Современные защитники, игроки сборных и бомбардир: кто из молодежки «Крыльев Советов» может усилить основу прямо сейчас

Уже в воскресенье самарские «Крылья Советов» начинают новый сезон РПЛ. Первый соперник - московские «армейцы». Волжане серьезно обновили свой состав - клуб покинуло множество футболистов, которые в прошлом сезоне выходили в старте. В коллектив уже прибыло достаточно новичков, но Миодраг Божович не забывает и про молодежь - сразу несколько самарских воспитанников ездили на сборы с главной командой. Кто из дублеров может усилить основу по ходу чемпионата? Журналисты «КП-Самара» выбрали несколько кандидатур и советуют черногорскому специалисту обратить на них внимание.

Никита Котин

Никита Котин активно привлекается к играм за юношеские сборные страныФото: сайт РФС.

1 сентября парню исполнится 17 лет, но несмотря на столь юный возраст в дублирующем составе он уже стал своим. Никита провел 17 матчей в минувшем сезоне и забил три мяча. Высокий, быстрый - по своим характеристикам Котин вполне соответствует образу современного центрального защитника.

- Мы нашли игрока «Крыльев Советов» на первенстве России среди межрегиональных объединений, стали регулярно приглашать его в сборную. За это время Никита сделал качественный скачок вперед: хорошо играет головой, у него две рабочие ноги, опасно действует при стандартных положениях в атаке, - так описывает футболиста Дмитрий Хомуха, главный тренер юниорской сборной России.

Кстати, за сборную воспитанник Центра подготовки футболистов «КС» уже забил. Он отличился в товарищеском матче со Швейцарией 15 февраля 2019 года, в котором наши ребята одержали победу 4-2. Учитывая, что позиция центрбэка в «КС» сейчас не самая укрепленная, при правильном подходе к делу у Никиты могут появиться шансы.

Егор Голенков

Егор Голенков - один из лучших бомбардиров молодежного первенства РПЛ.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Один из лучших бомбардиров молодежного первенства. Егор, которому на днях исполнилось 20, записал на свой счет 18 мячей. Мог бы и больше, но проблемы со здоровьем вынудили его пропустить несколько матчей.

Голенков уже появлялся на поле в составе главной команды «КС». В выездном матче с «Оренбургом» ему давал игровые минуты Франк Веркаутерен. Однако следующие тренеры к юному голеадору оказались не очень благосклонны.

Возможно, в новом сезоне у воспитанника Академии футбола имени Юрия Коноплева будет больше возможностей проявить себя. Он провел сборы с основой и даже забил победный мяч в последнем товарищеском матче с грозным «Краснодаром».

Егор - центральный нападающий классического вида. Он хорошо в силовой борьбе, умеет грамотно открываться, замкнуть прострел или пробить издали. Игроками своего типа парень называет Харри Кейна, Джеко и Ибрагимовича. Своим кумиром самарец называет Криштиану Роналду.

Геннадий Киселев

28 минут Киселев провел на поле за основной состав - в провальной игре последнего тура с ЦСКА.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

20-летний уроженец Йошкар-Олы является воспитанником тольяттинской Академии имени Коноплева. В молодежке «КС» он оказался в 2016 году. Геннадий - центральный полузащитник. Больше он специализируется на игре в опорной зоне, но может действовать и ближе к атаке.

В турнире дублеров в минувшем сезоне Киселев сыграл 22 матча. 28 минут он провел на поле за основной состав - в провальной игре последнего тура с ЦСКА. Также хавбек постоянно получает вызовы в молодежные сборные.

Геннадий, как и несколько своих партнеров по дублю, собирался вместе с «КС» на зарубежный сбор, но в июне у него был обнаружен острый аппендицит. Киселеву сделали операцию и теперь он восстанавливается. В начале сезона парень на поле вряд ли появится, но кто знает, что будет по ходу чемпионата.

Александр Нестеров

Александру Нестерову 19 лет и он защитник.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Еще один потенциальный новобранец основной команды – Александр Нестеров. Парню 19 лет, он играет на позиции защитника. Соотношение роста и веса – 187 см к 78 кг. Почти идеально. Еще немного обрасти мускулами и можно будет толкаться с мужиками в играх за основу.

При этом для защитника Нестеров много забивает. В 27 играх за дубль он отметился 5 голами. Больше только у нападающих Вани Вучичевича и Егора Голенкова.

Кстати, один из мячей защитник забил с помощью Агустина Рохеля, который тогда играл за дубль, потому что пропускал из-за дисквалификации матч за основу. Так что с одним защитником Нестеров сыгрался - почти готов для основы. Александру бы только побольше потренироваться с главной командой, прочувствовать атмосферу больших матчей, посидев на скамейке, и добавить в физике. И все, с учетом дефицита в России защитников, есть все шансы стать крепким игроком «КС».

Богдан Овсянников

Богдан Овсянников (снизу) на сборе с основой командой.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Богдан Овсянников сейчас в «Крыльях» третий вратарь. Парню всего 20 лет, для голкипера – это совсем не возраст. Он стабильно защищает ворота «КС» в чемпионате дублеров и ездит с основной командой на сборы.

Тренировки с опытными Сергеем Рыжиковым и Евгением Конюховым дают результат. За последние годы Овсянников заматерел и поднабрался опыта. В прошлом сезоне Богдан выходил на поле в составе дубля в 25 матчах и пропустил 31 мяч (4 с пенальти).

Видно, что Божович присматривается к молодому голкиперу. Овсянников все чаще появляется в запасе. С лавки, а не с трибуны и не по телевизору Богдан смотрел и игру с чемпионом страны «Зенитом». Правда, за основную команду в официальных играх вратарь пока не дебютировал.

Учитывая возраст Рыжикова (38 лет) и Конюхова (32 года), Овсянников вполне может побороться за место в основе через два-три года.

Данила Смирнов

За дубль самарцев Смирнов отыграл 20 матчей и отметился одним забитым мячом. Фото: ФК "Волга" Ульяновск.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

18-летний полузащитник Данила Смирнов сыграл за дублеров «Крыльев Советов» только один сезон и уже успел впечатлить тренеров основы. Подающего надежды парня забрали на австрийский сбор «КС», где он потренировался под руководством Миодрага Божовича вместе с Корниленко, Комбаровым, Зиньковским и другими игроками главной команды.

За дубль самарцев Смирнов отыграл 20 матчей и отметился одним забитым мячом. Кроме того, Данила успел засветиться в «Крыльях Советов-2». И если бы команда продолжила выступление в ПФЛ, уверены, Смирнов точно пошумел бы во втором дивизионе.