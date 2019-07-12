Спасибо за все, капитан! За что Самара полюбила легенду «Крыльев Советов» Сергея Корниленко

«Ушла легенда!» «Серега, спасибо за все!» «А кто теперь будет забивать?» - болельщики «Крыльев Советов» продолжают обсуждать завершение карьеры белорусского форварда клуба Сергея Корниленко. Нападающий не смог продолжать выступления из-за травмы. Теперь он станет одним из тренеров команды. Журналисты «Комсомольской правды – Самара» желают Сергею удачи в новом качестве и вспоминают, как развивалась его карьера на берегах Волги.

Появился в «Крыльях» Корниленко не в самый простой период для команды. В сезоне 2011/2012 года «КС» планировали вести борьбу за выживание и заполучить хорошего игрока было не так-то просто. А Сергей, безусловно, являлся таким - он успел поиграть за лидеров РФПЛ «Зенит» и «Рубин», а также попробовал силы в Английской Премьер-лиге - в «Блэкпуле».

Одно из первых фото белорусского нападающего в самарской команде.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Но голеадор выбрал Самару. Возможно, определиться ему помог тот факт, что в команде выступало много земляков - Веремко, Молош, Глеб и другие. Задачу на тот переходный сезон волжане выполнили, а форвард стал лучшим бомбардиром клуба, записав на свой счет 10 мячей. К слову, выступал тогда Корниленко не под своим традиционным 8-м номером, а под 18-м. Любимая цифра была занята Владимиром Приемовым и перешла к Корниленко только перед стартом следующего сезона.

Восьмерку Корниленко выбрал в честь англичанина Пола Гаскйона, который играл под ней на Евро-1996. С тех пор белорусский форвард брал себе этот номер, куда бы ни приходил.

Самый первый гол за «КС» Корниленко забил уже во втором матче за зелено-бело-синих. Отличился на 8 (символично) минуте встречи с «Томью» - клуб, за который Сергей тоже успел поиграть в России.

Сергей Корниленко и еще один белорус Станислав Драгун.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Практически по итогам каждого футбольного года Корнила, как называют нападающего болельщики и партнеры, попадал в список лучших игроков и бомбардиров клуба. Любовь публики он завоевал и благодаря своей верности команде - в 2014 и в 2017, когда «КС» вылетали в ФНЛ, Сергей не уходил на повышение, а оставался в «Крыльях», соглашаясь, как говорят, даже на понижение зарплаты. Не исключено, что фанаты команды, именно поэтому посвятили форварду кричалку, которая звучит даже на тех матчах, когда Корниленко нет на поле - в таких случаях вместо «забивай» звучит «выпускай»:

- Хоп, давай-давай, Корниленко забивай!

И Корниленко забивал. Да так, что наряду с Андреем Карякой стал лучшим бомбардиром в истории «Крыльев Советов» - оба записали на свой счет по 56 мячей во всех официальных турнирах.

Если бы не травма, белорусский гренадер мог бы обогнать Каряку в списке лучших бомбардиров «КС» в российской истории.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Все голы Сергея Корниленко за "Крылья Советов".Легендарный игрок самарской команды Сергей Корниленко завершает карьеру футболиста. 9 лет в футболке Крыльев Советов и 56 забитых мячей - один из лучших показателей в российской истории клуба. В этом видео вспоминаем каждый из голов Сергея Корниленко за нашу команду.

Даже в свои 35 Корниленко продолжал забивать. Сейчас Сергею 36.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Обогнать полузащитника «бронзовой» эры «КС» Каряку и войти в историю клуба, как лучший бомбардир, помешала травма. Ее футболист получил в матче с «Уфой». Тогда никто и подумать не мог, что из-за повреждения придется повесить бутсы на гвоздь. Для фанатов новость о том, что Корниленко завершает карьеру, стала шоком.

Сергей Корниленко всегда был готов смотреть в глаза фанатам – после побед и поражений, даже после вылета «КС» в ФНЛ. А поблагодарить парней с фанатского сектора за поддержку для Корнилы – в порядке вещей.

Корниленко оставался в команде и когда она вылетала в ФНЛ, и когда возвращалась в РПЛ.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Кроме того, мощный белорусский гренадер еще и скромный парень, который не любит афишировать свои добрые дела. Он предпочитает делать, а не говорить.

- Несмотря на то, что Сергей - персона публичная, человек он достаточно скромный. Болельщики знают далеко не о всех его добрых делах - он сам просит это не афишировать. Могу сказать, что он часто помогает детям, на свои собственные средства приобретал технику в один из городских интернатов, обеспечивал школьников футбольной формой, покупал призы для детских турниров, - рассказывал как-то корреспонденту «КП-Самара» пресс-атташе «КС» Максим Съестнов. - Сергей всегда активно участвует в клубных акциях и встречах с болельщиками. Настоящая находка для клуба и пресс-службы! Далеко не любой футболист согласится на те акции, куда его зовут.

Сергей очень любит животных.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Сергей был человеком старой (в хорошем смысле этого слова) закалки. Одну из историй, подтверждающих это, рассказал в своем Твиттере комментатор Дмитрий Шлякин.

- Уходят герои! Серега Корниленко завершил карьеру. Один из лучших в лиге по работе спиной к воротам. И головой шикарно бил. Фактурный, забивной белорусский пахарь. Люблю историю: он обожал старую модель бутс Mizuno и перерыл ради них E-bay. Чтоб забивать такое. Старая школа.

Уходят герои!.Серега Корниленко завершил карьеру. Один из лучших в лиге по работе спиной к воротам. И головой шикарно бил. Фактурный, забивной белорусский пахарь Люблю историю: он обожал старую модель бутс Midzuno и перерыл ради них e-bay. Чтоб забивать такое. Старая школа) https://t.co/914Xvb0Amc

В этих бутсах форварда можно было увидеть и в последний его сезон в качестве футболиста. В этом весь Корниленко – верный традициям, надежный, незаменимый.

Сергей Корниленко больше не выйдет на поле в футболке «Крыльев».Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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