2019-07-12T21:30:06+03:00
Общество

«Не забудьте попробовать пиво»: волонтеры со всего мира помогают в реставрации Иверского монастыря

К реставрационным работам предлагают присоединиться и жителям Самары
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Волонтеры посадили белые метельчатые гортензииВолонтеры посадили белые метельчатые гортензииФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА
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- Мне очень нравится быть здесь и прикладывать усилия, чтобы сохранить монастырь, — признается волонтер из Франции. Молодой человек живет в Париже, работает банкиром. В свободное от работы время рисует граффити, а этим летом приехал в Самару, чтобы помочь в реставрации Иверского монастыря.

Банкиры, дизайнеры, переводчики

12 июля в монастыре открылся Международный волонтерский кампус. Волонтеры со всего мира участвуют в реставрации Трапезного храма Иверского монастыря — символа Самары. На первую смену, которая продлится до 26 июля, приехали 19 ребят из Франции, Италии, Испании, Германии, Колумбии, Казахстана и разных городов России. Кампус открыли при поддержке проекта Минкульта России «Историческая память» и Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК).

Иверский монастырь считается символом Самары Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Иверский монастырь считается символом СамарыФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

— Я уже работала с ВООПИК, -рассказывает Катя. Девушка приехала из Москвы и уже жалеет, что решила остаться всего на одну смену. — Когда я выбирала лагерь, не думала, что будет столько иностранцев. Я учусь на переводчика, так что участие здесь — это не только культурный опыт, но и языковая практика.

Почти у всех волонтеров нет специального образования, но участвовать в реставрации это не мешает. Главное — захотеть. Ребятам доверят несложные работы, с которыми может справиться каждый. Волонтеры уже успели расчистить и покрасить ограду. А вот с понедельника начнется настоящая работа с реставраторами.

Сейчас в кампусе 19 волонтёров Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Сейчас в кампусе 19 волонтёровФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Ребята будут работать над Трапезным храмом — их научат расчищать стены и работать с кирпичом, — объясняет председатель Центрального совета ВООПИК Артам Демидов. — Это отдельные работы, сопутствующие, а не те, за которые реставраторы получают деньги.

Как присоединиться к реставрации?

Реставрацию Трапезного храма запланировали на два года. Работы завершат к декабрю 2020 года.

— Каждый, кто полчаса поработал на объекте, получает прививку на всю жизнь от безразличия. Ребята вырабатывают правильное отношение к культурному наследию и понимают, почему его важно сохранять, — рассказал Артём Демидов.

Набирали волонтёров по объявлениям на зарубежных сайтах. Единственным условием было купить билеты, все остальное — за счёт принимающей стороны. Живут волонтеры прямо при монастыре.

На работах ждут и самарских волонтёров. Для того, чтобы присоединиться к работам, достаточно прийти в Иверский монастырь и сказать, что хотите стать добровольцем Международного кампуса. Там вас примут волонтеры — они в форме и с бейджами, их легко узнать.

Это подарок монастырю от Международного кампуса Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Это подарок монастырю от Международного кампусаФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

МНЕНИЕ

Александр Хинштейн, депутат Госдумы от Самарской области:

— Мы плотно и интересно работаем с ВООПИК. Мы знаем, что общество проводило такого рода акции. В прошлом году первый Международный кампус делали в Рязанской области в деревне Касимово. Но теперь я вернулся в Самарскую область. И я бы сам себя не понял, открой мы Международный кампус не в Самаре. Самара может похвастаться огромным количеством уникальных объектов исторического наследия, которые находятся в реставрации. Иверский монастырь — один из знаковых объектов для города. Рад, что наш замысел оправдался. Из общения с ребятами мы видим: они получают огромное удовольствие. Не ожидал, что приедет такое количество людей из разных стран мира. Это очень здорово. Чем громче будет Самара звучать на разных языках, тем приятнее нам будет. Тем быстрее Самара обретёт силу, которую заслуживает.

Сегодня последний день Петрова поста. Ребята находятся рядом с пивоваренным заводом, где делают знаменитое Жигулевское пиво — побывать в Самаре рядом с заводом — нехорошо. Надо попробовать. Но в меру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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