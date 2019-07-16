Олимпиада для нефтяников: подведены итоги конкурса «Лучший по профессии» среди работников ПАО «Транснефть»

«Системой управляют люди»

В Самаре прошел финальный этап XIX конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди работников ПАО «Транснефть». В торжественной церемонии открытия, которая состоялась на площади Славы, приняли участие вице-президент ПАО «Транснефть» Павел Ревель-Муроз, министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов и генеральный директор АО «Транснефть - Приволга» Дмитрий Бузлаев. На соревнования приехали 212 специалистов из 19 организаций системы ПАО «Транснефть», крупнейшей компании в мире по транспорту нефти и нефтепродуктов. - Кадры для компании - основной капитал. Системой управляют люди. Каждый на своем месте выполняет определенную задачу, обеспечивая безаварийную, надежную работу системы «Транснефть». Она протянулась от западных границ до Находки, от Заполярья до Черного моря. Мы представлены в 68 регионах. Поэтому, чтобы круглосуточно, круглогодично система функционировала, нам нужны специалисты высокой квалификации. Конкурс дает возможность оценить качество подготовки сотрудников, - подчеркнул Павел Ревель-Муроз. Компания «Транснефть» вносит весомый вклад в развитие регионов, их социальную и промышленную инфраструктуру. От лица Губернатора и Правительства Самарской области конкурсантов приветствовал Михаил Жданов.

- Конкурсы профмастерства - неотъемлемый элемент кадровой политики любого предприятия, которое стремится к популяризации рабочих профессий, профессиональному росту своих сотрудников, - отметил министр. - Это прекрасно понимают в компании «Транснефть», и спасибо вам за такой ответственный подход.

АО «Транснефть - Приволга» и АО «Транснефть - Сибирь» - участники первого в истории соревнования ремонтных бригад.Фото: Андрей ТАНАЕВ

Большая ответственность

За звание лучших в своей специальности соревновались представители ключевых профессий трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов: трубопроводчики линейные, операторы товарные, операторы нефтепродуктоперекачивающих станций, водители грузовых автомобилей, электрогазосварщики, электромонтеры, машинисты экскаватора, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесари по ремонту технологических установок и другие. Впервые в программе конкурса состоялись показательные выступления ремонтных бригад - в них приняли участие представители АО «Транснефть - Приволга» и АО «Транснефть - Сибирь».

- Быть организатором такого конкурса - серьезная ответственность. Мы старались создать действительно комфортные условия для конкурсантов, чтобы они могли качественно проявить свои теоретические знания, практические профессиональные навыки, - рассказал Дмитрий Бузлаев.

Соревнования проходили одновременно на нескольких площадках: в Новокуйбышевском учебном комбинате, на Центральной базе производственного обслуживания, на площадке «Самара» - одном из крупнейших производственных объектов ПАО «Транснефть». Уровень подготовки по достоинству оценили и претенденты на звание сильнейшего, и члены конкурсных комиссий. Особенно восхищались новички, впервые приехавшие на конкурс такого уровня.

- Организация на высоте! - сварщик Андрей Лихота из Дальнереченска представляет ООО «Транснефть - Дальний Восток». В финале конкурса он участвует уже в третий раз, и ему есть с чем сравнивать. - Главная сложность - волнение. Мы все тут профессионалы высокого уровня, и мысль о том, что соревнуешься с теми, кто, возможно, лучше тебя и уж совершенно точно не хуже, влияет на многое.

Слесарь по ремонту технологических установок АО «Транснефть - Западная Сибирь» Александр Хаменок тоже боец опытный - за плечами четыре конкурса. Накануне поездки в Самару он ставил перед собой рабочие задачи.

- Мы с коллегами из других регионов обсуждаем профессиональные вопросы, а не конкурс. У нас вот модернизация прошла, поделился с коллегами подробностями. Мне интересно, какие у них новости, на каком оборудовании работают. Ради этого и едешь на конкурс, - говорит сибиряк.

На соревнования приехали 212 специалистов из 19 организаций системы ПАО «Транснефть»Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подарили мечту

Конкурс профмастерства для нефтяников и трубопроводчиков - настоящий праздник. И хорошим настроением всегда хочется поделиться с окружающими. «Если каждый из нас будет делать добро в меру своих возможностей, то возможности добра станут безграничными», - этим принципом руководствуются все организации, входящие в систему «Транснефть». Вот и в рамках конкурса произошло радостное событие для воспитанников Чапаевского интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья.

- Детки в нашем большом общем доме непростые. Практически всем поставлены медицинские диагнозы. В основном это задержка речевого развития, умственная отсталость, - рассказывает директор учреждения Наталья Калабекова. Она объясняет: эти ребята при должном внимании могут учиться в обычных школах, получать востребованные профессии. Но для этого им нужно как можно больше видеть и познавать, посещая музеи, выставки, театры. Чтобы мечты сбывались, нефтяники подарили ребятам автобус.

