Их работа неприятна и трудна. Как в Самаре убирают мусор и куда его отвозят

Задрав заднюю часть и натужно гудя гидравлическими поршнями, мусоровоз выдавливает из себя на землю полигона двенадцать с половиной тонн спрессованных коммунальных отходов. Именно так заканчивается каждый рейс мусоровозов “ЭкоСтройРесурса”, регионального мусорного оператора.

За один рейс мусоровоз собирает около 12 тонн мусораФото: Антон ЧЕРЕПОК

А начинается все в 6 утра, когда водители приезжают на базу, проходят медицинское освидетельствование, а затем выходят на маршрут по контейнерным площадкам.

Работать на мусоровозе сложно, но, по словам водителей, зарплата достойнаяФото: Антон ЧЕРЕПОК

Денис Арапов, водитель, 14 лет стажа:

“В шесть утра прибываем на базу, проходим медицинское освидетельствование, потом проходим осмотр машины у механика и выходим на линию. Цикл происходит так: собираем первый рейс, приезжаем на полигон, взвешиваемся, разгружаемся, отправляемся на базу. В среднем за один рейс собираем мусора около 12 тонн”

За один рейс мусоровоз объезжает от 50 до 70 контейнерных площадок, но в среднем выходит, что за рабочую смену, которая длится около 12 часов, Денис и его помощники забирают мусор из 250 контейнеров.

Контейнерные площадки в Самаре чистотой не отличаютсяФото: Антон ЧЕРЕПОК

Главные проблемы для водителей - припаркованные возле контейнерных площадок машины и неадекватные жители, которые прикармливают бродячих животных. К сожалению, случаи нападения собак на экипаж мусоровоза не такая уж и редкость.

Одна из самых частых претензий к региональному оператору - грязные контейнерные площадки. Однако большинство из них находятся в ведении муниципалитетов и управляющих компаний. Несмотря на то, что о визите журналистов знали, площадки на Мехзаводе назвать ухоженными сложно - прямо на наших глазах вокруг контейнеров суетились дворники, сметая мусор, роняя кем-то оставленные стекла и выражаясь весьма эмоционально, хоть и не по-русски.

Рабочий день у экипажа начинается в 6 утраФото: Антон ЧЕРЕПОК

А вот экипаж мусоровоза оказался более подготовлен. В каждой машине есть лопата и щетка, мужики привычными движениями подбирали выпавшие пакеты с мусором и забрасывали в кузов.

Для того, чтобы продемонстрировать, что работа идет без нареканий, к нам даже вышла управляющая микрорайоном №4 Елена Харитонова.

Управляющая микрорайоном Елена Харитонова анонсировала на Мехзаводе новую контейнерную площадку в районе рынкаФото: Антон ЧЕРЕПОК

- Бывают такие дни, когда контейнерная площадка максимально завалена бытовым мусором, - посетовала Елена Владимировна, - но происходит это не от того, что компания-перевозчик плохо обслуживает, просто потому, что люди наши бросают мусор рядом, а дойти до контейнера им почему-то сложно.

Тем не менее, у руководителей есть чат в Вайбере и после публикаций фотографий беспорядка возле контейнеров все приходит в порядок в считанные часы.

Еще одна проблема - мусор из продуктовых магазинов, который жители вытаскивают из контейнеров.

- А как же вонь из контейнеров, которые так близко стоят к жилым домам? - спросили мы Елену Харитонову.

- Запаха нет, потому что вывозится мусор два раза в день, - ответила Елена Владимировна, - на запах не жалуются!

Легкий порыв ветра со стороны контейнеров слегка опроверг ее заявление, но мусоровозы тут действительно ни при чем, мусорные площадки в городе далеки от идеала.

На полигоне все машины проходят взмешивание до и после разгрузкиФото: Антон ЧЕРЕПОК

Закончив поездку по городу, отправляемся на мусорный полигон Водино (собственник ЗАО “Экология Сервис”). Тут все по-домашнему - в диспетчерской ковер на стене, даже прикреплена тысячная купюра - видимо, на счастье. Каждая машина заезжает на весовой контроль, а после разгрузки снова взвешивается - именно так определяется количество мусора и сколько нужно заплатить перевозчику. То есть, оплачивается не вывоз мусора из контейнеров, притом довольно часто в неизвестном направлении, а привоз на полигон. Так что теперь вываливать отходы в близлежащий лесок просто не выгодно.

На полигоне все автоматизированоФото: Антон ЧЕРЕПОК

По словам заместителя генерального директора ЗАО “Экология Сервис” Николая Девяткина, в день здесь разгружается около 200 машин, а мусор, в зависимости от того, что он из себя представляет, распределяется по картам полигона, как по городским районам. Затем мусор пересыпается различными материалами вроде щебенки или асфальтовой крошки, чтобы не было доступа воздуха и пожаров, особенно внутренних.

Вопрос запаха ставит наших собеседников в тупик. То есть запах присутствует, но нас уверяют, что за пределами санитарной зоны ничего не чувствуется, а от дачников из ближайшего массива жалоб не было. В целом полигон действительно не производит впечатления совсем уж мрачного места. Бульдозеры потихоньку утюжат мусор, машины разгружаются, а все это окружено стенами бывшего карьера, так что даже ветер не разносит мусор по округе.

Наконец, мы дождались наш мусоровоз. После взвешивания машина отправляется на разгрузку уже на подготовленное на сегодня место. С трудом верится, что за один рейс можно было собрать такую гору, но таков летний сезон.

Емкость полигона - 320 миллионов тоннФото: Антон ЧЕРЕПОК

Такие объемы озадачили и собственников полигона. Генеральный директор ЗАО “Экология Сервис” Михаил Черенков рассказал о резко возросшем потоке мусора после начала реализации регионального проекта по созданию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Из-за этого компания намерена расширить парк техники на несколько бульдозеров и погрузчиков.

Генеральный директор ЗАО "Экология Сервис" Михаил Черенков уверен, что полигон справится с возросшей нагрузкойФото: Антон ЧЕРЕПОК

Так сколько же мусора влезет на полигон Водино в итоге? Это вопрос мы адресовали исполнительному директору Наталье Стрельниковой:

- Проектная вместимость составляет 340 миллионов кубометров твердых коммунальных отходов, высота уровня складируемых ТКО в данный момент составляет 18 м при общем значении глубины - 90 м.

В планах ЗАО “Экология Сервис” запустить на полигоне Водино сортировочную станцию, притом уже есть и помещение, и оборудование.

Конечно, при реализации регионального проекта по комплексной системе обращения с отходами без сложностей не обходится. Например, сегодня одна из самых острых проблем с утилизацией мусора за Волгой и, в частности, в селе Рождествено. Это территория национального парка, а значит не может идти речи о полигоне и сортировочной станции в том виде, как это принято, но специалисты "ЭкоСтройРесурса" смотрят на ситуацию с осторожным оптимизмом, ведь опыт реализации программ по сортировке и утилизации мусора в области уже есть. Например, вблизи Новокуйбышевска в 3 квартале 2019 года будет запущена сортировочная станция мощностью 40 тысяч тонн в год, также в этом году планируется запуск еще одной подобной по мощности станции на полигоне ТБО “Преображенка” в Волжском районе.