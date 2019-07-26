2019-07-26T15:47:56+03:00
Происшествия

«Отказал двигатель или сами не справились»: под Ульяновском экстренно сел самолет с инструктором и студентом на борту

К счастью, обошлось без жертв, молодые люди получили незначительные травмы
Михаил ГОРЮНОВ
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DA-40 - самолет, который часто используют пилоты Ульяновского института гражданской авиации им.БугаеваDA-40 - самолет, который часто используют пилоты Ульяновского института гражданской авиации им.БугаеваФото: соцсети
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Сегодня днем, 26 июля, в небе над селом Астрадамовка в Сурском районе Ульяновской области было неспокойно. Там, примерно в 12-30 по местному времени, вынужден был совершить экстренную посадку учебный самолет DA-40, на котором занимались студенты Ульяновского института гражданской авиации им.Бугаева. К счастью, обошлось без серьезных последствий.

На борту самолета находились два человека — студент 5 курса и инструктор. Они вылетели из аэропорта Баратаевка, — сообщила корреспонденту «Комсомольской правды» старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.

Причины происшествия пока не установлены. Есть версия, что у самолета отказал двигатель. В том числе отрабатываются и другие, возможно, что у пилота возникли какие-то другие проблемы с управлением.

Пострадавших в результате происшествия не имеется. Воздушное судно село на шасси. Существенных повреждений не получило. У курсанта и инструктора также нет серьезных травм, — объяснила Иванова.

Сейчас на место происшествия выехала следственная группа, в том числе помощник Ульяновского транспортного прокурора. В надзорном ведомстве помимо всего прочего собираются проверить, как в специализированном вузе исполняют законодательство о безопасности полетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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