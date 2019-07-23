«У мамы были слезы на глазах»: «Мисс бикини России 2019» рассказала, как искала ночью платье и флаг Самарской области

Накануне в Чебоксарах прошел финал Открытого Всероссийского конкурса красоты и таланта «Мисс Туризм России 2019». Красавицы из 28 городов России претендовали на звание лучшей. Больших успехов добилась модель из Самарской области Светлана Марусина. Девушку победила в номинации «Мисс Бикини России 2019» и стала «Второй Вице Мисс России 2019». Светлана уже вернулась в родной Тольятти и подробно рассказала корреспондентам «КП-Самара», как прошел конкурс.

«Узнала о конкурсе за ночь»

В Чебоксары должна была поехать совсем не Светлана, но госпожа судьба распределилась иначе.

- Меня неожиданно попросил представлять Самарскую область на данном конкурсе. Позвонил мой агент Рафаэль Давыдов, с которым я работаю уже 2 года и сказал, что нужно ехать в Чебоксары. С Рафаэлем мы знакомы с конкурса мисс Самара, на котором я победила в 2018 году, стала «мисс Самара Young». На сборы нам дали одну ночь, - взволнованно рассказывает Светлана.

И стала «Второй Вице Мисс России 2019».Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

До 16 часов следующего дня участнице конкурса необходимо было подготовить все и выехать в Чебоксары.

- Это был внушительный список - костюмы, творческий номер, флаг Самарской области, сувениры Самарской области, национальный костюм, визитка. Самое сложное было найти национальный костюм и флаг! – улыбается девушка. - Как ни странно, но флага в продаже мы нигде не нашли. Пришлось срочно заказывать его пошив за двойную оплату. Рафаэль нашел для меня национальный костюм, искал его всю ночь, а утром отправил мне в Тольятти на такси.

Времени на подготовку у Светланы не было совсем, поэтому в качестве сувенира она решила преподнести жюри самарский шоколад. Так строгие судьи смогли не только услышать о Самарской области, но и почувствовать вкус региона.

Конкурс проходил пять днейФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Мы купили 20 видов шоколада, на конкурсе я их подарила в красивой корзине. На презентации так и сказала: «Самарская область на карте напоминает по форме сердце, что так же отображается на нашем шоколаде». Рассказала жюри анекдот про самарскую шоколадную фабрику и презентовала сладости, - вспоминает Светлана. - На сборы у нас ушло немало средств. Буквально за 3 часа мы купили несколько платьев, купальник, что-то взяли в аренду, нашли машину, которая отвезла в Чебоксары.

«Строить козни запрещено»

Конкурсы красоты дело не простое. С эмоциями может справится далеко не каждая участница.

- Конкуренция чувствовалась, но большинство девушек поддерживали друг друга. Откровенной вражды, конечно, не было. Организаторы сделали все, чтобы на конкурсе был только позитив. Было даже такое правило - никаких враждебных настроев! Когда едешь на конкурс, то понимаешь, что люди все разные: у всех свои принципы, характеры, желания, поэтому должен относится ко всем с уважением и терпимо, - рассуждает девушка. - Организаторы нам предоставили очень хороший отель, лучший в Чебоксарах, подготовили хорошую программу, во всем помогали советами. Каждый день у нас был расписан с раннего утра и до позднего вечера. Каждый день были репетиции, съемки и проходил один из этапов конкурса.

Девушки поддерживали друг дуга на конкурсеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Конкурс шел пять дней. В рамках «Мисс туризм России» проходили отдельные конкурсы: «мисс талант России 2019» (в котором Светлана вошла в топ5), «мисс национальный костюм», «мисс бикини России» (в котором Светлана победила) и «мисс дружба».

- Конкурс «мисс талант» и «мисс бикини» были для меня самыми интересными, - уверено отвечает Светлана. - Для конкурса «мисс талант» мне пришлось готовить танец, и я его ставила до 4.00 утра. Хорошо, что я профессионально занимаюсь спортивными бальными танцами. Это помогло, и я вошла в топ 5. На конкурсе бикини оценивалась фигура участниц и умение дефилировать. Я выступила очень достойно.

В конкурсе «Мисс национальный костюм» Светлана знала сразу, в топ 5 не попасть.

- У других девушек было больше времени на подготовку, некоторые шили костюмы 6 месяцев, наряды были шикарные... Боюсь даже представить их стоимость. Я из обычной семьи и спонсоров не было, поэтому сшить такой костюм для нас весьма затруднительно. Мы смогли найти за такое время самый обычный костюм в русском стиле, немного мне не по размеру, - призналась Светлана.

«Мама и агент переживали за меня больше всех»

Больше всех девушку поддерживали мама и агент. Даже когда Светлана уехала на конкурс, ее мама осталась в Тольятти, чтобы подготовить оставшиеся вещи и приехать на финал.

- Когда объявляли результаты, у мамы были слезы на глазах, она была очень рада за меня, - рассказывает девушка. – О победе мы рассказали пока только бабушке, но мы с ней еще не виделись.

Теперь Светлана отправится на международный конкурсФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Теперь Светлане предстоит участвовать еще в одном конкурсе.

- Мне только вчера сказали, что одну из победительниц отправляют представлять Россию на международный конкурс в Египет. И этой победительницей стала я. Конкур сбудет в декабре, но собраться на такой конкурс - это не дешево. Для моей семьи это большие траты. Поэтому готовится начнем уже сейчас, - скромно улыбается модель.

ТТХ:

Рост 169

Вес 42 кг

Объем груди 85

Талия 58

Бедра 88