2019-07-12T15:12:57+03:00
Спорт

Спасибо за все, капитан! За что Самара полюбила легенду «Крыльев Советов» Сергея Корниленко

Белорусский форвард завершил карьеру футболиста. Вспоминаем, как Корниленко стал любимцем болельщиков
Дмитрий КРИВЕНЦОВМихаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Корниленко войдет в тренерский штаб «Крыльев Советов».Корниленко войдет в тренерский штаб «Крыльев Советов».Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

«Ушла легенда!» «Серега, спасибо за все!» «А кто теперь будет забивать?» - болельщики «Крыльев Советов» продолжают обсуждать завершение карьеры белорусского форварда клуба Сергея Корниленко. Нападающий не смог продолжать выступления из-за травмы. Теперь он станет одним из тренеров команды. Журналисты «Комсомольской правды – Самара» желают Сергею удачи в новом качестве и вспоминают, как развивалась его карьера на берегах Волги.

Появился в «Крыльях» Корниленко не в самый простой период для команды. В сезоне 2011/2012 года «КС» планировали вести борьбу за выживание и заполучить хорошего игрока было не так-то просто. А Сергей, безусловно, являлся таким - он успел поиграть за лидеров РФПЛ «Зенит» и «Рубин», а также попробовал силы в Английской Премьер-лиге - в «Блэкпуле».

Одно из первых фото белорусского нападающего в самарской команде. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Одно из первых фото белорусского нападающего в самарской команде.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Но голеадор выбрал Самару. Возможно, определиться ему помог тот факт, что в команде выступало много земляков - Веремко, Молош, Глеб и другие. Задачу на тот переходный сезон волжане выполнили, а форвард стал лучшим бомбардиром клуба, записав на свой счет 10 мячей. К слову, выступал тогда Корниленко не под своим традиционным 8-м номером, а под 18-м. Любимая цифра была занята Владимиром Приемовым и перешла к Корниленко только перед стартом следующего сезона.

Восьмерку Корниленко выбрал в честь англичанина Пола Гаскйона, который играл под ней на Евро-1996. С тех пор белорусский форвард брал себе этот номер, куда бы ни приходил.

Самый первый гол за «КС» Корниленко забил уже во втором матче за зелено-бело-синих. Отличился на 8 (символично) минуте встречи с «Томью» - клуб, за который Сергей тоже успел поиграть в России.

Сергей Корниленко и еще один белорус Станислав Драгун. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Сергей Корниленко и еще один белорус Станислав Драгун.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Практически по итогам каждого футбольного года Корнила, как называют нападающего болельщики и партнеры, попадал в список лучших игроков и бомбардиров клуба. Любовь публики он завоевал и благодаря своей верности команде - в 2014 и в 2017, когда «КС» вылетали в ФНЛ, Сергей не уходил на повышение, а оставался в «Крыльях», соглашаясь, как говорят, даже на понижение зарплаты. Не исключено, что фанаты команды, именно поэтому посвятили форварду кричалку, которая звучит даже на тех матчах, когда Корниленко нет на поле - в таких случаях вместо «забивай» звучит «выпускай»:

- Хоп, давай-давай, Корниленко забивай!

И Корниленко забивал. Да так, что наряду с Андреем Карякой стал лучшим бомбардиром в истории «Крыльев Советов» - оба записали на свой счет по 56 мячей во всех официальных турнирах.

Если бы не травма, белорусский гренадер мог бы обогнать Каряку в списке лучших бомбардиров «КС» в российской истории. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Если бы не травма, белорусский гренадер мог бы обогнать Каряку в списке лучших бомбардиров «КС» в российской истории.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Все голы Сергея Корниленко за "Крылья Советов".Легендарный игрок самарской команды Сергей Корниленко завершает карьеру футболиста. 9 лет в футболке Крыльев Советов и 56 забитых мячей - один из лучших показателей в российской истории клуба. В этом видео вспоминаем каждый из голов Сергея Корниленко за нашу команду.

Даже в свои 35 Корниленко продолжал забивать. Сейчас Сергею 36. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Даже в свои 35 Корниленко продолжал забивать. Сейчас Сергею 36.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Обогнать полузащитника «бронзовой» эры «КС» Каряку и войти в историю клуба, как лучший бомбардир, помешала травма. Ее футболист получил в матче с «Уфой». Тогда никто и подумать не мог, что из-за повреждения придется повесить бутсы на гвоздь. Для фанатов новость о том, что Корниленко завершает карьеру, стала шоком.

Сергей Корниленко всегда был готов смотреть в глаза фанатам – после побед и поражений, даже после вылета «КС» в ФНЛ. А поблагодарить парней с фанатского сектора за поддержку для Корнилы – в порядке вещей.

Корниленко оставался в команде и когда она вылетала в ФНЛ, и когда возвращалась в РПЛ. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Корниленко оставался в команде и когда она вылетала в ФНЛ, и когда возвращалась в РПЛ.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Кроме того, мощный белорусский гренадер еще и скромный парень, который не любит афишировать свои добрые дела. Он предпочитает делать, а не говорить.

- Несмотря на то, что Сергей - персона публичная, человек он достаточно скромный. Болельщики знают далеко не о всех его добрых делах - он сам просит это не афишировать. Могу сказать, что он часто помогает детям, на свои собственные средства приобретал технику в один из городских интернатов, обеспечивал школьников футбольной формой, покупал призы для детских турниров, - рассказывал как-то корреспонденту «КП-Самара» пресс-атташе «КС» Максим Съестнов. - Сергей всегда активно участвует в клубных акциях и встречах с болельщиками. Настоящая находка для клуба и пресс-службы! Далеко не любой футболист согласится на те акции, куда его зовут.

Сергей очень любит животных. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Сергей очень любит животных.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Сергей был человеком старой (в хорошем смысле этого слова) закалки. Одну из историй, подтверждающих это, рассказал в своем Твиттере комментатор Дмитрий Шлякин.

- Уходят герои! Серега Корниленко завершил карьеру. Один из лучших в лиге по работе спиной к воротам. И головой шикарно бил. Фактурный, забивной белорусский пахарь. Люблю историю: он обожал старую модель бутс Mizuno и перерыл ради них E-bay. Чтоб забивать такое. Старая школа.

Уходят герои!.Серега Корниленко завершил карьеру. Один из лучших в лиге по работе спиной к воротам. И головой шикарно бил. Фактурный, забивной белорусский пахарь Люблю историю: он обожал старую модель бутс Midzuno и перерыл ради них e-bay. Чтоб забивать такое. Старая школа) https://t.co/914Xvb0Amc

В этих бутсах форварда можно было увидеть и в последний его сезон в качестве футболиста. В этом весь Корниленко – верный традициям, надежный, незаменимый.

Сергей Корниленко больше не выйдет на поле в футболке «Крыльев». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Сергей Корниленко больше не выйдет на поле в футболке «Крыльев».Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Легенда №8: как Сергей Корниленко стал кумиром самарских футбольных фанатов

Белорусский форвард уже 6 лет защищает цвета «Крыльев Советов» (подробности)

Миодраг Божович рассказал, чем будет заниматься Сергей Корниленко в «Крыльях Советов» как тренер

По словам главного тренера команды, форвард будет работать с игроками атаки (подробности)

Бывший футболист «Барселоны» и «Арсенала», лучший бомбардир и настоящий мужик: белорусы, которые поиграли за «Крылья Советов»

В следующем сезоне лимит на легионеров РПЛ не будет распространяться на белорусских футболистов. В связи с этим вспоминаем, кто из игроков этой страны защищал цвета «КС» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Современные защитники, игроки сборных и бомбардир: кто из молодежки «Крыльев Советов» может усилить основу прямо сейчас
«Комсомолка» изучила дублирующий состав «КС» и выбрала для Миодрага Божовича несколько талантливых футболистов, которых пора привлекать к главной команде
Новости 24
Евгений Серпер: "В Самаре дороги можно отремонтировать с опережением сроков. Это позволяет претендовать на дополнительные средства"
В Самаре на ул. Победы ремонтируют дорогу между трамвайными рельсами
Кировский рынок уже в этом году начнут убирать от железной дороги
И матрешки впереди: Стала известна программа танцевально-карнавального парада в Самаре на 13 июля 2019 года
Нашли только дочь: в Иверском монастыре продолжаются поиски останков Алабина
В Тольятти ищут пропавшую 17-летнюю девушку с татуировкой розы и кинжала на руке
В Новокуйбышевске женщина разбилась насмерть при падении из окна 5 этажа
Защитник «Крыльев Советов» Мирал Самарджич подписал контракт со словенской «Олимпией»
В Самаре из-за соревнований по велоспорту перекроют три улицы
Смертность на дорогах нужно снизить в 3,5 раза: в Самаре обсудили ремонт крупных дорог
«Сначала загорелись, а потом взорвались»: в Самаре пожарные тушили кондиционеры в девятиэтажке на Ново-Садовой
Погода на выходные 13-14 июля в Самарской области: регион захватят дожди, грозы и северный ветер
В Самаре до конца июля перекроют проезд по улице Матросова
Как добраться до стадиона «Самара Арена» в день матча «Крылья Советов» - ЦСКА 14 июля
«Жигули» раздора: жителя Жигулевска забили до смерти за его нежелание отдавать проигранный автомобиль
Будет еще 1700 рабочих мест: четыре компании готовы открыть свое производство в Тольятти
Возле «Самара Арены» из-за футбольного матча 14 июля перекроют несколько дорог
Самарчанка забыла в автобусе сумку с четвертью миллиона рублей
Началось строительство детского инклюзивного парка возле «Самара Арены»
В Самаре здания на Ново-Вокзальной и Карла Маркса перепланируют под детские сады
Выдрали с «корнем» из земли: в Сызрани хулиганы разломали в парке антивандальную скамейку
Отпуск под запретом: в 2019 году из-за долгов за границу не смогут улететь более 57 тысяч самарцев
Картинг в парке Гагарина в Самаре будет работать до конца сезона
Каждый пятый житель Самары ежемесячно использует более 33 ГБ мобильного интернета
В Новокуйбышевске гендиректора фирмы будут судить за уклонение от уплаты налогов на 15 млн рублей