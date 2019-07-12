2019-07-12T16:42:35+03:00
Общество

Меньше аварий, дольше гарантия: в Самаре переложат 20 километров тепловых сетей

В Самарской области теплоэнергетики продолжают готовиться к зимнему сезону
Александра БЕЛОВА
Поделиться:
Ремонтные работы на теплосетях завершатся до первого сентября.Ремонтные работы на теплосетях завершатся до первого сентября.
Изменить размер текста:

Отставаний от графика нет

В Самаре к зимним холодам готовят тепловые коммуникации. В этом году Т Плюс намерены обновить 20 километров сетей. Конечно, этого недостаточно: городские тепловые сети изношены на 75-80%. Для полной модернизации необходимо 23 миллиарда рублей - это огромная сумма. Но объемы перекладок постепенно растут. В этом году на технологическое перевооружение трубопроводов направили более 840 млн рублей.

- Из 15 объектов «ПТС» работы начаты на 13-ти. По оставшимся двум подрядчики планово заступают с 15 июля. Причем объемы перекладок в этом году больше на 32%, чем в прошлом, - отметил Владимир Василенко.

За работами постоянно следит межведомственная комиссия: она контролирует соблюдение графика. Накануне члены комиссии побывали на объектах в четырех районах и убедились, что все идет по плану. Площадки в полном объеме обеспечены расходными материалами и специализированной техникой.

«Умные» трубы

Крупнейшие объекты, где ПТС ведет перекладку, - это улицы Ташкентская, Алма-Атинская, Стара-Загора, Физкультурная и проспект Кирова. Среди них и крайне непростые. Например, на пересечении Теннисной и Каховской труба проходит под железнодорожным полотном.

Для того, чтобы новые коммуникации было проще обслуживать, Т Плюс применяет «умные трубы». Благодаря системе датчиков они «предупредят» специалистов о протечке и меры будут приняты незамедлительно.

- На всех своих объектах мы применяем современные технологии. На трубах есть система оперативно-диспетчерского контроля, которая будет смонтирована и позволит оперативному персоналу своевременно выявлять на начальной стадии повреждения, если такие когда-то будут. Кроме того, здесь применяется современная ППУ-изоляция, которая позволит нам не возвращаться сюда порядка 50-ти лет: именно такую гарантию дает производитель, - рассказывает директор филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Александр Гришатов.

Январская авария не повторится

На улице Ташкентской - от пересечения с ул. Стара-Загора до Московского шоссе - энергетики Самарского филиала «Т Плюс» перекладывают почти 2,5 километра трубопроводов. Здесь зимой была крупная авария, из-за которой без тепла оставались более 200 домов. Чтобы проблема не повторилась, диаметр теплотрассы увеличили с 600 до 800 мм. Модернизация теплосети позволит улучшить качество отопления и горячего водоснабжения жителей Кировского и Промышленного районов Самары. Кроме того, к централизованному теплоснабжению можно будет подключить новых потребителей.

Энергетики делают все возможное, чтобы жители не испытывали дискомфорта во время проведения ремонтных работ. Для удобства горожан на объекте смонтировали современный трубопровод - это позволило сохранить горячее водоснабжение в жилых домах. Совместно с ГИБДД энергетики разработали маршрут движения автотранспорта. Также был учтен трафик посетителей областной клинической больницы им. Середавина. Ремонт выполняют сотрудники подрядной организации. «Т Плюс» ставит перед ними задачу завершить все мероприятия до 10 сентября. На сегодняшний день работы выполнены на 20%.

- Мы делаем все от нас зависящее, чтобы январская авария не повторилась, - говорит Владимир Василенко. – В этом отношении очень важен участок на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной. По завершении работ там, мы будем иметь возможность, в случае форс-мажорных обстоятельств, переключиться на другую магистраль и подать тепло по вновь собранной схеме.

Ремонтные работы на теплосетевых объектах в Самаре должны закончиться до первого сентября. К 15 сентября планируется выполнить благоустройство после проведения раскопок.

Меньше аварий, дольше гарантия: в Самаре переложат 20 километров тепловых сетей.Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Я хочу, чтобы у дочки как можно дольше был папа»: Исповедь жены умирающего экс-футболиста «Зенита»
Русская супруга парализованного Фернандо Риксена рассказала «КП», как плакала из-за эвтаназии, почему от спортсмена отвернулась вся семья и как 7-летняя дочка живет с погибающим отцом
Самый дорогой гриб на планете: Кордицепс управляет поведением насекомых и помогает китайцам выигрывать Олимпиады
Ведущий российский миколог, автор множества книг о грибах Михаил Вишневский - о том, действительно ли чудо-гриб, который стоит дороже, чем золото, обладает лекарственными свойствами
"Я не мог в это поверить!" Юные самарцы покорят Третьяковку и станут звездами телешоу
В этом году победителями всероссийского проекта "Поколение М" стали сразу трое талантливых ребят из Самарской области, еще трое ребят заняли вторые и третье места в своих номинациях
Берегите уши: Главные правила, как сохранить слух в старшем возрасте
Об основных изменениях, которые происходят в организме после 50 лет, и о том, как избежать опасных осложнений, «КП» рассказал руководитель Клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета
Новости 24
Евгений Серпер: "В Самаре дороги можно отремонтировать с опережением сроков. Это позволяет претендовать на дополнительные средства"
В Самаре на ул. Победы ремонтируют дорогу между трамвайными рельсами
Кировский рынок уже в этом году начнут убирать от железной дороги
И матрешки впереди: Стала известна программа танцевально-карнавального парада в Самаре на 13 июля 2019 года
Нашли только дочь: в Иверском монастыре продолжаются поиски останков Алабина
В Тольятти ищут пропавшую 17-летнюю девушку с татуировкой розы и кинжала на руке
В Новокуйбышевске женщина разбилась насмерть при падении из окна 5 этажа
Защитник «Крыльев Советов» Мирал Самарджич подписал контракт со словенской «Олимпией»
В Самаре из-за соревнований по велоспорту перекроют три улицы
Смертность на дорогах нужно снизить в 3,5 раза: в Самаре обсудили ремонт крупных дорог
«Сначала загорелись, а потом взорвались»: в Самаре пожарные тушили кондиционеры в девятиэтажке на Ново-Садовой
Погода на выходные 13-14 июля в Самарской области: регион захватят дожди, грозы и северный ветер
В Самаре до конца июля перекроют проезд по улице Матросова
Как добраться до стадиона «Самара Арена» в день матча «Крылья Советов» - ЦСКА 14 июля
«Жигули» раздора: жителя Жигулевска забили до смерти за его нежелание отдавать проигранный автомобиль
Будет еще 1700 рабочих мест: четыре компании готовы открыть свое производство в Тольятти
Возле «Самара Арены» из-за футбольного матча 14 июля перекроют несколько дорог
Самарчанка забыла в автобусе сумку с четвертью миллиона рублей
Началось строительство детского инклюзивного парка возле «Самара Арены»
В Самаре здания на Ново-Вокзальной и Карла Маркса перепланируют под детские сады
Выдрали с «корнем» из земли: в Сызрани хулиганы разломали в парке антивандальную скамейку
Отпуск под запретом: в 2019 году из-за долгов за границу не смогут улететь более 57 тысяч самарцев
Картинг в парке Гагарина в Самаре будет работать до конца сезона
Каждый пятый житель Самары ежемесячно использует более 33 ГБ мобильного интернета
В Новокуйбышевске гендиректора фирмы будут судить за уклонение от уплаты налогов на 15 млн рублей