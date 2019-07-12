2019-07-11T20:31:40+03:00
Здоровье

И Баден-Баден не нужен: как поправить здоровье на Красной Глинке

Уникальная природа, минеральные источники и внимательные врачи ждут вас в санатории «Красная Глинка»
Александра БЕЛОВА
Поделиться:
В нескольких километрах от города вас ждет красота, тишина и уникальная природа Жигулевских ворот.В нескольких километрах от города вас ждет красота, тишина и уникальная природа Жигулевских ворот.
Изменить размер текста:

Лето – пора отпусков. Отдохнуть на славу и одновременно восстановить уставший за год тяжелой работы организм - мечта многих самарцев. Куда отправиться в поисках здоровья? Чехия? Италия? Болгария? Германия? Далеко и дорого. А можно отправиться в санаторий «Красная Глинка», расположенный в зеленом пригороде, который называют еще «маленькой Швейцарией». Это настоящая жемчужина Красноглинского района: превосходный вид на Волгу, песчаный пляж, вершины Жигулевских и Сокольих гор на горизонте. Оказавшись тут, вы мгновенно забудете, что город буквально в нескольких километрах, такая тут тишь и благодать. А еще высококвалифицированные специалисты и современные методы лечения для людей любого возраста.

Печень шалит? Вам к нам!

Санаторий «Красная Глинка» был основан в 1942 году как госпиталь для военных летчиков. В 2017 году ему исполнилось 75 лет. Санаторий расположен в уникальном месте: экологически чистый воздух, постоянство средних температур, отсутствие сильных ветров. Основным профилем лечения в санатории являются заболевания желудочно-кишечного тракта. Но, наряду с этим, санаторий имеет многолетний опыт лечения сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ, таких как сахарный диабет и ожирение, а также заболеваний мочевыделительной, нервной системы, опорно-двигательного аппарата.

В санатории "Красная Глинка" вам предложат традиционные и инновационные методы лечения.

В санатории "Красная Глинка" вам предложат традиционные и инновационные методы лечения.

Лечит людей вода

Главная особенность санатория - это собственная минеральная вода с уникальными лечебными свойствами. Живая водица даже получила золотую медаль на выставке в Милане! Лечебные свойства этой воды известны давно – первые исследования источников Самарской Луки были проведены по приказу Петра I. Добывается минеральная вода из скважины, расположенной на территории санатория. Согласно бальнеологическому заключению она является лечебно-столовой и стоит в одном ряду с такими минеральными водами, как «Славяновская», «Смирновская».

- При приеме нашей минеральной воды улучшается отделение желчи, нормализуется моторная и секреторная функции желудочно-кишечного тракта. Усиливается мочеотделение, что способствует выведению солей и мелких камней из почек и мочевыводящих путей. Нормализуются обменные процессы в организме: снижается содержание холестерина в крови, стабилизируется углеводный обмен, улучшается функция почек, печени, - рассказывает главный врач санатория «Красная Глинка» Светлана Яковлева. Исследования воды «Красноглинская» продолжаются.

- С этой целью мы сотрудничаем с кафедрой медицинской реабилитации, спортивной медицины, физиотерапии и курортологии СамГМУ. И, несмотря на то, что за нашей минеральной водой приезжают со всей Самары и из соседних городов, пить ее мы рекомендуем у источника: даже при кратковременном стоянии она теряет часть своих физико-химических свойств, - объясняет Светлана Яковлева.

«Живая» вода в санаторной практике используется широко: для промываний и орошений желудка, гидроколонотерапии, ингаляций, орошений десен и волосистой части головы. Действует действительно волшебно. А если к воде добавить разнообразие лечебных процедур, высокопрофессиональный и, что немаловажно в наше время, внимательный и отзывчивый медицинский персонал, то становится понятно, почему уже много десятилетий санаторий «Красная Глинка» пользуется популярностью у жителей губернии и соседних регионов.

Самарцев и гостей города ожидают уютные, комфортные номера.

Самарцев и гостей города ожидают уютные, комфортные номера.

Процедуры – как в Карловых варах

В санатории «Красная Глинка» пациентам предложат как традиционные, например, физио- и бальнеолечение, различные виды массажа, лечебная физкультура, ингаляции, так и относительно новые для санаторно-курортного лечения методики. Это - озонотерапия, карбокситерапия или «газовые уколы», с успехом применяемые на курорте Карловы Вары. Давно и успешно в санатории практикут гирудотерапию, или лечение пиявками.

- В соответствии с нашим основным профилем в санатории работают кишечный, гастроэнтерологический кабинеты, где проводятся полостные орошения и промывания минеральной водой, - с гордостью говорит Светлана Яковлева. - В санатории имеется хорошая диагностическая база. Есть собственная клинико-биохимическая лаборатория, где делается более пятидесяти видов различных исследований, ультразвуковая диагностика, электрокардиография, фракционное дуоденальное зондирование, интрагастральная рН-метрия и другие исследования. Консультируют квалифицированные врачи, в том числе и узких специальностей.

Санаторий предлагает огромное количество специальных программ в зависимости от заболеваний или потребностей пациента, будь то пенсионеры или молодые мамочки с малышами. В спортивно-оздоровительном корпусе работает бассейн, сауна, спортивный зал, солярий.

КСТАТИ

В мае 2016 года в Казани прошел Всероссийский форум «Здравница-2016». Были представлены санатории со всех концов России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Коллектив санатория «Красная Глинка» был награжден дипломами в двух номинациях. Это достойная оценка труда большого и профессионального коллектива!

КАК НАС НАЙТИ

г. Самара,

пос. Южный,36.

Тел.: (846) 998-55-70, 8 (846) 998-55-75.

sanatoriykrasnayaglinka.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Чем полезна для организма низкоуглеводная диета
Низкоуглеводная диета ограничивает быстрые углеводы, что, по отзывам диетологов, полезно всем, кто ими злоупотребляет сладким. При питании по меню на неделю, возможно добиться плавного снижения веса и стабильного результата
Новости 24
«Нерентабельно»: в Самаре в парке Дружбы закрыли прокат роликов и велосипедов
Студенты Самарского машиностроительного колледжа помогают ребятам из центра «Журавушка»
Запрет снят: «Крыльям Советов» вновь разрешили регистрировать новых игроков
В Самарской области решили вывести из «тени» пивной рынок
Волонтеры из Франции, Колумбии и Казахстана помогут в реставрации храма в Иверском монастыре в Самаре
Житель Тольятти может сесть на 4 года за хранение в квартире более 200 патронов
Самара и Тольятти попали в десятку самых грязных городов России
Жители Самары за первое полугодие 2019 года задолжали за воду и канализацию почти 900 млн рублей
Минприроды РФ проведет внеплановую проверку нацпарка "Самарская Лука"
Спортсменка из Самарской области выиграла серебряную медаль по тхэквондо на универсиаде в Италии
Суд в Самаре начал рассматривать дело о миллиардной афере сотрудников банка "Волга-Кредит"
В Самаре на Гагарина водитель иномарки сбил насмерть пешехода-нарушителя
В Сызрани водитель Lada сломал ногу женщине с инвалидностью
В Тольятти прокуратура потребовала через суд приостановить работу кооператива "Вкусно и Сытно"