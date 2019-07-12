2019-07-12T12:49:59+03:00
Общество

Новые возможности для аграриев: тольяттинский порт увеличивает производственные мощности

Здесь запустили универсальный складской комплекс и комплекс весового контроля
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Торжественное открытие универсального складского комплексаТоржественное открытие универсального складского комплекса
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В Тольятти завершили первый этап реконструкции и модернизации производственных мощностей речного порта. Это совместный проект ОАО «Порт Тольятти» и ПАО «КуйбышевАзот», цель которого - увеличить экспортный потенциал агропромышленного комплекса Самарской области. В его рамках был построен универсальный складской комплекс и комплекс весового контроля. Самарская область еще в 19 веке была «житницей империи» - зерно отсюда отправляли на европейский рынок именно по воде. Спустя два столетия порт Тольятти остается важнейшим транспортным узлом, соединяющим Север, Запад, Юг и Восток. Перевозки отсюда стартуют до Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Астрахани. И это не предел.

Порт должен стать крупнейшим транспортно-логистическим комплексом Самарской области.

Порт должен стать крупнейшим транспортно-логистическим комплексом Самарской области.

Новые возможности для аграриев

Благодаря строительству нового складского комплекса в порту у аграриев Самарской и соседних областей появились более серьезные транспортные возможности. Сейчас Порт Тольятти – единственный в области, который позволяет отгружать продукцию во все виды транспорта: контейнеры, железнодорожные вагоны, большие корабли и баржи.

- Строительство универсального складского комплекса, а также реализация других наших инвестиционных проектов была бы невозможна без поддержки нашего акционера – ПАО «КуйбышевАзот», который является одним из крупных российских производителей азотных удобрений, - сказал генеральный директор ООО «Порт Тольятти» Павел Королев. – При реализации проекта мы старались учесть все пожелания и потребности наших клиентов. Надеюсь, нам это удалось. В планах – сократить время обработки грузов, улучшить условия труда персонала порта.

Реализация всех проектов позволит порту Тольятти стать крупнейшим транспортно-логистическим комплексом Самарской области.

- Строительство комплекса позволит в три раза увеличить оборот грузов, в том числе и сельскохозяйственных, из региона, - отметил заместитель министра сельского хозяйства продовольствия Самарской области Владимир Игонин. – Работа в этом направлении способствует решению задач, поставленных в послании Президента РФ и Губернатора Самарской области по устранению инфраструктурных ограничений, препятствующие наращиванию экспорта. Этот проект способствует продвижению продукции самарских аграриев на мировые рынки. Самарская область всегда выпускала и продолжает выпускать сельхозпродукцию высокого качества. Наша пшеница твердых сортов до сих пор в Турине демонстрируется как эталон пшеницы твердых сортов для макаронных изделий.

Площадь склада составляет 2 300 квадратных метров.

Площадь склада составляет 2 300 квадратных метров.

Выгода для экономики Тольятти

Экспортировать самарские товары теперь станет проще. А развитие порта, несомненно, скажется на экономическом потенциале Тольятти.

- Благодаря ПАО «КуйбышевАзот» «Порт Тольятти» - динамично развивающееся предприятие, - отмечает заместитель главы администрации Тольятти Алексей Бузинный. – С 1958 года Порт Тольятти играет важнейшую роль в развитии экономики нашего города и области в целом.

- Мы видим и знаем, в каких непростых климатических условиях приходится работать аграриям нашего региона, особенно если сравнивать их с условиями в южных областях нашей страны. Именно поэтому совместными усилиями стараемся сделать так, чтобы логистика сельхозпредприятий была еще более эффективной, - подчеркивает Почетный гражданин Самарской области и города Тольятти, председатель совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» Виктор Герасименко. - Сегодня делаются новые шаги в этом направлении и нам очень важно наладить обратную связь с нашими партнерами – потребителями транспортных услуг, чтобы работа в этом направлении была еще более результативной.

Порт Тольятти позволяет отгружать продукцию во все виды транспорта

Порт Тольятти позволяет отгружать продукцию во все виды транспорта

СПРАВКА КП

Универсальный складской комплекс, который построен в Тольятти, позволит перегружать широкую номенклатуру грузов – в их числе сельскохозяйственная продукция, минеральные удобрения, генеральные грузы и многое другое.

Площадь склада составляет 2 300 квадратных метров. Это позволяет единовременно хранить около 10 тысяч тонн грузов при норме обработки в две тысячи тонн в сутки. В дальнейшем она может быть увеличена за счет строительства новых моделей. Уже сейчас в период навигации здесь может осуществляться перевалка до 200 тысяч тонн груза. В отличие от имеющихся в регионе складских комплексов, УСК порта Тольятти позволяет осуществлять погрузку по варианту «склад – судно» с нормой обработки судов более двух тысяч тонн в сутки. Допустимая нагрузка на складскую площадку - до 20 тонн на квадратный метр.

Гордость порта – новый комплекс весового контроля. Он позволит в 2,5 раза увеличить пропускную способность весового узла порта, а также повысить точность учета грузов для клиентов ОАО «Порт Тольятти». Длина весов - 24 метра, а грузоподъемность – 100 тонн. Пропускная способность – до 15 000 тонн в сутки, а это ни много ни мало 500 грузовых автомобилей в сутки.

Общий объем инвестиций в первый этап развития порта составил более 50 млн. рублей. Реализация всех проектов позволит ОАО «Порт Тольятти» стать одним из крупнейших транспортно-логистических комплексом Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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