И Баден-Баден не нужен: как поправить здоровье на Красной Глинке

Лето – пора отпусков. Отдохнуть на славу и одновременно восстановить уставший за год тяжелой работы организм - мечта многих самарцев. Куда отправиться в поисках здоровья? Чехия? Италия? Болгария? Германия? Далеко и дорого. А можно отправиться в санаторий «Красная Глинка», расположенный в зеленом пригороде, который называют еще «маленькой Швейцарией». Это настоящая жемчужина Красноглинского района: превосходный вид на Волгу, песчаный пляж, вершины Жигулевских и Сокольих гор на горизонте. Оказавшись тут, вы мгновенно забудете, что город буквально в нескольких километрах, такая тут тишь и благодать. А еще высококвалифицированные специалисты и современные методы лечения для людей любого возраста.

Печень шалит? Вам к нам!

Санаторий «Красная Глинка» был основан в 1942 году как госпиталь для военных летчиков. В 2017 году ему исполнилось 75 лет. Санаторий расположен в уникальном месте: экологически чистый воздух, постоянство средних температур, отсутствие сильных ветров. Основным профилем лечения в санатории являются заболевания желудочно-кишечного тракта. Но, наряду с этим, санаторий имеет многолетний опыт лечения сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ, таких как сахарный диабет и ожирение, а также заболеваний мочевыделительной, нервной системы, опорно-двигательного аппарата.

В санатории "Красная Глинка" вам предложат традиционные и инновационные методы лечения.

Лечит людей вода

Главная особенность санатория - это собственная минеральная вода с уникальными лечебными свойствами. Живая водица даже получила золотую медаль на выставке в Милане! Лечебные свойства этой воды известны давно – первые исследования источников Самарской Луки были проведены по приказу Петра I. Добывается минеральная вода из скважины, расположенной на территории санатория. Согласно бальнеологическому заключению она является лечебно-столовой и стоит в одном ряду с такими минеральными водами, как «Славяновская», «Смирновская».

- При приеме нашей минеральной воды улучшается отделение желчи, нормализуется моторная и секреторная функции желудочно-кишечного тракта. Усиливается мочеотделение, что способствует выведению солей и мелких камней из почек и мочевыводящих путей. Нормализуются обменные процессы в организме: снижается содержание холестерина в крови, стабилизируется углеводный обмен, улучшается функция почек, печени, - рассказывает главный врач санатория «Красная Глинка» Светлана Яковлева. Исследования воды «Красноглинская» продолжаются.

- С этой целью мы сотрудничаем с кафедрой медицинской реабилитации, спортивной медицины, физиотерапии и курортологии СамГМУ. И, несмотря на то, что за нашей минеральной водой приезжают со всей Самары и из соседних городов, пить ее мы рекомендуем у источника: даже при кратковременном стоянии она теряет часть своих физико-химических свойств, - объясняет Светлана Яковлева.

«Живая» вода в санаторной практике используется широко: для промываний и орошений желудка, гидроколонотерапии, ингаляций, орошений десен и волосистой части головы. Действует действительно волшебно. А если к воде добавить разнообразие лечебных процедур, высокопрофессиональный и, что немаловажно в наше время, внимательный и отзывчивый медицинский персонал, то становится понятно, почему уже много десятилетий санаторий «Красная Глинка» пользуется популярностью у жителей губернии и соседних регионов.

Самарцев и гостей города ожидают уютные, комфортные номера.

Процедуры – как в Карловых варах

В санатории «Красная Глинка» пациентам предложат как традиционные, например, физио- и бальнеолечение, различные виды массажа, лечебная физкультура, ингаляции, так и относительно новые для санаторно-курортного лечения методики. Это - озонотерапия, карбокситерапия или «газовые уколы», с успехом применяемые на курорте Карловы Вары. Давно и успешно в санатории практикут гирудотерапию, или лечение пиявками.

- В соответствии с нашим основным профилем в санатории работают кишечный, гастроэнтерологический кабинеты, где проводятся полостные орошения и промывания минеральной водой, - с гордостью говорит Светлана Яковлева. - В санатории имеется хорошая диагностическая база. Есть собственная клинико-биохимическая лаборатория, где делается более пятидесяти видов различных исследований, ультразвуковая диагностика, электрокардиография, фракционное дуоденальное зондирование, интрагастральная рН-метрия и другие исследования. Консультируют квалифицированные врачи, в том числе и узких специальностей.

Санаторий предлагает огромное количество специальных программ в зависимости от заболеваний или потребностей пациента, будь то пенсионеры или молодые мамочки с малышами. В спортивно-оздоровительном корпусе работает бассейн, сауна, спортивный зал, солярий.

КСТАТИ

В мае 2016 года в Казани прошел Всероссийский форум «Здравница-2016». Были представлены санатории со всех концов России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Коллектив санатория «Красная Глинка» был награжден дипломами в двух номинациях. Это достойная оценка труда большого и профессионального коллектива!

КАК НАС НАЙТИ

г. Самара,

пос. Южный,36.

Тел.: (846) 998-55-70, 8 (846) 998-55-75.

sanatoriykrasnayaglinka.ru