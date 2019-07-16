"Хочу знать о проблемах без посредников" : директор "ЭнергосбыТ Плюс" на день стал обычным консультантом в офисе обслуживания

Новый клиент? Проверяй данные

Посетители офиса обслуживания клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» на улице Льва Толстого, 134 были приятно удивлены: по всем проблемам самарцев консультировал директор компании Константин Дзюин.

Для руководителя компании крайне важно лично пообщаться с горожанами, в том числе, и с новыми клиентами, не так давно перешедшими на прямые договоры с энергокомпанией. А для самарцев эта акция - возможность задать волнующие вопросы непосредственно первому лицу организации.

- Руководителя крупной компании на месте рядового консультанта не каждый день увидишь, - говорит посетитель офиса Николай Круглов. – Конечно, я воспользовался такой возможностью и задал свой вопрос напрямую.

Вопрос у Николая самый обычный. Его дом не так давно был переведен на прямой договор – теперь жители платят не управляющей компании, как раньше, а напрямую теплоэнергетикам. Но коммунальщики не передали данные о жителях в АО «ЭнергосбыТ Плюс», поэтому цифры в квитанциях выставлялись не в соответствии с показаниями приборов учета, а по нормативу.

- Мы платили больше, чем обычно. Решил прояснить этот момент. Принес показания счетчика, показал. Константин Николаевич Дзюин уверил меня, что будет сделан перерасчет. В ближайший месяц мы заплатим меньше, я доволен, - делится впечатлениями посетитель.

Нередко самарцы сами забывают вовремя передать показания счетчиков. Результат – в квитанции расчет по нормативу.

- Норматив довольно большой. Но ситуацию легко исправить: люди приносят показания, а мы делаем перерасчет, - говорит Константин Дзюин.

Смена реквизитов, долги и перепланировки…

Такие встречи станут традиционными и будут проходить не только в Самаре, но и в Тольятти и Новокуйбышевске. Возможность задать свой вопрос главному сбытовику региона теперь есть у каждого самарца. Директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Константин Дзюин будет ежемесячно консультировать клиентов в офисе обслуживания.

- Я понимаю, какие проблемы волнуют самарцев, они видят, что мы со своей стороны делаем все от нас зависящее, чтобы повысить качество обслуживания клиентов. Кроме того, я контролирую работу наших специалистов, выясняю, есть ли у нас проблемы с базами данных, насколько верная информация доходит до офисов обслуживания, - говорит Константин Дзюин.

Вопросы, с которыми горожане приходят в офис обслуживания, самые разные. Например, смена собственника квартиры или дома. Владелец новый, а реквизиты – прежние. Возникает недопонимание.

- Мы приобрели квартиру, а квитанции приходят на имя прежнего хозяина. Я пришла переоформить реквизиты, чтобы квитанции приходили на мое имя. Мой вопрос решили буквально за минуту, - радуется Людмила Бишель. По ее мнению, директор компании, лично консультирующий посетителей – знак уважения к клиентам.

Частая причина для обращения – изменение площади. Дома достраиваются, в квартирах происходят перепланировки. Обо всех переменах нужно обязательно сообщать поставщику энергии – чтобы долги не копились.

Индивидуальный подход

Долги населения перед сбытовиками постепенно уменьшаются. На 1 января 2019 года сумма долга составляла 9,5 миллиардов, а в начале июля - 9 миллиардов. Собираемость по сравнению с прошлым годом выросла на 3% - с 96% до 99%.

- Это связано с тем, что мы стали иначе работать со злостными неплательщиками из числа управляющих компаний. Переходим на прямые расчеты с гражданами. И становится понятно: люди в основном платят, а вот посредники не всегда добросовестно выполняют свои обязанности, - объясняет Константин Дзюин.

Конечно, есть должники и среди населения. С ними взаимодействует управление по работе с дебиторской задолженностью.

- Специалисты отдела по работе с физическими лицами получают координаты клиента, связываются с ним, выяснят причины возникновения задолженности. Бывает, что у человека очень сложная финансовая ситуация. Ему не подходит стандартная схема рассрочки. Мы готовы рассматривать индивидуально каждую ситуацию, составлять персональный график платежей. Мы открыты к диалогу и всегда идем навстречу клиенту, - уверяет директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Главное – желание решить проблему. Не нужно играть в прятки с поставщиком тепла. Последствия могут быть очень неприятными. Так, например, в регионе продолжается акция «В отпуск без долгов». Злостные неплательщики рискуют остаться без отдыха: АО «ЭнергосбыТ Плюс» в этом вопросе тесно и успешно сотрудничает со службой судебных приставов. Должника за рубеж просто не выпустят. Поэтому, собираясь в жаркие страны, проверьте, все ли счета оплачены. И приятного отдыха!