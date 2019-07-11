2019-07-11T17:53:54+03:00
Экономика

АО «Российский аукционный дом» сообщает

Торги 15 июля 2019 года по Лоту №1 (РАД-169947) перенесены на 29 июля 2019 года; торги по Лоту №1 c 18 июля 2019 года перенесены на 01 августа 2019 года
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Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает о переносе даты проведения электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский»), с 15.07.2019 с 11.00 (мск) на 29.07.2019 на 11.00 (мск) по Лоту №1 (РАД-169947):

Лот 1: Нежилое здание, площадь: 490,50 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер: 63:09:0101162:11119, расположенное по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский р-н, б-р Луначарского, д.6А.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 5 (пять) лет со дня заключения Договора.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 – 177 561 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 177 561 руб. 00 коп.

Шаг аукциона – 17 756 руб. 10 коп.

Имущество находится на торгах по продаже.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): Арендодатель предоставляет Арендатору Здание во временное владение и пользование по Акту приема-передачи не позднее 30 сентября 2020г., после государственной регистрации Договора аренды.

Электронный аукцион будет проводиться 29 июля 2019 года с 11:00

на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»

по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Прием заявок с 31.05.2019 по 26.07.2019 до 15:00.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 25.07.2019.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 26.07.2019.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера

электронной торговой площадки)

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Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает о переносе даты проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский»), с 18.07.2019 с 11.00 (мск) на 01.08.2019 на 11.00 (мск) по Лоту №1:

Лот №1:

Объект 1: Нежилое здание, площадь: 490,5 кв.м, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, расположенное по адресу: Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н, б-р Луначарского, д. 6А, кадастровый номер 63:09:0101162:11119;

Объект 2: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, площадь: 1 243,00 +/- 12,3 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для дальнейшей эксплуатации здания в соответствии с градостроительным регламентом зоны № Ж-4, расположенный по адресу: Самарская обл, г. Тольятти, р-он Автозаводский, бул. Луначарского, квартал 10, дом 6а, кадастровый номер 63:09:0101162:18;

Объект 3: 8213w-Металлическое ограждение по границе земельного участка 8213/075 г. Тольятти, ул. Луначарского, 6а, общая длина 157,35 м., количество секций 55 штук, высота секций 1,83-1,85м., ширина 1,35-3,05м, инвентарный номер 4621W06

Начальная цена Лота №1 – 15 826 000 руб., с учетом НДС 20%., в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 12 952 000 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 2 715 000 руб., НДС не облагается.

Начальная цена Объекта 3 – 159 000 руб., с учетом НДС 20%.

Сумма задатка – 1 582 600 руб.

Шаг аукциона – 500 000 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений): обязательным условием продажи Объектов является передача Объектов Покупателю не позднее 31 сентября 2020г.

Дата и время проведения торгов: 01 августа 2019г. в 11 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 30 июля 2019 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 30 июля 2019 года.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 31 июля 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 01 августа 2019 г. 10:30 до 10:55 (МСК) по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 01 августа 2019 г. по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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