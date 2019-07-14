"Туристы в порядке": самарский круизный теплоход утопил яхту около Ярославля

В Ярославской области на Волге в Рыбинском районе столкнулись четырехпалубный круизный теплоход и яхта с отдыхающими. ЧП случилось около двенадцати часов ночи.

- Все оперативные службы немедленно выехали на место, как только в два ночи поступило сообщение о ЧП, пострадавших нет. Проводится расследование обстоятельств столкновения, - сообщили в ГУ МЧС РФ по Ярославской области. Как сообщают очевидцы трагедии на воде, на яхте не были включены габаритные огни. Судно сразу затонуло. Людей удалось спасти и поднять на борт теплохода.

Теплоход "Алексей Толстой" выполнял рейс Самара-Москва. Из-за происшествия серьёзных задержек не было, сократить пришлось лишь "зелёную стоянку". Сейчас теплоход уже в столице. Он проследует по маршруту со всеми остановками, - рассказал источник КП-Самара.

Оба судна на месте обследовал Ространснадзор. Теперь специалистам ведомства предстоит выяснить, кто был виноват в аварии.