Новые возможности для аграриев: тольяттинский порт увеличивает производственные мощности

В Тольятти завершили первый этап реконструкции и модернизации производственных мощностей речного порта. Это совместный проект ОАО «Порт Тольятти» и ПАО «КуйбышевАзот», цель которого - увеличить экспортный потенциал агропромышленного комплекса Самарской области. В его рамках был построен универсальный складской комплекс и комплекс весового контроля. Самарская область еще в 19 веке была «житницей империи» - зерно отсюда отправляли на европейский рынок именно по воде. Спустя два столетия порт Тольятти остается важнейшим транспортным узлом, соединяющим Север, Запад, Юг и Восток. Перевозки отсюда стартуют до Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Астрахани. И это не предел.

Порт должен стать крупнейшим транспортно-логистическим комплексом Самарской области.

Новые возможности для аграриев

Благодаря строительству нового складского комплекса в порту у аграриев Самарской и соседних областей появились более серьезные транспортные возможности. Сейчас Порт Тольятти – единственный в области, который позволяет отгружать продукцию во все виды транспорта: контейнеры, железнодорожные вагоны, большие корабли и баржи.

- Строительство универсального складского комплекса, а также реализация других наших инвестиционных проектов была бы невозможна без поддержки нашего акционера – ПАО «КуйбышевАзот», который является одним из крупных российских производителей азотных удобрений, - сказал генеральный директор ООО «Порт Тольятти» Павел Королев. – При реализации проекта мы старались учесть все пожелания и потребности наших клиентов. Надеюсь, нам это удалось. В планах – сократить время обработки грузов, улучшить условия труда персонала порта.

Реализация всех проектов позволит порту Тольятти стать крупнейшим транспортно-логистическим комплексом Самарской области.

- Строительство комплекса позволит в три раза увеличить оборот грузов, в том числе и сельскохозяйственных, из региона, - отметил заместитель министра сельского хозяйства продовольствия Самарской области Владимир Игонин. – Работа в этом направлении способствует решению задач, поставленных в послании Президента РФ и Губернатора Самарской области по устранению инфраструктурных ограничений, препятствующие наращиванию экспорта. Этот проект способствует продвижению продукции самарских аграриев на мировые рынки. Самарская область всегда выпускала и продолжает выпускать сельхозпродукцию высокого качества. Наша пшеница твердых сортов до сих пор в Турине демонстрируется как эталон пшеницы твердых сортов для макаронных изделий.

Площадь склада составляет 2 300 квадратных метров.

Выгода для экономики Тольятти

Экспортировать самарские товары теперь станет проще. А развитие порта, несомненно, скажется на экономическом потенциале Тольятти.

- Благодаря ПАО «КуйбышевАзот» «Порт Тольятти» - динамично развивающееся предприятие, - отмечает заместитель главы администрации Тольятти Алексей Бузинный. – С 1958 года Порт Тольятти играет важнейшую роль в развитии экономики нашего города и области в целом.

- Мы видим и знаем, в каких непростых климатических условиях приходится работать аграриям нашего региона, особенно если сравнивать их с условиями в южных областях нашей страны. Именно поэтому совместными усилиями стараемся сделать так, чтобы логистика сельхозпредприятий была еще более эффективной, - подчеркивает Почетный гражданин Самарской области и города Тольятти, председатель совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» Виктор Герасименко. - Сегодня делаются новые шаги в этом направлении и нам очень важно наладить обратную связь с нашими партнерами – потребителями транспортных услуг, чтобы работа в этом направлении была еще более результативной.

Порт Тольятти позволяет отгружать продукцию во все виды транспорта

СПРАВКА КП

Универсальный складской комплекс, который построен в Тольятти, позволит перегружать широкую номенклатуру грузов – в их числе сельскохозяйственная продукция, минеральные удобрения, генеральные грузы и многое другое.

Площадь склада составляет 2 300 квадратных метров. Это позволяет единовременно хранить около 10 тысяч тонн грузов при норме обработки в две тысячи тонн в сутки. В дальнейшем она может быть увеличена за счет строительства новых моделей. Уже сейчас в период навигации здесь может осуществляться перевалка до 200 тысяч тонн груза. В отличие от имеющихся в регионе складских комплексов, УСК порта Тольятти позволяет осуществлять погрузку по варианту «склад – судно» с нормой обработки судов более двух тысяч тонн в сутки. Допустимая нагрузка на складскую площадку - до 20 тонн на квадратный метр.

Гордость порта – новый комплекс весового контроля. Он позволит в 2,5 раза увеличить пропускную способность весового узла порта, а также повысить точность учета грузов для клиентов ОАО «Порт Тольятти». Длина весов - 24 метра, а грузоподъемность – 100 тонн. Пропускная способность – до 15 000 тонн в сутки, а это ни много ни мало 500 грузовых автомобилей в сутки.

Общий объем инвестиций в первый этап развития порта составил более 50 млн. рублей. Реализация всех проектов позволит ОАО «Порт Тольятти» стать одним из крупнейших транспортно-логистических комплексом Самарской области.