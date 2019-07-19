"Священник долго крестил мотоцикл": кто и зачем в Самаре ездит на байк-такси

Для тех, кому надоело обычное такси и скучные «Киа Рио», в Самаре работает байк-такси. Вообще сервис присутствует в России с 2009 года, но к нам такси пришло немножко позже — 2011 году. С тех пор - ни одной аварии. Разбираемся, как устроено такси на мотоциклах и реально ли доехать из центра города на Сухую Самарку в пятницу вечером за полчаса.

Про вызов такси

Мобильного приложения у байк-такси пока нет. Вызвать мотоциклиста можно по телефону. Если разговаривать ни с кем не хотите, есть другой вариант - написать в группу сервиса «ВКонтакте». Звоним по телефону, называем адрес поездки и время поездки. Мы договорились на следующий день в 12:00.

Еще оператор задает нескромные вопросы про вес и возраст. Неприятно для дамы, но надо. Пассажир должен быть старше 18 лет и весить меньше 100 кг.

Байк-такси надо вызвать минимум за полчаса до поездки, а лучше за день, чтобы наверняка. Работает такое такси круглые сутки с 1 апреля по 1 октября. В дождь тоже можно ездить, правда, это куда менее приятно, чем в хорошую погоду.

Перед поездкой пилот проводит быстрый инструктаж по технике безопасности и выдает шлемФото: Альберт ДЗЕНЬ

Подготовка к поездке - целая история. Надо продумать одежду. Юбка не вариант, чтобы не отвлекать других участников движения, ну и вообще. Обязательно нужны штаны и что-то с длинным рукавом. И туфли на каблуке нежелательны. И волосы убрать в хвост.

Уже в 11:59 мне звонят: «Байк-такси на месте». Водитель (или, как он себя называет, пилот) ждет прямо напротив подъезда и ведет к мотоциклу.

Безопасность. Не пить, не наклоняться, не сбрасываться

Первым делом пилот протягивает шлем.

— Это обязательно, — говорит Михаил раньше, чем я что-то успела спросить. Водитель помогает надеть шлем и объясняет, как сесть на мотоцикл.

Технику безопасности просят прочитать еще во время заказа такси, но пилот на всякий случай вкратце повторяет перечень разных «НЕ». Не наклоняться на поворотах, не шевелиться, пока водитель не наберет нужную скорость, не доставать телефон, не слезать с мотоцикла на ходу (вдруг кому-то захочется). Ну и плюс нельзя пить алкоголь перед поездкой. Наркотики тоже под запретом.

— Здесь стаж у всех водителей не меньше трех лет. Техническое состояние мотоциклов проверяют постоянно. Я с 2006 года вожу мотоцикл, ни одной аварии, — рассказывает пилот Михаил. — Я пытался устроиться в прошлом году, но уже были набраны водители.

В основном для пилотов байк-такси -это подработка. Михаил работает риэлтором, в свободное от работы время ездит на мотоцикле.

— Пассажиров удивляет, что поездка на мотоцикле открывает для них дверь в другой мир — мотобратства, свободы, ярких эмоций и ощущений, — признается пилот. — Когда мотоциклист встречает на дороге мотобрата, мы здороваемся. Ты машешь рукой, и в ответ махнули. «Коробочники» (так мотособщество называет автомобилистов, — прим. ред) так не поступают. И люди первый раз с этим сталкиваются, потом приходят еще и еще. Ну и вообще приятно, когда поездка уже закончилась, а тебе потом сообщения восторженные пишут.

Как обычное такси байк почти не используют. Это скорее способ пощекотать себе нервы.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Движение. Пробки, объятия и страхи

Водитель сразу же расспрашивает, каталась ли я раньше на мотоцикле, вожу ли сама и как я вообще к этому всему отношусь. Каталась, не вожу, отношусь нормально.

— Ну тогда нормально, — многообещающе кивает Михаил и убирает мои вещи в багажник мотоцикла. Телефон забирает тоже.

Михаил показывает, как сесть на мотоцикл, садится сам, и мы мчимся вдаль под пристальные взгляды бабушек на скамейке. На случай, если у вас ревнивый муж (или жена): водителя придется держать за талию, иначе есть риск слететь с мотоцикла.

На каждом светофоре пилот спрашивает, не быстро ли мне. Нет, не быстро. И даже, кстати, не холодно, хотя очень пугали холодным ветром.

— Есть люди, которые очень сильно боятся. Им и попробовать хочется, и ехать страшно, — объясняет Михаил. — Там чуть разгонишься — они начинают меня хлопать по животу, чтобы контролировать процесс. Притормаживаю, конечно. Проезжая в машинах, люди не испытывают всю гамму от поездки. Стекла машин обычно закрыты. На мотоцикле нет стекол, поэтому едешь по дороге и наслаждаешься запахами цветов, трав, леса. Когда проезжаем Студеный овраг, люди понимают, откуда у него такое название — на мотоцикле чувствуют перепад температуры.

На мотоциклах будет удобно доехать до аэропорта, например, или до вокзала. Особенно если вы опаздываете.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Клиенты. Девушки, мотоциклисты и священники

Как обычное такси байк почти не используют. Это скорее способ пощекотать себе нервы. В основном байк-такси заказывают девушки — им хочется новых ощущений. В основном дамы-адреналинщицы выбирают ночные развлекательные поездки и экскурсию по Самаре и области.

Молодые люди чаще вызывают пилота, чтобы быстро доехать из точки А в точку Б. Особенно это удобно во время пробок, когда назначена встреча, а ты жутко опаздываешь.

— Самая интересная история была года 3 назад, — вспоминает Михаил. — Священник стоял в глухой пробке на въезд в Самару, около ТЦ «МЕГА». Ему надо был на железнодорожный вокзал. Думал, уже все, опоздал. И тут увидел на заднем стекле автомобиля рекламу байк- такси. Мотоцикл приехал к нему через 7 минут. Он перекрестился, перекрестил пилота и мотоцикл и попросил быстрее на ЖД вокзал. От «МЕГИ» до ЖД вокзала доехали за 25 минут, ни одного красного светофора не было — на поезд он успел.

Объезжать пробки на мотоцикле, кстати, страшно. По крайней мере, мне. Есть ощущение, что снесу коленкой чье-нибудь боковое зеркало. Зато дороги, где обычно на машине стоишь по 15-20 минут, проскакиваешь за пять. Жители Куйбышевского района, обратите внимание.

Клиентов много, особенно вечером. Именно поэтому на ночные катания нужен предзаказ. Пьяных на байк-такси не возят.

— Это не обычное такси, а для интереса. Поэтому неадекватные пассажиры к нам не попадают. Мы единомышленники, скорее, — делится пилот.

Байк-такси особенно предпочитают любители пускать пыль в глаза. Мотоциклы арендуют на свадьбы, корпоративы и далее по списку. Могут даже шуточно похитить невесту или захватить школьный автобус на выпускном.

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На мотоциклах будет удобно доехать до аэропорта, например, или до вокзала. Особенно если вы опаздываете. Если есть багаж, предупредите диспетчера. Дорога до аэропорта займет вряд ли больше часа. Мы с пилотом прокатились по центру Самары. В целом, штука интересная. Город, кстати, видишь на большой скорости и не успеваешь заметить недостатки. Если у кого-то нехватка любви к малой родине, то байк-такси точно для вас.