартовом составе.

Виталий Денисов

Опытный левый защитники вернулся из аренды в «Локомотив», стал свободным агентом и уже подписал контракт с казанским «Рубином». Когда не было проблем со здоровьем, Виталий всегда находился в стартовом составе и контролировал игру на своей бровке - помогал как в обороне, так и в атаке. Да, «Тор», как зовут футболиста болельщики, не отметился какой-то невероятной игрой впереди, как это бывало раньше, но картины не портил и не давал повода усомниться в своем мастерстве.

Но расстраиваться болельщикам не нужно. Позицию Денисова почти наверняка займет опытный Дмитрий Комбаров, который способен закрыть всю левую бровку.

Мохаммед Рабиу

Опорный полузащитник в последних матчах показал очень хороший уровень игры. Если бы не ганец, не пропускающий никого мимо себя во втором стыковом матче с «Нижним Новгородом», то для самарцев в этом противостоянии все могло бы закончиться гораздо хуже. Об уходе Рабиу пресс-служба клуба неожиданно заявила накануне, 7 июля. У легионера проблемы со здоровьем и семейные обстоятельства, из-за которых он не может продолжать выступления в Самаре. Контрактных обязательств нет, так как договор с Мохаммедом заканчивался как раз летом.

Теперь ключевую роль в опорной зоне, по всей видимости, предстоит играть Мияйловичу, из-за травмы которого и был подписан африканец. Возможно, роль опорника на себя возьмет Денис Якуба, если с ним все-таки подпишут контракт. Остался в команде и Артем Тимофеев из «Спартака», также способный сыграть на позиции опорника. Выбор есть - решение за Божовичем.

Денис Ткачук

Футболист, выступавший по всему фронту атаки. Денис еще не определился с новым клубом, но на австрийском сборе «КС» его нет. В прошлом сезоне на счету Ткачука два гола и три ассиста. Неплохая статистика для полузащитника, но могло бы быть и больше. Игрок загубил много моментов в важных матчах и за это подвергался критике со стороны болельщиков.

Заменить Ткачука есть кем - Терехов, Кабутов, Гынсарь, другие полузащитники. Все зависит от того, какую схему использует наш тренерский штаб. Плюс не исключено, что «Крылья» еще кого-нибудь подпишут. Позиция атакующего полузащитника как раз та, которую руководство планирует усилить.

Денис Ткачук покинул Самару и ищет новый клуб.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Павел Яковлев

Еще один универсал из атакующей линии. От Павла, который возвращался в Самару несколько раз по ходу карьеры, фанаты ждали чудо-голов, но отличился он только однажды - принес победу в выездной встрече с «Уфой». По большому счету, Яковлев в минувшем сезоне был игроком замены, который не выиграл конкуренцию у того же Ткачука.

Рамиль Шейдаев

Форвард, который проявил себя именно с приходом Миодрага Божовича. Голы «Локомотиву», «Анжи», «Енисею», сборной Хорватии - весенняя часть сезона явно удалась Рамилю на славу. Правда, с наступлением у «КС» черной полосы сбавил и он. Тем не менее, Шейдаев был в Самаре твердым игроком стартового состава, особенно после того, как из-за травм выбыли Самедов, Корниленко и Канунников.

Теперь Шейдаев будет выступать за московское «Динамо». Говорит, что хочет помочь новому клубу пробиться в еврокубки. Варианты замены Шейдаева у «КС» есть - Корниленко, Соболев, Радоньич, Канунников и молодой Голенков.

Шейдаев продолжит карьеру в "Динамо"Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Ваня Вучичевич

Еще один нападающий. Пожалуй, самарские болельщики забудут про него очень быстро. Ваня, выступавший в роли наконечника атаки, должен был заменить травмированного Корниленко, но ничем себя не проявил. Фанаты до сих пор задаются вопросом - почему шанс в основе дали сербу, забившему всего 6 мячей в турнире молодежных команд, а не, например, лучшем голеадору дублеров Голенкову? Возможно, сейчас ситуация поменяется.

Александр Самедов

Самый звездный игрок «Крыльев» в прошлом году, жаль, что сыграл немного. Александр с первых матчей за зелено-бело-синих показал, что ему есть, что предложить клубу - он исполнял стандарты, отдавал голевые передачи, подбадривал партнеров, а иногда давал им «подзатыльники», призывая не расслабляться. Все изменила досадная травма. Ходили разговоры, что Самедов останется в команде, но договориться стороны так и не смогли.

Сейчас несколько кандидатов на позицию Самедова - например, Кабутов и Терехов. Все зависит, опять же, от выбора схемы и кадровых вопросов. Нельзя исключать, что «КС» подпишут игрока на правый фланг атаки.

Самедов со своим будущим еще не определился. Но в "Крыльях" он играть не будет.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Джано Ананидзе

Реализовать весь свой потенциал в «Крыльях Советов» футболисту сборной Грузии тоже помешали травмы. Он успел забить «Локомотиву», хорошо смотрелся в других матчах. Через Джано проходила практически каждая атака. Иногда он отдавал острый пас, а порой сам показывал неплохой дриблинг, прорывался к воротам и опасно бил.

Сейчас Ананидзе в «Спартаке», его будущее туманно. В «Крыльях» его после травмы заменил Зиньковский, у которого, правда, совсем другие функции - он больше тяготеет к игре слева, нежели в середине. В роли диспетчера выступал Антон, но он привык играть не под нападающими, а более глубоко. Возможно, взять на себя роль Ананидзе в Самаре попробует Терехов, способный сыграть сразу на нескольких позициях. По крайней мере, на сборах он выступает именно под 10-м номером, который красовался и на спине грузина.

Мирал Самарджич

Центральный защитник, очень здорово помогавший команде в атаке - на его счету гол и две результативные передачи. Он вроде бы ушел в «Олимпию», но события могут повернуться так, что Мирал останется в Самаре. У него возникли трудности в переговорах с клубом из Словении.

Позицию центрального защитника можно назвать проблемной – «Крылья» много пропускали в последних турах прошлого сезона. В обойме Бурлак и Рохель, на подстраховке у них только Карпов, который раньше в основе «КС» практически не выходил. Если Самарджич все-таки уйдет, волжанам, пожалуй, стоит заняться поиском игрока в эту линию.

Роман Шишкин

Еще один универсал, находившийся у нас в аренде. Игрок выступал справа в обороне и на позиции опорного полузащитника. Возможно, «Крылья» снова захотят видеть его в своем составе, но пока никаких новостей по этому поводу не было. Футболист, определенно, нужный.

Как прошли сборы?

Контрольные матчи по результатам получились для «Крыльев» разными. Сначала самарцы уступили чешскому «Банику» 0:1 и хорватскому «Хайдуку» 1:2, а затем обыграли «Целье» и «Краснодар» с одинаковым счетом 2:1.

Однако стоит помнить – результаты контрольных матчей на сборах не показатель. Там слишком много сторонних факторов – футболисты играют под нагрузками, многие только сыгрываются с партнерами, тренеры экспериментируют.

Сегодня, 8 июля, у «Крыльев» выходной. Команда вернется к тренировкам 9 июля.

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