Самолет Самара-Сургут вынужденно сел в Екатеринбурге

Самолет авиакомпании Utair, следовавший по маршруту Самара - Сургут, произвел вынужденную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Лайнер вылетел из начального пункта на 13 минут позже запланированного времени в 00:33 (23.33 мск). В 06:15 (04:15 мск) он приземлился в уральской столице. Пассажиры сообщили, что в самолете возникли какие-то неполадки, о вынужденной посадке объявили примерно за час до приземления.

В аэропорту "Кольцово" сообщили, что вылет рейса по маршруту запланирован на 12.00 (10.00 мск). Сейчас пассажирам предоставили горячее питание и размещение в отеле.

Рейс №414 должен был приземлиться в аэропорту Сургута в 03:45. Полет выполнялся на воздушном судне Боинг 737.

Напомним, что в мае самолет авиакомпании, который летел из Сургута в Самару, вернулся в аэропорт. Виноваты технические причины - пассажирам предоставили резервный рейс.