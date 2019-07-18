Инклюзивный городок, киберспортивный турнир и новые смены: чем удивит участников «iВолга 2.0»

Старались сделать так, чтобы форум был доступен для любого талантливого молодого человека. Именно этими словами замминистра образования и науки Самарской области Сергея Бурцева можно, пожалуй, описать обновленную «iВолгу». Форум теперь носит постфикс 2.0. Это означает, что «iВолга» стала лучше, современнее и доступнее.

- Форум «iВолга» – абсолютный лидер по количеству желающих принять в нем участие в окружной форумной кампании. Более того, он конкурирует по количеству желающих с федеральными форумами. В этом году у нас рекордное количество заявок – 13 332. Окончательное подтверждение пришло 2 000 счастливчикам, которых мы ждем, - рассказал в пресс-центре «КП-Самара» Сергей Бурцев.

Участники форума представляют не только ПФО, но и 60 регионов из других округов страны и даже из 10 других стран. На «iВолге» будут работать 10 тренинговых смен – от бизнес-смен до социальных или спортивных. Но в этом году их решили обновить.

Замминистра образования и науки Самарской области Сергей Бурцев.Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

- Мы обновили содержательную программу, - отмечает Сергей Бурцев. – Количество смен осталось без изменений, но если в последние 4-5 лет смены из года в год повторялись, то в этом году организаторы приняли решение сделать 7 принципиально новых смен.

Помимо этого все участники форума смогут развивать свои навыки сразу в нескольких сменах – для этого на «iВолге» организуют так называемое межсменное взаимодействие.

Про «iВолгу 2.0» рассказали в пресс-центре «КП-Самара».Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Что еще делает «iВолгу-2019» оригинальной, так это площадка инклюзивного городка. Форум вообще очень дружелюбен к инвалидам.

- Мы создали такие условия, что такие ребята будут участвовать в форме на равнее с участниками без инвалидности, - рассказывает Сергей Бурцев. – Они будут защищать проекты, участвовать в тренингах и даже в некоторых спортивных мероприятиях, которые разрешены им по состоянию здоровья.

На Мастрюковских озерах, где проходит «iВолга», оборудовали пандусы и все необходимые элементы безбарьерной среды, а также выстроили отдельный лагерь для ребят-инвалидов, где они смогут удобно и комфортно жить. Всего же на «iВолгу» приедут около 50 инвалидов. Для сравнения – в других форумах принимают участие около 5-7 таких ребят. Снова вспоминаются слова про доступность форума для всех талантливых молодых людей. Вне зависимости от состояния здоровья.

Кроме того, участников ждут привычные мастер-классы, круглые столы, выставки, слет реконструкторов, соревнования: скалолазание, футбол, гребля на байдарках, киберспорт. Будут работать площадки предприятий, где предложат, например, собрать свой автомобиль. Каждый найдет что-то по душе.

- Фишкой форума станет выставка научных достижений. В этом году мы получили 180 заявок со всего ПФО. Кроме того, на «iВолге» пройдет технофестиваль, который включит чемпионат по киберспорту и 3D-моделирвоание. Ключевым же мероприятием форума станут выборы посла «iВолги 2.0», которые проведут с помощью информационной системы, - поделилась директор форума Кристина Гнатюк.

Директор форума «iВолга 2.0» Кристина Гнатюк.Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Не оставят без внимания и талантливых школьников. Второй год для них организуют Детскую академию наук. Жить в лагере ребята не смогут, только дома – закон запрещает, но всех, кому нет еще 18 лет, на Мастрюковские озера утром будет привозить автобус. Он же каждый вечер будет забирать школьников-участников «iВолги».

Форум стартует 23 июля и продлится до 31 июля.

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