АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом», сообщает об отмене аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский») по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ПАО Сбербанк, назначенного на 12.07.2019г., по Лоту №1:

Лот №1:

Объект 1: Административное здание с пристроями, подвалом общей площадью 856,03 кв.м. и принадлежностями (литеры: А,А1,А2,А3,А4,А5,П,I,II,III), кадастровый номер: 73:04:030113:405, расположенное по адресу: Ульяновская обл., город Инза, улица Труда, дом № 17,

Объект 2: Земельный участок площадью 751 кв.м., категория земель: земли поселений, расположенный по адресу: Ульяновская обл., город Инза, улица Труда, дом № 17, кадастровый номер: 73:04:030113:75

Начальная цена Лота №1 – 10 945 441 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 10 766 441 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 179 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 1 094 544 руб. 10 коп.

Шаг аукциона – 500 000 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с победителем (единственным участником) аукциона предварительного договора аренды нежилых помещений для размещения КИЦ и офисных сотрудников, общей площадью не более 357 кв. м.: на 1 этаже площадью не более 230 кв. м (арендная ставка по 1 этажу 300 руб./кв.м. с НДС 20% без учета коммунальных платежей), на 2 этаже площадью не более 91 кв.м. (арендная ставка по 2 этажу 232 руб./кв.м. с НДС 20% без учета коммунальных платежей), в подвале площадью не более 36 кв. м (арендная ставка по подвалу 113 руб./кв.м. с НДС 20% без учета коммунальных платежей), по форме, являющейся приложением к аукционной документации, срок аренды - 10 (Десять) лет с даты заключения договора.

_______________________________________________

Электронный аукцион по продаже недвижимого имущества, являющегося собственностью Акционерного общества «Пассажирское автотранспортное предприятие №1» (ИНН 7327044714)

Электронный аукцион будет проводиться 12 августа 2019 года с 11:00

на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»

по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Прием заявок с 11.07.2019 по 09.08.2019 до 15:00.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 08.08.2019.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 09.08.2019.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера

электронной торговой площадки)

Электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене («голландский аукцион»).

Сведения об имуществе, реализуемом на аукционе:

(далее – Объект):

Здание № 2 АБК, мойка, назначение: нежилое, общая площадь 8385,4 кв.м., кадастровый номер: 73:24:021104:1174, адрес объекта: Ульяновская область, г. Ульяновск, 1-й пр-д Инженерный, дом 11.

Объект расположен на земельном участке по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 3-й пр-д Инженерный, дом 11, площадью 19 690 кв.м., кадастровый номер 73:24:021104:94, категория земель: земли населенных пунктов, на правах аренды по договору аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности № 01/24-16 от 30.05.2013г., заключенного с Агентством государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области на срок до 27.05.2062 г.

Начальная цена Объекта - 43 696 518 руб. 40 коп., в т.ч. НДС 20%.

Минимальная цена Объекта - 21 848 259 руб. 20 коп., в т.ч. НДС 20%

Сумма задатка - 2 184 825 руб. 92 коп.

Шаг аукциона на повышение – 2 184 825 руб. 92 коп.

Шаг аукциона на понижение – 4 369 651 руб. 84 коп.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом, не обременен правами третьих лиц.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

Порядок взаимодействия между Организатором торгов, исполняющим функции оператора электронной площадки, Пользователями, Претендентами, Участниками и иными лицами при проведении аукциона, а также порядок проведения торгов регулируется Регламентом Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при проведении электронных торгов по продаже имущества частных собственников (при совпадении оператора электронной торговой площадки и организатора торгов в одном лице), размещенном на сайте www.lot-online.ru.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме, допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок поступление на расчетный счет Организатора торгов установленной суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Принимать участие в аукционе может любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, являющееся Пользователем электронной торговой площадки.

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме, Претендент заполняет размещенную на электронной площадке электронную форму заявки и при помощи электронной площадки, представляет заявку на участие в электронном аукционе Организатору торгов.

Заявка подписывается электронной подписью Претендента. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью Претендента документы.

Документы, необходимые для участия в аукционе в электронной форме:

1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме.

Подача заявки осуществляется путем заполнения ее электронной формы, размещенной на электронной площадке в разделе, находящемся в открытом доступе, и подписания ее электронной подписью Претендента (его уполномоченного представителя).

2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной подписью документы:

2.1. Соглашение о выплате вознаграждения по форме, размещенной на электронной площадке в разделе, находящемся в открытом доступе. Соглашение заполняется и подписывается электронной подписью Претендента (его уполномоченного представителя) при подаче Заявки на участие в аукционе.

2.2. Физические лица – копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

2.3. Юридические лица:

- Учредительные документы;

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (в случае регистрации юридического лица до 01.01.2017);

- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (в случае регистрации юридического лица после 01.01.2017);

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее, чем за 1 месяца до даты подачи заявки на участие в аукционе;

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении объекта, принятое в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент;

2.4. Индивидуальные предприниматели:

- Копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

- Свидетельство о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (в случае регистрации до 01.01.2017);

- Лист записи Единого государственного реестра Индивидуальных предпринимателей (в случае регистрации после 01.01.2017);

- Свидетельство о постановке на налоговый учет;

- Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не позднее, чем за 1 месяц до даты подачи заявки на участие в аукционе.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Документооборот между Претендентами/Участниками торгов и Организатором торгов осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов от лица, имеющего право действовать от имени Претендента/Участника торгов соответственно.

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов (электронных образов документов) направлены от имени соответственно Претендента, Участника торгов, Организатора торгов и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке, форма которого размещена на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота», путем перечисления денежных средств на один из расчетных счетов АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001):

- № 40702810855230001547 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

- № 40702810100050004773 в Ф-ЛЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810540300000795, БИК 044030795.

Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в форме единого документа, подписанного сторонами посредством подписания электронной подписью в соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения), размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота».

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным на условиях формы договора о задатке (договора присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукционе и перечисления Претендентом задатка на расчётный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении аукциона.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона и номер кода Лота (присвоенный электронной площадкой РАД-ххххх).

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе Претендент подтверждает согласие со всеми условиями проведения аукциона и условиями договора о задатке (договора присоединения).

Для участия в аукционе по лоту претендент может подать только одну заявку.

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее даты окончания приема заявок, направив об этом уведомление на электронную площадку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает в «личный кабинет», о чем Претенденту направляется соответствующее электронное уведомление. В этом случае задаток возвращается Претенденту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в срок, не позднее даты окончания приема заявок, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Претендент приобретает статус Участника аукциона с момента подписания протокола об определении участников аукциона в электронной форме.

К участию в торгах допускаются Претенденты, представившие заявки на участие в электронном аукционе и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным законодательством и сообщением о проведении торгов и перечислившие задаток в порядке и размере, указанном в договоре о задатке и информационном сообщении.

Организатор торгов отказывает в допуске Претенденту к участию в аукционе если:

1) заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям, установленным в настоящем информационном сообщении;

2) представленные Претендентом документы не соответствуют установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны.

3) поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на дату определения Участников торгов.

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения аукциона в электронной форме Организатор торгов обеспечивает рассылку всем Претендентам электронных уведомлений о признании их Участниками электронного аукциона или об отказе в признании Участниками электронного аукциона (с указанием оснований отказа).

В электронном аукционе могут принимать участие только Претенденты, признанные Организатором торгов в установленном порядке его Участниками.

Порядок проведения электронного аукциона:

Порядок проведения торгов на понижение (голландский аукцион) регулируется Регламентом Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при проведении электронных торгов по продаже имущества частных собственников (при совпадении оператора электронной торговой площадки и организатора торгов в одном лице), размещенным на сайте www.lot-online.ru.

Предложения по цене заявляются участниками электронного аукциона после начала торгов на электронной площадке через «Личный кабинет» (в разделе «Покупаю»).

Во время проведения электронного аукциона Организатор торгов размещает на электронной площадке все принятые предложения о цене лота и время их поступления, а также время до истечения времени окончания представления таких предложений.

Победителем аукциона признается участник торгов, который заявил наибольшую цену продажи лота.

Цена лота, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах электронного аукциона. Процедура электронного аукциона считается завершенной с момента подписания Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона.

После подписания протокола об итогах электронного аукциона победителю электронного аукциона направляется электронное уведомление, а в открытой части электронной площадки размещается информация о завершении электронного аукциона.

В случае признания электронного аукциона несостоявшимся информация об этом размещается в открытой части электронной площадки после оформления Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона.

Договор купли-продажи Объекта заключается между Победителем аукциона (Покупателем) и собственником в течение 5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов аукциона в соответствии с формой, размещенной на официальном Интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru.

Для заключения договора купли-продажи Победитель аукциона/Единственный участник/ участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение по цене Объекта, должен явиться в АО «Пассажирское автотранспортное предприятие №1» по адресу: г. Ульяновск, ул. Азовская, д.55, тел. 8 (8422) 40 – 84 – 29 Аношина Елена Юрьевна.

Оплата цены продажи Объекта Покупателем (Победителем аукциона, Единственным участником аукциона, участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение по цене Объекта) производится путем безналичного перечисления денежных средств на счет Продавца в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи Объекта в соответствии с условиями, определенными договором купли-продажи, опубликованным на официальном Интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru.

Продавец передает Объект Покупателю по акту приема-передачи в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты поступления денежных средств на расчетный счет Продавца в счет оплаты цены продажи Объекта.

В случае признания аукциона в электронной форме несостоявшимися по причине допуска к участию только одного Участника, договор купли-продажи Объекта может быть заключен с единственным участником аукциона по минимальной цене продажи Объекта в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся.

При уклонении/отказе победителя участника аукциона от заключения договора купли-продажи Объекта в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подведения итогов аукциона, задаток ему не возвращается и победитель аукциона утрачивает право на заключение договора. В этом случае Продавец может по своему усмотрению предложить заключить договор купли-продажи Объекта с лицом, предложившим следующую по выгодности цену (сделавший предпоследнее предложение по цене), а такое лицо вправе подписать договор купли-продажи Объекта не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты уведомления его об этом.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи, от выплаты вознаграждения Организатору торгов, от оплаты цены предмета аукциона, определенной по итогам аукциона, задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Победитель аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и проведение продажи Объекта в размере 3% (Три процента) от цены продажи Объекта, определенной по итогам аукциона в течение 5 (пять) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

В случае заключения договора купли-продажи с лицом, предложившим следующую по выгодности цену (сделавшим предпоследнее предложение по цене) такое лицо оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и проведение продажи Объекта в размере 3% (Три процента) от цены продажи Объекта, определенной по итогам аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи.

Единственный участник, в случае заключения договора купли-продажи, оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и проведение продажи Объекта в размере 3% (Три процента) от начальной цены Объекта в течение 5 (пять) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи.

Указанное вознаграждение Организатора аукциона не входит в цену Объекта и уплачивается сверх цены продажи Объекта, определенной по итогам аукциона. За просрочку оплаты суммы вознаграждения, Организатор аукциона вправе потребовать от победителя аукциона/единственного участника/участника, сделавшего предпоследнее предложение по цене уплату пени в размере 0,1 % (одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

Аукцион признается несостоявшимся, если:

1) для участия в аукционе подано менее двух заявок;

2) ни один из Участников не представил предложение по минимальной цене лота.