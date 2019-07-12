2019-07-12T13:22:32+03:00
Общество

"Мне его мама подарила!" На золотое кольцо из рыбы, выловленной в Самаре, нашлась претендентка

Правда девушка не смогла показать внятную фотографию семейной реликвии, а рыбак отказался отдавать ей свою добычу
Ольга АФАНАСЬЕВА
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На фотографии, которую прислала девушка, кольца вообще не видноНа фотографии, которую прислала девушка, кольца вообще не видно
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История рыбака, который нашел внутри судака золотое кольцо и тем самым оправдала свой поход на рыбалку, получила неожиданное продолжение. Как рассказал Дмитрий Кандашкин, через четыре дня ему написала некая Юлия, которая предъявила права на золотой улов. Девушка сразу пошла ва-банк и заявила, что кольцо ей подарили на 18-летие.

- Это вы кольцо с рыбой выловили? - заявила девушка. - Если да, то можно фото. Это по ходу мое потерянное. Еще на 18-летие мама дарила.

Вот только в качестве доказательства девушка смогла предъявить только очень расплывчатое фото, на котором и кольца-то не видно.

- Она объяснила, что вроде как колечко сделано на заказ, размер маленький - 18 или еще меньше. Там такое колечко простое, обычный ширпотреб, вообще не верится, что его на заказ можно делать, - удивляется Дмитрий. Потом она каким-то журналистам рассказала, что якобы это кольцо продала давно, по ошибке. Думаю, что девушка тоже захотела попасть в СМИ.

Дмитрий не ожидал, что улов окажется настолько удачным

Дмитрий не ожидал, что улов окажется настолько удачным

Сам рыбак уверенно заявил: мол, колечко не вернет ни при каких условиях. Девушка же ответила, что вообще хотела его купить.

- Она сделала все, что смогла, -смеется Дмитрий. Рыбак не верит, что Юлия - реальная хозяйка кольца. Возможно, разыграть историю с найденной хозяйкой решило одно из СМИ Самарской области. В пользу этой версии говорит отсутствие фотографий кольца у предполагаемой хозяйки.

Судак, кстати, был вкусный

Судак, кстати, был вкусный

Напомним, что Дмитрий выловил "золотого судака" 5 июля. Он отправился на рыбалку на реку Самара, где обычно отдыхает со своим другом. Дмитрий рассказал, что это не первый его счастливый улов на этом месте (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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