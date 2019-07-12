Меньше аварий, дольше гарантия: в Самаре переложат 20 километров тепловых сетей

Отставаний от графика нет

В Самаре к зимним холодам готовят тепловые коммуникации. В этом году Т Плюс намерены обновить 20 километров сетей. Конечно, этого недостаточно: городские тепловые сети изношены на 75-80%. Для полной модернизации необходимо 23 миллиарда рублей - это огромная сумма. Но объемы перекладок постепенно растут. В этом году на технологическое перевооружение трубопроводов направили более 840 млн рублей.

- Из 15 объектов «ПТС» работы начаты на 13-ти. По оставшимся двум подрядчики планово заступают с 15 июля. Причем объемы перекладок в этом году больше на 32%, чем в прошлом, - отметил Владимир Василенко.

За работами постоянно следит межведомственная комиссия: она контролирует соблюдение графика. Накануне члены комиссии побывали на объектах в четырех районах и убедились, что все идет по плану. Площадки в полном объеме обеспечены расходными материалами и специализированной техникой.

«Умные» трубы

Крупнейшие объекты, где ПТС ведет перекладку, - это улицы Ташкентская, Алма-Атинская, Стара-Загора, Физкультурная и проспект Кирова. Среди них и крайне непростые. Например, на пересечении Теннисной и Каховской труба проходит под железнодорожным полотном.

Для того, чтобы новые коммуникации было проще обслуживать, Т Плюс применяет «умные трубы». Благодаря системе датчиков они «предупредят» специалистов о протечке и меры будут приняты незамедлительно.

- На всех своих объектах мы применяем современные технологии. На трубах есть система оперативно-диспетчерского контроля, которая будет смонтирована и позволит оперативному персоналу своевременно выявлять на начальной стадии повреждения, если такие когда-то будут. Кроме того, здесь применяется современная ППУ-изоляция, которая позволит нам не возвращаться сюда порядка 50-ти лет: именно такую гарантию дает производитель, - рассказывает директор филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Александр Гришатов.

Январская авария не повторится

На улице Ташкентской - от пересечения с ул. Стара-Загора до Московского шоссе - энергетики Самарского филиала «Т Плюс» перекладывают почти 2,5 километра трубопроводов. Здесь зимой была крупная авария, из-за которой без тепла оставались более 200 домов. Чтобы проблема не повторилась, диаметр теплотрассы увеличили с 600 до 800 мм. Модернизация теплосети позволит улучшить качество отопления и горячего водоснабжения жителей Кировского и Промышленного районов Самары. Кроме того, к централизованному теплоснабжению можно будет подключить новых потребителей.

Энергетики делают все возможное, чтобы жители не испытывали дискомфорта во время проведения ремонтных работ. Для удобства горожан на объекте смонтировали современный трубопровод - это позволило сохранить горячее водоснабжение в жилых домах. Совместно с ГИБДД энергетики разработали маршрут движения автотранспорта. Также был учтен трафик посетителей областной клинической больницы им. Середавина. Ремонт выполняют сотрудники подрядной организации. «Т Плюс» ставит перед ними задачу завершить все мероприятия до 10 сентября. На сегодняшний день работы выполнены на 20%.

- Мы делаем все от нас зависящее, чтобы январская авария не повторилась, - говорит Владимир Василенко. – В этом отношении очень важен участок на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной. По завершении работ там, мы будем иметь возможность, в случае форс-мажорных обстоятельств, переключиться на другую магистраль и подать тепло по вновь собранной схеме.

Ремонтные работы на теплосетевых объектах в Самаре должны закончиться до первого сентября. К 15 сентября планируется выполнить благоустройство после проведения раскопок.