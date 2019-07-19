Перестрелка в доме с террористами и смертельная засада: как юнармейцев из Самары готовят ко взрослой жизни по системе ВДВ

Школа жизни

«Юнармия — это не просто подготовка к военной службе, а самая настоящая школа жизни», — именно так характеризует патриотическое движение Сергей Ветошкин, который уже второй год руководит в Самаре отрядом «Берет», где детей учат по системе ВДВ и спецназа.

Сергей Ветошкин занимается организацией военно-патриотических мероприятийФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Наш юнармейский отряд — один из первых в Красноглинском районе. Он появился при школе 118, где учатся двое моих сыновей. Я занимаюсь разработкой военно-спортивных программ, поэтому, когда мне предложили возглавить юнармейское движение в районе — согласился. Отрядов с такой подготовкой ВДВ у нас у стране единицы, — рассказывает Сергей корреспонденту «КП-Самара».

Ребят из «Берета» готовят в условиях, близких к экстремальным. Но самое главное, что им — в отряде 36 человек, мальчишки и девчонки, от 8 лет и до выпускных классов — это нравится.

Ребятам нравится упражняться с оружиемФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отряде собрались ребята самых разных возрастовФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Главная наша цель — развитие ребенка, а не подготовка к армии, — объясняет Ветошкин. — Мы делаем детей увереннее в себе, боремся со страхами, вырабатываем стрессоустойчивость, находим применение всему, что получается у того или иного ребенка. Одна из задач — оторвать детей от гаджетов и научить быть готовыми ко всем катаклизмам, которые могут случиться в жизни.

Занятия с ребятами проходят на горнолыжной базе «Сок» — красивое место, окруженное лесом и горками. Летом здесь просто невероятно и юнармейцам это явно по душе. Зимой, к слову, они тоже не халтурят — упражняются в школьном спортзале.

Тренировки проходят в дружной и веселой обстановке. Задачи — увлекательные, но серьезные и весьма сложные: альпинизм, курсы выживания, рукопашный бой, стрельба, строевая подготовка, маскировка, ориентирование, работа с картами и не только. Задания выполняются по сюжету, приближенному к реальным условиям. Не случайно — Сергей Ветошкин знает, что такое война не понаслышке, с 1995 по 1997 год он участвовал в боевых действиях в Чеченской республике и по указу президента получил «Орден мужества».

Задания, как сюжеты фильмов

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/721132" frameborder="0"></iframe> Захват дома с террористами.Михаил ГОРЮНОВ

Многие задания выполняются в игровой форме. Так, во время нашего визита 14-летний Женя в одиночку штурмовал «здание с террористами». На тросе он спускался по импровизированной стене, проводя разведку, и, заприметив, врага — открыл огонь из пистолета Макарова. Вышло все эффектно и результативно, у наставника нареканий никаких.

Следующее упражнение — метание ножа и топора. По словам школьников, последний летит лучше. Руководить в свою очередь подчеркивает:

— Понятно, что в бою сейчас никто не использует такие предметы. Но это прикладное занятие. Ученик должен использовать любой предмет в борьбе с противником: топор, нож, лопатку...

Стреляют, впрочем, юнармейцы тоже достаточно. Чего стоит спуск по троллею с автоматом Калашникова, которым, конечно же, юный солдат обязательно воспользуется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/721129" frameborder="0"></iframe> Спуск со стрельбой из автомата "Калашникова".Михаил ГОРЮНОВ

— Если идет нападение во время переправы, нужно быть готовым дать отпор, — говорит о целях такого спуска Сергей Ветошкин.

Одно из самых масштабных занятий — засада. Ребята инсценируют нападение на блокпост, все происходящее напоминает сюжет какого-нибудь боевика. Террористы убивают часового, переодеваются в его одежду, а потом обстрелом и взрывами встречают друзей своей жертвы. В ходе постановки «используются» машины с пулеметами, пистолеты и автоматы, дымовые шашки и учебные гранаты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/721128" frameborder="0"></iframe> Отряд "Берет" отрабатывает террористическую "засаду".Михаил ГОРЮНОВ

— Цель засады — не атаковать, а, наоборот, научиться уходить от нападения. Мы не собираемся нападать, но должны знать, как действует противник, — делится наставник.

Финальное испытание в лесу, оно направлено на маскировку. Лицо, руки, волосы, шея — все это юные бойцы замазывают грязью и буквально сливаются с землей. Цель — по болоту доползти из пункта А в пункт Б. Получается у школьников отлично, а в финале они собираются в строй и кричат троекратное «Ура!»

У каждого юнармейца свои планы

Метание топора - одна из основных прикладных дисциплинФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на трудности, члены отряда справляются и не жалуются. Каждый здесь преследует свои личные цели.

— Я заинтересовалась сразу, как объявили о наборе в отряд. Хотелось научиться пользоваться оружием, да и просто делать что-то полезное для здоровья, — признается Ульяна, одна из старожил «Берета».

Девушка не исключает, что ее будущее будет связано со службой. Эта тематика ей интересна и она планирует устроиться в военно-медицинскую академию.

Ульяна не теряется среди парней и не исключает, что останется в военной сфере и в будущемФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одноклассник Ульяны Саша в погонах себя не видит, но юнармейцем стал с удовольствием:

— Меня заинтересовало катание на квадроциклах. Плюс хочу держать себя в хорошей физической форме. Нравится мне и участие в военно-патриотических мероприятиях, но не могу сказать, что хочу в будущем стать военным. Мне интересно заниматься резьбой по дереву.

А вот 13-летний Андрей Суродейкин, наоборот, армией интересуется. Именно поэтому он в отряде, да еще с таким уклоном.

В отряде есть местам и мальчишкам, и девчонкамФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Построение - важный этап подготовки для каждого солдата, даже начинающегоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Я услышал, что существует у нас при школе такой юнармейский отряд — с машинами, квадроциклами, современным оружием. Не задумываясь пришел сюда, тем более в будущем я хотел бы устроиться следователем в военную полицию, разбираться с военными преступлениями, — откровенничает Андрей.

Не забывают о родной природе

Наши собеседники хвалят не только техническое оснащение, но и походы, в которые их команда периодически отправляется. Разведения костра, ночи в плащ-палатках, путешествия по лесам — все это очень затягивает подростков, которым надоело ковыряться в телефоне или сидеть дома за компьютером. «Берет» не только готовит настоящих солдат, но и приносит пользу городу.

К разведке юнармейцы готовыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Маскируются ребята основательно и с хорошим настроениемФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Мы несколько раз за лето ходим в экологические походы — от трех до семи дней. Убираем от мусора Самарскую Луку, Сокские горы, берег реки Сок. Если выявляем свалки, то передаем информацию о них в соответствующие инстанции, — говорит Сергей Ветошкин.

Отряд Сергея — постоянный участник и призер форума «Юнармия», который проходит на полигоне в Рощинском и других местах. «Береты» также встречаются с ветеранами района. Так, недавно с ними своим опытом делился участник Великой Отечественной войны Иван Адрианович Акутин, которому недавно исполнилось 100 лет.

В планах юнармейского отряда много интересного. Например, тренировки по теме «Ночевка в зимнем лесу». И юных военных это не только не пугает, но и вдохновляет.