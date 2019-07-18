Почему квартиру в Самаре лучше купить прямо сейчас

Покупка квартиры – одно из самых важных решений в жизни человека. Свое жилье мы приобретаем один или два раза в среднем, и практически на всю жизнь. Естественно, что перед тем, как потратить на столь важную покупку значительную сумму, мы тщательно взвешиваем все «за» и «против», выбираем лучшее время для покупки, прицениваемся, советуемся с коллегами и друзьями. Но откладывать решение в долгий ящик – не самый лучший вариант. Ведь все то время, пока вы обдумываете покупку, вам приходится либо платить за съемное жилье, либо ютиться в квартире вместе с родителями и другим родственниками. Стоит ли откладывать решение жилищного вопроса на будущее? Есть минимум пять причин, почему купить квартиру в Самаре в ипотеку в середине лета – это интересно.

Цены «летнего затишья»

Рынок недвижимости летом уходит в «отпускной период». Сделок становится меньше, рост цен тормозится. Большинство продавцов откладывает дела до осени – тогда наступает покупательский бум. Тем не менее, специалисты говорят, что именно в это время велик шанс найти жилье по выгодной цене. Летом наиболее активны те продавцы, которые готовы совершить сделку максимально быстро, могут «подвинуться» по стоимости, настроены на конструктивный разговор. Те, кто оценивает спрос, берут тайм-аут до осени. Так что сейчас найти подходящую квартиру будет легче всего.

Ипотека стала дешевле

В конце мая Сбербанк снизил* ставки по ипотечным кредитам. Это отличный стимул для того чтобы вернутся к вопросу покупки недвижимости, ведь ипотека становится более доступной. На сегодняшний день ставки по ипотеке в Сбербанке составляют от 8,2%* годовых на покупку строящегося жилья, с учетом субсидирования ставок застройщиков; от 9,6%** годовых для готового жилья.

Удобство и сервисы

Сегодня подать заявку на ипотеку можно онлайн, а приехать в офис банка только один раз на подписание документов. Это стало возможным благодаря сервису ДомКлик от Сбербанка, в личном кабинете можно отследить этапы сделки и согласование недвижимости в режиме онлайн. Кстати, осуществить регистрационные действия можно с помощью услуги«Электронная регистрация»***. Менеджер Сбербанка прямо на сделке отправит документы в Росреестр, а после регистрации вы получите их на электронную почту. Также для расчетов с продавцом по сделке можно воспользоваться услугой «Сервис безопасных расчетов***. Благодаря сервису деньги хранятся под надежной защитой до регистрации сделки в Росреестре. После регистрации договора покупатель получает уведомление о том, что сделка состоялась и деньги автоматически переводятся на счет продавцу.

Покупка квартиры отпуск не испортит

Иногда принять решение о немедленной покупке жилья мешают опасения о том, что на это понадобится много времени. Но в современном мире это не так. Весь цикл покупки – от выбора квартиры до получения ипотеки и новоселья сократился в разы. Сегодня не обязательно вместе с риэлтором ездить по всем квартирам, с помощью современных сервисов можно отобрать только те предложения, которые соответствуют именно вашим ожиданиям, оценить их плюсы и минусы, и осмотреть только самые лучшие варианты. Также просто и быстро подать заявку на ипотеку: документы можно отправить онлайн, а также зарегистрировать право собственности в срок от 2 до 10 дней. Современные технологии практически избавляют от необходимости похода по инстанциям.

Покупать квартиру становится все прощеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

* Процентные ставки по ипотеке снижены по сравнению со ставками, действовавшими в Сбербанке до 24.05.2019 включительно.

C 25.05.2019 на приобретение жилья на первичном рынке в рамках программ кредитования «Приобретение строящегося жилья» и «Приобретение готового жилья» с учетом условий «Акции для застройщиков» для заемщиков, получающих заработную плату на счет вклада/карты в ПАО Сбербанк предоставляется возможность оформить жилищный кредит по ставке 8.2% годовых на срок кредита от 12 до 84 месяцев вкл. по программе субсидирования у партнера Сбербанкаи при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика и направлению документов на гос. регистрацию договора долевого участия в строительстве (ДДУ) в электронном виде (услугу оказывает ООО «Центр недвижимости от Сбербанка», ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 32, корпус 1, далее – ООО «ЦНС») в случае положительного решения Сбербанка по кредитной заявке). В случае отказа заемщика/созаемщика от направления документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде годовая % ставка по кредиту увеличивается на 0,1% годовых. В случае отказа заемщика/созаемщика от заключения договора страхования жизни/здоровья процентная ставка по кредиту увеличивается на 1% годовых. Для заемщиков, не получающих заработную плату на счет вклада/карты в ПАО Сбербанк, годовая % ставка по кредиту увеличивается на 0,3% годовых. Для заемщиков, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость, годовая % ставка по кредиту увеличивается на 0,6 % годовых. При оформлении кредита на срок от 85 до 144 месяцев - годовая % ставка увеличивается на 0,5% годовых, при оформлении кредита на срок от 145 до 360 месяцев - % ставка увеличивается на 2% годовых. Первоначальный взнос – от 20 % от стоимости кредитуемого жилого помещения. При первоначальном взносе менее 20 % от стоимости кредитуемого жилого помещения годовая % ставка увеличивается на 0,2 % годовых.Для заемщиков, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость, первоначальный взнос – от 50% стоимости кредитуемого жилого помещения. Мин. сумма кредита – 300 тыс. руб. Макс. размер кредита не более 85% стоимости кредитуемого объекта недвижимости или иного объекта недвижимости, оформляемого в залог. Валюта – рубли РФ. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого или иного жилого помещения. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования на www.sberbank.ru. Услуги по направлению документов на гос. регистрацию в электронном виде и услуги на порталеwww.domclick.ru (0+) предоставляет ООО «ЦНС».

