Разноцветные собаки, бегемотиха Юлиана, акробаты и умные обезьяны: в Самарском цирке выступит шоу шимпанзе «Джамбо»

Тигран Акопян - художественный руководитель, дрессировщик программы «Джамбо» - уже приезжал в Самару 10 лет назад. Тогда в самарский цирк пришли 50 тыс. зрителей. Чтобы еще раз порадовать самарцев, Тигран преодолел с командой 1400 километров из Кисловодска.

Звезда арены весом три тонны

«Джамбо!» - так говорят африканцы, когда здороваются. А самарского зрителя Тигран приветствует по-восточному «Ас-саляму алейкум!». За три дня дрессировщик превратил цирковую арену в Египет: здесь и позолоченная пирамида, и обои с верблюдами. Но не только на фото самарцы увидят верблюдов. Двугорбые уже прибыли и вовсю репетируют с наездниками-гимнастами.

- У нас здесь шимпанзе, дикобразы, лошади, верблюды и даже наглая лама. Наглая, потому что не верблюд, а плюется, - познакомил журналистов с артистами Тигран.

Звезда «Джамбо» - «малышка» Юлиана. Это бегемотиха, которая весит 3 тонны. Для нее за кулисами цирка оборудовали бассейн. Вода в нем мутная, грязная – так и должно быть.

- Юлиана ежедневно съедает 70 килограммов еды, - говорит дрессировщик. – Когда ехали в Самару, обливали ее водой, кормили и поили из лейки. К премьере 20 июля бегемотиху помоют, обрызгают дезодорантом – она ведь актриса! И зрителям в первых рядах не придется зажимать носы, – объясняет Тигран.

Бегемот – редкий зверь на цирковой арене.

Сейчас Юлиана отдыхает – подвернула ногу. Ветеринары говорят, что ничего страшного, ко второму отделению представления она поправится и выступит со своим номером.

- Бегемот – редкий зверь на цирковой арене. В России только у двух коллективов из 30 есть такой. Второй бегемот – у Эдгарда и Аскольда в цирке братьев Запашных, - с гордостью рассказывает Тигран.

Выступят на арене самарского цирка и разноцветные собаки - бобтейлы и болонки. Тигран Акопян уверяет, что красят собак безвредной краской, по составу они похожи на пасхальные. Так, что переживать за животных не стоит.

Чтобы приехать в Самару, цирк преодолел 1400 километров из Кисловодска.

Под куполом без страховки

Но не только животные удивят зрителей в шоу «Джамбо». Анна и Илья Жуковы - воздушные гимнасты. Говорят, что не работают в цирке, а живут в нем.

В программе «Джамбо» они выступают с коронным номером «Ромео и Джульетта».

- Здесь основной инструмент – корд-де-волан. Это такой толстый канат, который крепится с двух сторон к потолку. В середине канат провисает, потому что туда садится артист. Весь номер идет без страховки. Мы муж и жена – и это, конечно же, помогает. Эмоции, страсть – все в номере. Мы понимаем друг друга без слов.

Анна и Илья летают на высоте 22-24 метра без страховки. Илья держится на таком канате только ногами. Руками гимнаст держит партнершу.

От страховки отказываются намеренно – зрителю так волнительнее, интереснее. И в себе гимнасты уверены.

Анна и Илья Жуковы - воздушные гимнасты. Говорят, что не работают в цирке, а живут в нем.

Сюрприз от шимпанзе

Но, конечно, самые главные в программе «Джамбо» - шимпанзе. Умные обезьяны готовят зрителям сюрприз. О нем дрессировщик рассказывает совсем чуть-чуть – сохраняет интригу.

- Иногда они нам подсказывают идеи, что и как делать, - признается Тигран Акопян. – Например, один шимпанзе предложили спародировать Максима Галкина, Аллу Пугачеву, Кристину Орбакайте и Верку Сердючку. Мы попробовали и вышло здорово. Готовься, Самара. Шимпанзе удивит!