Главные трансферы начала июля

Талантливые спортсмены, перешедшие в новую команду, могут значительно изменить ее перспективы на предстоящих матчах. Оценивать силы той или иной сборной можно, только изучив состав и историю игр в прошлом. Поэтому многие спортивные ресурсы, в том числе vseprosport.ru , отслеживают, какие трансферы намечаются в будущем и какие изменения вообще происходят в командах.

«Манчестер Сити» получит Моргана Роджерса

Морган Роджерс, 16-летний форвард «Вест Бромвич», может перейти в «Манчестер Сити». Об этом сообщило издание Sky, по его данным за переход молодого спортсмена лидеры Англии заплатят 4,5 млн евро. Но эта сумма не окончательная, она может быть удвоена в дальнейшем.

«Манчестер Юнайтед» не будет продавать Поля Погба

Уле-Гуннар Сульшер, главный тренер команды, рассказал, что Погба – спортсмен «с золотым сердцем», его никогда не отстраняли от игр и в будущем не планируют продавать, он будет продолжать играть за «Манчестер Юнайтед».

«Вест Хэм» получит Флориана Товена из «Марселя»

Ранее «Вест Хэм» вел переговоры с «Сельтой», он хотел получить уругвайского нападающего Макси Гомеса. Однако переговоры не привели ни к какому результату. Поэтому руководство английской команды переключилось на Флориана Товена из «Марселя», трансфер обойдется в 40 млн евро. Кроме того, французская команда получит нападающего Хавьера Эрнандеса.

В «Удинезе» перешел Родриго Бекао

Родриго Бекао в сезоне 2018/2019 года выступал за ЦСКА, сейчас с ним подписал контракт до 2024 года «Удинезе», за переход молодого бразильца клуб заплатил 1,6 евро. ЦСКА не хотела отпускать Родриго Бекао, однако агенты футболиста запротестовали и переговоры с ними были сорваны.

Московское «Динамо» получило Шарля Каборе

Бывший игрок «Краснодара» Шарля Каборе перешел в московское «Динамо». Спортивный директор бело-голубых Роман Орещук рассказал о подписании контракта с топовым страйкером. Он же подтвердил, что нападающий Игорь Лещук продлил контракт с клубом на 4 года.

«Спартак» активно интересуется Гастоном Рамиресом

Футболист сборной Уругвая и «Сампдории» Гастон Рамирес может перейти в «Спартак». Президент «Сампы» Антонио Ромеи написал о том, что ему известно об интересе к Рамиресу, он подтвердил, что препятствовать трансферу не станет, если от российской команды поступит действительно интересное предложение.

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