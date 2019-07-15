2019-07-15T16:29:51+03:00
Общество

«Ты родилась оригинальной, не умри копией!»: в Самаре выбрали красавицу, которая представит регион на конкурсе «Невеста России»

За титул и корону вевесты года боролись восемь девушек (фото, видео)
ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВА
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Для участия в конкурсе жюри отобрали всего восемь участниц, хотя желающих было гораздо больше.Для участия в конкурсе жюри отобрали всего восемь участниц, хотя желающих было гораздо больше.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Белые платья, яркие букеты и … свадебный каравай. Такого финала ежегодного конкурса красоты и грации «Невеста года» в Самаре еще не было!

- В этом году мы проводим конкурс в десятый раз. У нас юбилей. И очень символично, что именно в этом году мы получили авторские права на проведение конкурса «Невеста России», - рассказал организатор конкурсов «Мисс Самара» и «Невеста года» в Самаре Рафаэль Давыдов.

Для участия в конкурсе жюри отобрали всего восемь участниц, хотя желающих было гораздо больше. Главные условия: девушка должна быть незамужней на момент участия в конкурсе, она должна вести здоровый образ жизни.

Сертификаты в салоны красоты, денежные сертификаты от дизайнеров и мастеров авторских украшений, фитнес-клубов – девушек буквально осыпали подарками и цветами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сертификаты в салоны красоты, денежные сертификаты от дизайнеров и мастеров авторских украшений, фитнес-клубов – девушек буквально осыпали подарками и цветами.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Девушки готовились к финалу несколько месяцев: репетировали творческие номера, танцы, учились красиво дефилировать в разных нарядах, читали литературу о свадебных традициях.

Шоу невест началось в ресторане «Хадсон» 14 июля в 19.00 с необычного танцевального номера. Ночь Ивана Купала, девушки в свободных белых одеждах, венках, с лентами в руках… Это был не просто танец, а дефиле-представление конкурсанток.

У каждой невесты – свой девиз и правила жизни. Каждая – со своим характером, стилем. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У каждой невесты – свой девиз и правила жизни. Каждая – со своим характером, стилем.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У каждой невесты – свой девиз и правила жизни. Каждая – со своим характером, стилем.

- Ты родилась оригинальной, не умри копией! - этот слоган одной из конкурсанток особенно понравился жюри. Судьям было сложно сделать выбор: многие участницы уже участвовали раньше в конкурсах красоты, профессионально занимаются танцами, в модельных агентствах.

А когда девушки представили «домашнее задание» - блюда семейной кухни, приготовленные специально для конкурса, все ахнули. Фаршированная баранья нога, свинина с картошкой, белорусские драники, медовые пирожные, чизкейк и даже полезные конфеты!

Кульминацией праздника стало, конечно же, дефиле невест в свадебных платьях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кульминацией праздника стало, конечно же, дефиле невест в свадебных платьях.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Угощений хватило всем в зрительном зале.

Кульминацией праздника стало, конечно же, дефиле невест в свадебных платьях. Мягкий свет, нежная музыка, струящиеся ткани, алая роза…. Гости праздника затаили дыхание.

- Пусть ваши свадьбы и жизнь будут такой же идеальной! – пожелала удачи конкурсанткам певица Юлия Денисова.

Пока жюри совещались, кому отдать первый приз, Юлия Денисова исполнила проникновенные песни о любви.

Но в любом конкурсе должны быть победители. Почетные ленты и дипломы получили все, в разных номинациях.

Так, в номинации «Невеста года – Интернет» победила Алина Заруцкая. Она получила подарки от «Комсомолки» - фотопрогулку с нашим фотографом Светланой Маковеевой и подписку на газету

«Комсомольская правда» для ее семьи, за оригинальное представление блюда – белорусских драников.

Сертификаты в салоны красоты, денежные сертификаты от дизайнеров и мастеров авторских украшений, фитнес-клубов – девушек буквально осыпали подарками и цветами.

Но главный титул «Невесты России/Самара «и путевку на общероссийский этап конкурса получила Анна Харисова. Эту девушку признали самой очаровательной, грациозной Невестой.

В номинации «Невеста года – Интернет» победила Алина Заруцкая. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В номинации «Невеста года – Интернет» победила Алина Заруцкая.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подарки за победу в номинации «Невеста года – Интернет» вручала редактор «КП-Самара» Айна Утибаева. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подарки за победу в номинации «Невеста года – Интернет» вручала редактор «КП-Самара» Айна Утибаева.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Возможно, еще кто-то из сегодняшних финалисток поедет на всероссийский конкурс невест, но пока это секрет! – заинтриговал всех Рафаэль Давыдов.

А мы напоминаем, что голосование за «Невесту года -2019» на нашем сайте продолжается до 24 июля. У вас еще есть шанс отметить самую достойную девушку своим голосом по ссылке.

Все фото с конкурса можно посмотреть на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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