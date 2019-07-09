Кондитер Марина Кошкина: «Я думала, банкротство – это стыдно и страшно, а оказалось, начало новой жизни»

Закон о банкротстве физлиц действует в России уже около четырех лет, и им уже воспользовались около миллиона человек. При этом, по прогнозам экспертов, закредитованы у нас 60% населения страны, просто большинству из тех, кто тянет непосильные кредиты, порой стыдно признаться в том, что они не рассчитали свои финансовые силы, и начать процедуру банкротства.

Тем более со стороны она кажется сложной, муторной и несет скорее минусы, чем плюсы. Марина Кошкина, владелица кондитерской в Самаре, одна из тех, кто не побоялась начать процесс списания личных долгов черед суд, и уверена, что это пусть и неприятный, но выход из ситуации. Главное – подобрать хорошего эксперта. Того, кто возьмет на себя все сложные этапы сбора документов и судебных процессов.

- У меня был долг, который я брала на ремонт помещения, – больше 700 тысяч рублей, а поскольку бизнес не пошел, то и отдавать такую сумму было просто не с чего. При том, что проценты росли, а я только больше и больше закапывалась в эту финансовую яму, – рассказывает Кошкина. – Сначала занимала у друзей, чтобы отдать, потом продала машину и шубу, но этого все равно было мало, чтобы расплатиться с долгами. Вот тогда-то и пришла мысль о банкротстве.

Марина признается, что подать документы в арбитраж было стыдно и страшно. Стыдно – потому что боялась осуждения близких и знакомых, страшно – оттого что сама процедура казалась очень сложной, и это при том, что женщина совсем не разбирается в документах. Да и как жить потом, если признают банкротом? Множество вопросов. Через сколько лет можно снова попробовать начать бизнес? Разрешат ли зарегистрировать как ИП? Можно ли выезжать за рубеж? Вырастут ли для нее страховые тарифы? Сложно ли будет оформлять карты в банках?

Стало понятно, что нужна грамотная консультация со стороны. Поискала в интернете и нашла адрес юридической компании «Современная защита».

- У фирмы оказался очень удобный сайт, где я вбила свои контакты, описала суть проблемы и тут же получила ответ в режиме онлайн. Позже мы созвонились с экспертом, который объяснил мне все нюансы, – рассказывает кондитер. – И про процесс досудебной подготовки документов, и про то, как пишется заявление в суд, и как идет само дело, как вводится процедура банкротства и как финансовый управляющий проводит анализ кредитного состояния должника. Понятно, что сама бы я потратила не один месяц, чтобы разобраться со всеми юридическими тонкостями.

Марина отдала решение всех вопросов в руки своего финуправляющего, который за короткое время подготовил все документы для суда. Он же общался с кредиторами и осуществлял сбор справок и проверку признаков фиктивного банкротства. Когда оказалось, что Марина действительно в трудном положении, помог ей со сборами документов для суда.

– Вы знаете, прошло уже полгода после того, как суд ввел процедуру банкротства, и сейчас я понимаю, как правильно поступила, что доверила это дело профессионалам. Тем более что они еще и психологически поддерживали меня и до суда и во время процесса, убеждая, что так бывает и в такой ситуации может оказаться каждый, – признается Марина.

Кошкина позже даже убедила свою подругу, оказавшуюся также в сложной финансовой ситуации, подать документы на банкротство, чтобы начать жить с чистого листа. И посоветовала профессиональных экспертов.

– Меня же одолевали коллекторы и банки, у меня начался нервный тик, развилась депрессия и опускались руки. Банкротство позволило мне начать жить с чистого листа и в кои веки почувствовать себя свободной, – признается кондитер. – Главное, тут не ошибиться с выбором финансового консультанта. Он действительно должен быть профи своего дела.

Руководитель юридической практики в Самаре Егор Кудряшов.

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