2019-07-19T06:43:56+03:00
Происшествия

Самолет Самара-Сургут вынужденно сел в Екатеринбурге

Пассажиров разместили в отеле, предварительно рейс должен вылететь дальше в 12.00
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Лайнер из Самары не долетел до СургутаЛайнер из Самары не долетел до Сургута
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Самолет авиакомпании Utair, следовавший по маршруту Самара - Сургут, произвел вынужденную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Лайнер вылетел из начального пункта на 13 минут позже запланированного времени в 00:33 (23.33 мск). В 06:15 (04:15 мск) он приземлился в уральской столице. Пассажиры сообщили, что в самолете возникли какие-то неполадки, о вынужденной посадке объявили примерно за час до приземления.

В аэропорту "Кольцово" сообщили, что вылет рейса по маршруту запланирован на 12.00 (10.00 мск). Сейчас пассажирам предоставили горячее питание и размещение в отеле.

Рейс №414 должен был приземлиться в аэропорту Сургута в 03:45. Полет выполнялся на воздушном судне Боинг 737.

Напомним, что в мае самолет авиакомпании, который летел из Сургута в Самару, вернулся в аэропорт. Виноваты технические причины - пассажирам предоставили резервный рейс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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