- Наши друзья из «Транснефти», с которыми мы уже давно сотрудничаем, дарят нам не автобус, а мечту, путевку в жизнь. Теперь мы можем путешествовать по области, знакомиться с новыми людьми, участвовать в различных фестивалях, творческих конкурсах, спортивных мероприятиях, - продолжает Наталья Калабекова.

- Компания «Транснефть» - это не только масштабное производство, но и большая социальная ответственность. Мы реализуем серьезную благотворительную программу. Каждое дочернее общество имеет соответствующий фонд, ресурсы, позволяющие по возможности помогать тем, кому это необходимо, - подчеркнул Павел Ревель-Муроз.

Международный конкурс профессионального мастерства пройдет в августе 2019 года на объектах АО «КазТрансОйл».Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чудеса на виражах

За зрелищными гонками водителей зрители наблюдали с высоких трибун. Видимость отличная, к тому же происходящее транслировалось на больших экранах. Комментатор, как и полагается на серьезных соревнованиях, объяснял болельщикам, что именно происходит на поле. Первым выступал представитель АО «Транснефть - Западная Сибирь» Андрей Гембух. Группа поддержки «болеет» изо всех сил.

- Первому всегда тяжело, да еще трасса непростая даже для опытных водителей. Вчера ребята тренировались, и мало кому удалось избежать ошибок, - говорит начальник отдела транспортных средств и специальной техники АО «Транснефть - Западная Сибирь» Дмитрий Шаповалов. Полоса препятствий действительно впечатляет. 13 основных испытаний: «восьмерка», большой и малый «дворики», «змейка», «горка» и многое другое. Тактика у каждого своя: одни делают ставку на скорость, другие стараются как можно точнее и правильнее пройти испытания - за каждую ошибку начисляются дополнительные секунды. - Организаторы - молодцы, удивили. Ров с водой хотел проскочить на скорости - машина взлетела, адреналин на финише просто зашкаливал, - делится впечатлениями Илья Короленко, ООО «Транснефть - Восток». На прошлогоднем конкурсе «Лучший по профессии» водитель из Братска занял четвертое место, в этом году завоевал «серебро». При этом Илья уверен: когда-нибудь он обязательно станет первым среди сильнейших, ведь на конкурсе профмастерства возможно все. История Николая Астапова тому подтверждение. За 30 лет работы в компании он уже четыре раза отстаивал честь АО «Транснефть - Приволга» на корпоративных состязаниях: третье место в Санкт-Петербурге, второе - в Новороссийске, был 9-м и 14-м.

Адреналин на пределе.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пятый юбилейный конкурс стал счастливым: почти безупречное выступление водителя Самарского РНУ зрители оценили дружными аплодисментами. «Свои болеют», - скромно улыбнулся конкурсант, но всем было ясно: он один из основных претендентов на победу. Так и вышло: Николай Астапов - лучший водитель ПАО «Транснефть»-2019.

- Дома и стены помогают, был уверен: отыграюсь наконец. Но не думал, что так эмоционально будет тяжело: столько народу за меня болеет, - говорит победитель. - Секрет успеха? 95% труда и 5% настроя. Волнение сказывается, на тренировке получалось лучше. Начальник безопасности дорожного движения Самарского РНУ Алексей Чермашенцев меня готовил. Мне с наставником очень повезло. Самая сложная фигура - «восьмерка», на ней больше всего штрафов можно получить. Я не просто доволен результатом. Я счастлив. С соседней трибуны болельщики следили за соревнованиями машинистов экскаватора. Скорость у тяжелой техники, конечно, не такая, но по зрелищности эти состязания не уступали гонкам на КамАЗах - где еще можно увидеть, как ковшом не только котлованы роют, но и в боулинг играют, и даже рисуют? Перед стартом все - и участники, и секунданты - проходят тщательный инструктаж. От внимательности и точности последних зависит судьба участников. На кону - победа.

- В отличие от водителей мы потренироваться не можем, но у нас и задачи другие: главное - уверенная рука, точность, соблюдение техники безопасности, - говорит серебряный призер прошлого года Дмитрий Титов, представляющий АО «Транснефть - Верхняя Волга».

А вы видели, как экскаватор играет в боулинг?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Баррель отправится в Тюмень

Имена победителей были названы 4 июля в ходе торжественной церемонии закрытия конкурса в Самарском академическом театре оперы и балета. Представители рабочих профессий и организаторы сумели удивить строгих судей.

