Мастер-класс по вокалу и цветы на каждом шагу: чем школьницам из Донецка запомнится Самара?

«Они не видели ничего кроме войны»

- Война уже стала частью нашей жизни, - четырнадцатилетняя школьница произносит эти слова спокойно, но так, что по телу пробегают мурашки. Эти дети с 2014 года слышат свист снарядов, видят на улицах военных и бронированную технику. Но можно, следуя заветам известного борца за свободу, противопоставить ненависти любовь. Именно так поступили неравнодушные самарцы, подарив 10-ти девочкам из Донецка поездку в областную столицу - за впечатлениями.

- На симпозиуме в Ульяновске я познакомилась с руководителем школы искусств №6 в Донецке Любовью Шумилкиной, - говорит директор Самарского художественного музея Алла Шахматова. – Она много рассказывала о своих воспитанниках. Несмотря на условия, в которых они живут, эти дети рисуют, становятся лауреатами различных конкурсов. Я, конечно, знала про Донецк, но именно эти девочки, которые живут так далеко, заставили меня задуматься о том, что там происходит, о том, что они не видели ничего, кроме войны… Мне так захотелось их привезти к нам. И это желание исполнилось, благодаря помощи многих людей.

Самарцы объединились, чтобы исполнить детскую мечту. Один человек оплатил билеты – это было непросто, поскольку в Донецк даже нельзя послать денег: там не работают банки. Другой меценат подарил ребятам проживание в отеле в центре города, прямо напротив Художественного музея. Благодаря помощи самарцев девочки посетили спектакли, выставки, галереи, получили замечательные подарки, в том числе кисти, краски, холсты. В ближайшие дни гости Самары отправятся на пленер в Ширяево, где когда-то творил их знаменитый коллега Илья Репин. Девочки проведут ночь в Заволжском Свято-Ильинском монастыре, потрапезничают с монахинями – этого они ждут с нетерпением.

Юлия Денисова 30 лет на сцене: ей есть о чем рассказать маленьким звездочкам.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Здесь совсем другие люди»

Эмоций у детей – целое море.

- Я очень люблю рисовать цветы. Это чудо. У нас в Донецке мало цветов, а в Самаре – на каждом шагу. Я фотографирую, чтобы показать потом родителям и нарисовать, когда время будет, - делится впечатлениями Оля Костюченко. Она мечтает стать графическим дизайнером и хочет приехать учиться в Самару.

- У нас совсем другие люди. Суровые, иногда черствые. Улыбаются редко. Самарцы другие – и те, с кем мы общаемся каждый день, и те, которых просто видим на улице, - признается Оля.

Одна из таких улыбчивых, теплых женщин, распахнувших сердце девочкам из Донбасса, – певица Юлия Денисова. Несколько лет назад она создала в Самаре собственную школу вокала. Для гостей из Донецка она провела двухчасовой мастер-класс. Научить петь за столь короткое время невозможно. Но можно сделать другое – показать, как раскрываться через музыку, оставлять где-то там, далеко, проблемы, видеть красоту рядом. Это все так близко к искусству живописи. Неудивительно, что юные художницы и педагог по вокалу мгновенно нашли общий язык – их связала музыка.

Эти девочки в первый раз стоят на сцене. И им нравится!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Уже много лет я помогаю людям раскрывать сильные стороны своей души, своей личности, понять, кто они в этой жизни. И все это через голос. Голос –

То умение транслировать себя во вне и еще умение управлять дыханием, телом, эмоциями. Пение помогает справляться со стрессом, общаться с людьми, да просто выглядеть лучше, - уверена Юлия Денисова. Именно это главная цель ее мастер-класса. Девчонки учились дышать, веселиться, расслабляться, смеяться и даже просто зевать – как выяснилось это очень важно. Сложные скороговорки, оказывается, проще петь, чем говорить, а выдох не менее важен, чем вдох. Юлия Денисова научила девочек «выдыхать». Для них, живущих на поле сражения, это особенно важно.

- Я знаю, что такое война, - признается Юлия Денисова. - Я была в Афганистане, Чечне. Для меня, как для любого творческого человека, политики и границ не существует. Моя сестра живет в Одессе, мой звукорежиссер – из Донецка. Я хочу поддержать девчонок, показать им, как с помощью вокальных практик выдохнуть из себя всю боль, все страдания, научиться улыбаться. Одним словом, вернуться к жизни.

Страшно, но как интересно.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Вокруг так много хорошего»

Мастер-класс в школе вокала Юлии Денисовой удался на славу: песни, танцы, ярки эмоции. Девочки выучили, спели и даже записали на самой настоящей студии песню «Мы желаем счастья вам». Диск они увезут с собой в Донецк.

- Я задумалась сегодня о многом. О том, как просто изменить ход своих мыслей, как много вокруг хорошего, - говорит Кристина Твердун. – Мы очень счастливы побывать в Самаре, показать жителям другой страны свое творчество.

Сейчас девочки с нетерпением ждут поездки в Ширяево. Они пробудут в Самаре с 6 по 14 июля. Их работы были выставлены в Самарском художественном музее, а сейчас они переданы в дар Детской картинной галерее. Горожане смогут их увидеть с октября.

- Наши дети – лауреаты республиканских, российских, международных конкурсов: они поют, рисуют, танцуют. И в замечательном городе Самаре их встретили такие же талантливые, открытые люди. Спасибо им за все: девочки уже мечтают о том, что снова вернутся в ваш гостеприимный город, - подводит итоги мастер-класса заведующая художественным отделением школы искусства №6 Любовь Шумилкина.

В завершении встречи девочки записали песню в настоящей студии.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КАК НАС НАЙТИ

Школа вокала Юлии Денисовой

Учебно-развлекательный центр «М-холл»

Адрес: Самара, ул. Шостаковича, 7.

Тел. 8-927-760-11-10.