**Процентная ставка 9,6 % годовых рублях действует при приобретении жилого помещения/жилого помещения с земельным участком/апартаментов в рамках программы «Приобретение готового жилья», с учетом Акции для молодых семей («Молодая семья» - полная семья, с детьми или без детей, в которой хотя бы один из супругов не достиг 35-летнего возраста, или неполная семья (семья с одним родителем и ребенком/детьми до 18 лет), в которой родитель не достиг 35-летнего возраста) с 25.05.2019 до 31.12.2019, для зарплатных клиентов Сбербанка с учетом дисконта 0,3 % годовых по Акции «Витрина» (действует с 01.01.2019 по 01.01.2020) к базовому уровню процентных ставок при условии подбора и отправки кредитуемого объекта недвижимости на рассмотрение в ПАО Сбербанк заемщиком/созаемщиком с использованием сервиса «Витрина объектов недвижимости» на сайте domclick.ru, при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика и заключения договора по направлению документов на гос. регистрацию перехода прав собственности в электронном виде (услугу оказывает ООО «ЦНС», ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 32, корпус 1). Дисконт может быть предоставлен только на объекты недвижимости, отмеченные на сайте domclick.ru значком "Скидка 0,3%". Общие условия: +1 % годовых - при отказе заемщика (созаемщика) от оформления или от продления договора страхования жизни и здоровья на второй и каждый последующий год действия кредитного договора, +0,3 % годовых - для заемщиков, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость, +0,2 % годовых. - при первоначальном взносе менее 20% от стоимости кредитуемого объекта недвижимости, +0,1% годовых при отказе от направления документов на гос. регистрацию перехода прав собственности в электронном виде. Мин. сумма кредита – 300 тыс. руб. Макс. сумма кредита не более 80% стоимости кредитуемого объекта недвижимости или иного объекта недвижимости, оформляемого в залог. Первоначальный взнос – от 20% от стоимости кредитуемого объекта недвижимости (от 50% - для заемщиков, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость). Валюта – рубли РФ. Срок кредита – от 12 до 360 месяцев вкл. Доп. расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог, нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию перехода права собственности в электронном виде. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого или иного жилого помещения. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Подробнее об условиях кредитования, акциях, имеющихся ограничениях на sberbank.ru . Услуга по направлению документов на гос. регистрацию в электронном виде является платной. Подробнее об услуге, о её стоимости и порядке предоставления , а также об акции «Витрина» - на domclick.ru. Услуги на портале domclick.ru предоставляет ООО «ЦНС». Изменение условий Банком - в одностороннем порядке.

*** «Сервис безопасных расчетов» предоставляется Обществом с ограниченной ответственностью «Центр недвижимости от Сбербанка» (сокращенное наименование ООО «ЦНС», ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, выше по тексту, входит в Группу компаний Сбербанка. Договор оказания услуг «Сервис безопасных расчетов» (далее также - Договор оказания услуг) оформляется в Центре ипотечного кредитования Сбербанка. ПАО Сбербанк (Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015) выступает агентом ООО «ЦНС» на основании договора № 1 от 19.10.2015. Оформление Договора оказания услуг возможно также в офисах застройщиков (по объектам застройщиков), которые выступают в качестве агентов ООО «ЦНС» на основании агентских договоров. Услуга позволяет участникам сделок с недвижимым имуществом осуществлять расчёты в безналичном порядке с использованием специального счета. Безопасность расчётов обеспечивается особым режимом специального счёта, открытого ООО «ЦНС» в ПАО Сбербанк. Услуга платная. Подробная информация об услугах, реализуемых через www.domclick.ru, их стоимости и порядке предоставления на www.domclick.ru.

*** Услуга оказывается Обществом с ограниченной ответственностью «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, далее — ООО «ЦНС»), входит в группу компаний ПАО Сбербанк. Услуга электронной регистрации включает в себя оформление усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для заказчика, а также указанных им лиц и направление пакета документов в электронном виде на государственную регистрацию через автоматизированную систему ООО «ЦНС» в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) в срок не более 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента перечисления Заказчиком ООО «ЦНС» денежных средств при условии предоставления Заказчиком необходимой для оказания услуги информации и (или) документов. Услуга оказывается в центрах ипотечного кредитования ПАО Сбербанк (Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015). ПАО Сбербанк выступает агентом ООО «ЦНС» на основании агентского договора № 1 от 19.10.2015. Подробная информация об услугах, реализуемых через www.domclick.ru, их стоимости и порядке предоставления на www.domclick.ru.

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