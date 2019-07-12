Кровавая луна в Самаре 16 июля 2019: во сколько начнется и где будет видно

Такое название, будоражущее воображение, ученые дали лунному затмению, когда спутник нашей планеты частично погружается в тень Земли и окрашивается в коричнево-красный цвет. Это природное явление редкое, следующую красную Луну жители нашего региона смогут увидеть только через 6 лет, в 2025 году.

Как будет выглядеть затмение

Самарцем повезло, что 16 июля будет полнолуние — можно будет увидеть кровавую луну во всей красе. Главное, чтобы погода не подвела. Ведь наблюдения возможны только, если небо будет ясным. Пока прогнозы синоптиков благоприятные. В ночь с 16 на 17 июля облаков на ночном небе не обещают, температура воздуха — около +17, слабый ветер восточного направления не будет помехой астрономам-любителям.

Лунное затмение, которое нам предстоит увидеть, будет частичным. Максимальная фаза — 0,65, тень Земли наполовину закроет верхнюю часть своего космического спутника. Наблюдающим покажется, что Луна надела красную шапку.

Во сколько начнется затмение

Видимое затмение Луны начнется ровно в полночь 16 июля 2019 года, максимальная фаза придется на 1.29 по самарскому времени, а к 2.58 постепенно сойдет на нет.

Фазы лунного затмения 16 июля 2019 годаФото: СОЦСЕТИ

Где увидеть

Посмотреть на кровавую луну можно, не выезжая из Самары. Ночное светило будет видно невооруженным глазом. Во всех подробностях естественный спутник Земли можно рассмотреть в бинокль.

Клуб «АстроСамара» приглашает астрономов-любителей за город, где свет от домов и машин не мешает смотреть на Луну и далекие звезды. Активисты клуба выбрали для наблюдений живописное месте на берегу озера, в 20 километрах южнее Самары. За определенную плату можно будет посмотреть на затмение в качественную оптику, увидеть кровавую луну в разных увеличениях и сфотографировать ее. Астрономы-любители также покажут гостям другие планеты Солнечной системы, их спутники, пролеты МКС, звездные скопления, туманности и даже далекие галактики. Опытные наблюдатели за ночным небом научат новичков работать с телескопом и ориентироваться в звездах.

Как попасть на кровавую луну вместе с «АстроСамара», читайте в группе клуба.

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