- В этот раз участники конкурса были прекрасно подготовлены теоретически - только несколько человек набрали 98 баллов из 100 возможных, остальные - отличники. В целом хочу отметить отличную работу сотрудников принимающей стороны - АО «Транснефть - Приволга» за подготовку мест для проведения конкурса, все мероприятия были проведены на высшем уровне, - подвел итоги вице-президент ПАО «Транснефть» Борис Король. Он отметил, что компания рассматривает конкурсы как один из этапов роста профессионального мастерства, а участники конкурса «Лучший по профессии» - золотое звено всей системы «Транснефть». Всем призерам вручались памятные подарки и цветы. По сияющим лицам победителей было ясно: на сцене не конкуренты, а друзья и коллеги.

- Для нас очень важно, что уже в третий раз компания «Транснефть» выбирает нашу волжскую землю, чтобы провести конкурс «Лучший по профессии». Регион рад принимать таких замечательных гостей. Я уверен, что в перерывах между производственными баталиями вы нашли время пройтись по набережной, посетить музеи, - обратился к нефтяникам заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов. Он подчеркнул: компания «Транснефть» имеет для региона большое значение - это не только рабочие места и налоговые отчисления, но и успешное сотрудничество по самым разным вопросам.

В завершении церемонии символ конкурса «Лучший по профессии» - золотой баррель - был передан АО «Транснефть - Сибирь», которое примет финальный, юбилейный XX этап в 2020 году.

- Мы так сроднились с этим символом доверия компании за год, что даже жалко отдавать. Он принес нам удачу не только в организации конкурса, но и в нашей профессиональной деятельности, - сказал Дмитрий Бузлаев, вручая статуэтку генеральному директору АО «Транснефть - Сибирь» Виктору Бронникову. В следующем году сильнейшие рабочие компании встретятся в Тюмени.

Николай Астапов: заслуженная победаФото: Андрей ТАНАЕВ

Готовы к новым победам

Говорят, дома и стены помогают. Конкурсанты «Транснефть - Приволги» смогли проверить этот постулат.

- В подготовке к конкурсу «Лучший по профессии» принял участие весь наш коллектив. Люди очень близко к сердцу воспринимали происходящее. Мы даже провели экскурсию по конкурсным площадкам для 65 детей наших сотрудников, чтобы они могли увидеть, сколько труда вложили их родители в подготовку мероприятия, - рассказал Дмитрий Бузлаев. И добавил, что очень доволен результатом, который показали конкурсанты «Транснефть - Приволги»: завоевав шесть первых мест, они стали лидерами командного зачета. - Это очень высокий результат, и он заслужен: за этим стоит большой кропотливый труд и высокий профессионализм наставников, - уверен генеральный директор АО «Транснефть - Приволга».

Победители единогласно утверждают: выступать дома намного сложнее - иной уровень ответственности. Как настоящие профессионалы конкурсанты справились с волнением и смогли стать лучшими сотрудниками ПАО «Транснефть». Все соревновались в равных условиях. Сюрпризов не было: примерно к таким испытаниям участники и готовились. Радует, что в числе конкурсантов немало молодых специалистов. Оператор товарный Александр Захаров в АО «Транснефть - Приволга» работает с 2016 года, но уже дважды отстаивал честь родного предприятия на уровне системы ПАО «Транснефть». В прошлом году он был четвертым, а в этом - стал сильнейшим.

- Ощущения удивительные. В компании работают 115 тысяч человек, и ты - в числе лучших. Это греет душу. Спасибо организаторам конкурса, нашему руководству, наставникам за то, что нам всем довелось испытать такие яркие впечатления и эмоции, - делится лучший оператор товарный-2019.

Машинист экскаватора из Волгоградского РНУ Алексей Сапрыкин тоже принес заслуженное «золото» в командную копилку «Транснефть - Приволги». Его выступление конкурсная комиссия единогласно признала лучшим. В компании мастер своего дела работает шесть лет, а сложной техникой управляет в два раза дольше.

- Во время работы надо постараться и стать с машиной одним целым. Это очень важно: сантиметр влево, сантиметр вправо - и последствия могут быть самыми серьезными. Поэтому все экскаваторщики «Транснефти» - настоящие профессионалы, а мне просто немного повезло, - говорит Алексей.

Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции Михаил Носков - еще один триумфатор конкурса - не скрывает: глядя на подготовленных и уверенных в себе соперников, немного переживал.

- Самый сложный этап для меня - реанимация. Оказывая первую помощь «максиму», так мы называем тренажер, я потерял единственный балл. Все остальное выполнил на «отлично». Сел в кресло оператора, почувствовал себя в привычной обстановке, волнение сразу ушло, - анализирует свое выступление Михаил. Нефтяник уже немного жалеет, что конкурс завершился, но для некоторых победителей XIX конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» еще предстоит отстаивать честь ПАО «Транснефть» на международном конкурсе профессионального мастерства. Он пройдет в августе 2019 года на объектах АО «КазТрансОйл» (Республика Казахстан). В конкурсе примут участие представители рабочих профессий компаний - членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти.