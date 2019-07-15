Дмитрий Кабутов - скрытый герой игры «Крылья Советов» – ЦСКА

В прошлом сезоне мы привыкли, что вся острота (да и почти все атаки, чего греха таить) в «Крыльях» исходила от левого фланга. Там заведенный Зиньковский брал игру на себя, накручивал соперников, убегал от защитников. Оттуда молодой хавбек простреливал, навешивал, бил, в конце концов.

На правом фланге эти же функции должен был выполнять Самедов, но он сломался и просидел в лазарете до конца чемпионата. Поэтому корабль «КС» невольно накренился на левый борт. Так он и доплыл до конца чемпионата.

В межсезонье «Крыльям» нужно было усиление. Группа игроков вернулась в свои клубы из аренды в Самаре. Не добавили уверенности и завершение карьеры Сергея Корниленко и уход Александра Самедова. Правый фланг срочно нуждался в опытном хавбеке, способном измотать оборону противника и, если понадобиться, отработать в защите. Но «Крылья» пошли другим путем.

Трансферная кампания у самарцев получилась совсем уж невзрачной. Из громких переходов – только Дмитрий Комбаров. Про Радоньича и Гынсаря не то что в Самаре, в России мало кто слышал. Терехов, Якуба, Кабутов – кто это вообще такие? Даже на открытой для СМИ тренировке наставник «КС» Миодраг Божович, когда речь заходила о трансферах, как-то грустнел и говорил, что укрепились так, как позволяет бюджет. То есть – могли бы и лучше, но денег нет, пригласили, кого смогли.

При этом фамилии Якубы и Кабутова всплывали в новостях, связанных с интересом «Крыльев», еще с зимы. Только подписали этих футболистов летом. Про Дмитрия Кабутова Божович вообще сказал, что это готовый для стартового состава игрок. Все тогда просто пожали плечами – мол, парень из ФНЛ и сразу готов для стартового состава команды Премьер-лиги? Ему уже 27 лет, а он в РПЛ-то толком не играл. Был в «Оренбурге», «Луче», «Волгаре», а потом пылил в «СКА-Хабаровске». При этом простому болельщику Кабутов мог запомниться только, пожалуй, дисквалификацией на 6 игр после фола на Заневе в матче с «Амкаром».

При этом в игре 1 тура против ЦСКА Дмитрий Кабутов выходит в стартовом составе. Оказалось, Божович давно все просчитал. Вместо одного опытного хавбека черногорский хитрец решил создать фланговую связку из неожиданно вернувшегося в Самару Анюкова и Кабутова.

Один из самых опасных моментов первого тайма - под удар Кабутова бросается защитник гостей.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

На матч с «армейцами» «Крылья» вышли с четырьмя защитниками, тремя центральными полузащитниками (Гынсарь играл чуть выше, чем Антон и Мияйлович), двумя атакующими фланговыми полузащитниками и выдвинутым нападающим. Таким образом, образовались связки: на правом фланге Комбаров – Зиньковский, на левом – Анюков – Кабутов.

Самой же главной неожиданностью стало то, что в первом тайме левый фланг «Крылеьв» оказался почти выключен. ЦСКА наверняка был готов к дерзкому Зиньковскому и опытному Комбарову и выстроил игру так, чтобы выключить обоих. Тем более, на правом фланге «армейцев» действовал Фернандес. Справедливости ради скажу, что ЦСКА был явно не форме и полностью отключить левую бровку самарцев не вышло.

Без левого фланга «КС» должны были скиснуть. Но история приобрела неожиданный для ЦСКА оборот – за день до игры «Крылья» объявили о подписании Александра Анюкова. Именно опытный защитник помог перевернуть все с ног на голову. Он уверенно (как и вся команда) отыгрывал в защите и остро подключался к атакам. Пару раз защита ЦСКА пропускала выпады уже возрастного игрока. При этом преобразился и Кабутов. То, что за твоей спиной остается опытный Анюков, придает уверенности. Дмитрий Кабутов избавился от ненужного волнения и раскрылся. В обоих голах «Крыльев» поучаствовал именно правый полузащитник.

Именно Кабутов аккуратно навесил на Соболева, когда форвард забивал первый гол в ворота «армейцев». И именно Кабутов разогнал ту атаку, которая закончилась ударом по ногам тому же Соболеву и пенальти.

Никто от этого парня многого не ждал, тем более в матче с ЦСКА.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

После двух забитых голов «Крылья» продолжили колоть ЦСКА и вполне могли забить еще. Во многом атаки самарцев проходили через правый фланг. Правда, активность Кабутова несколько поутихла после того, как Божович поменял Анюкова. Однако такая игра футболиста, на которого почти никто не ставил, обнадеживает.

При этом Дмитрий Кабутов во многом свой игрок. Он воспитанник Академии имени Коноплева и свой профессиональный путь начал в Тольятти. Так что переход полузащитника в «КС» можно назвать в какой-то мере возвращением.

«Крылья Советов» в первом туре РПЛ нового сезона показали очень вразумительную и внятную игру. Самарцы воспользовались своим чуть ли единственным преимуществом в таких матчах – быстрыми флангами. И не прогадали. Если так дело пойдет и дальше, то всех любителей футбола ждет очень интересное зрелище. «Крылья Советов» с Анюковым и Комбаровым, с Зиньковским и Кабутовым, с Соболевым, Гынсарем, Рыжиковым в рамке и грамотными защитниками и опорниками могут превратиться в серьезную силу. Главное, чтобы, натолкнувшись на более собранных соперников, самарский корабль не сел на мель.

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