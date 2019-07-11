Крылья Советов – ЦСКА 14 июля 2019: прогноз на матч 1 тура РПЛ

Прогноз на матч 1 тура РПЛ Крылья Советов – ЦСКА 14 июля 2019 – 0:2 (результативная победа гостей).

Как и в прошлом году, «Крылья Советов» и ЦСКА открывают сезон матчем друг с другом на «Самара Арене». Тогда все закончилось мирно – команды не забили друг другу и согласились на ничью.

На этот раз ситуация совсем другая. Перед прошлым сезоном ЦСКА серьезно перетряхнул состав. Ушли опытные футболисты, их место заняла молодежь. Первый матч с «Крыльями» был еще до того, как эти парни сыгрались друг с другом, как они дважды обыграли «Реал» и как начали гнаться за зоной Лиги чемпионов. Сейчас этот молодняк окреп, оброс мышцами и готов клыками вырывать победы и очки. Что далеко ходить – в последнем туре прошлого сезона ЦСКА разгромил «Крылья» 6:0. Да, та игра для самарцев ничего не решала, они уже точно были в стыках, но такое крупное поражение больно ударило по самолюбию болельщиков и главного тренера «КС» опытного Миодрага Божовича.

Сам Божович в этот раз уповает на удачу.

- Первый тур всегда неожиданный, там очень много сюрпризов. Я надеюсь, что так будет и в этом первом туре. Победа для нас была бы хорошим результатом. Но вы же знаете, что ЦСКА - непростая команда. И очень молодая. Раньше в ней были и очень молодые футболисты, и очень старые. Сейчас очень молодые, хорошо заряженные. Любой результат, кроме поражения, будет положительным. Но любой нормальный человек в глубине души надеется на победу, - отметил наставник волжан.

Ряды ЦСКА в межсезонье не сильно поредели, чего не скажешь про «Крылья». У «армейцев» ушел защитник Родриго Бекао. На его место взяли хорвата Звонимира Шарлию. Сохранил ЦСКА и Влашича, которого выкупил у «Эвертона». Что касается самарцев, то в новом сезоне им не помогут Самедов, Ананидзе, Шишкин, Шейдаев и еще целый ряд футболистов. Кроме того, карьеру завершил Сергей Корниленко. Из приобретений – экс-полузащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров, оставшийся в «КС» еще один спартаковец Артем Тимофеев, хорватский форвард Деян Радоньич, молдованин Раду Гынсарь и несколько талантливых россиян.

Большой вопрос, сможет ли Миодраг Божович сколотить крепкую банду, чтобы остановить ЦСКА в первом туре. Тем более, как признался черногорский специалист, его команда готова физически на 62%.

У «армейцев» была насыщенная предсезонка. Во многом благодаря турниру Кубок «Париматч» Премьер в Австрии, где команда Гончаренко уступила «Ростову», «Краснодару» и «Спартаку». Однако сборы есть сборы, официальные турниры – совсем другой разговор.

На мой взгляд, у «Крыльев» мало шансов зацепиться даже за ничью. Даже на своем поле. Разгрома тоже не будет. Скорее всего, ЦСКА забьет 2 гола, «Крылья» распечатать ворота «армейцев» не смогут.