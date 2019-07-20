2019-07-20T09:48:57+03:00
Спорт

ЦСКА - Оренбург 20 июля 2019 года: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура РПЛ

Футбол, матч ЦСКА-Оренбург. Прямая онлайн-трансляция игры 2 тура РПЛ, которая пройдет 20 июля в Москве. Составы команд, статистика личных встреч, где смотреть игру
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Игроки позитивно настроены на игруИгроки позитивно настроены на игру
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20 июля в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" состоится матч 2 тура РПЛ ЦСКА-Оренбург. Красно-белые на игру настроены серьезно: оступившись в первом туре в гостевой игре против самарских "Крыльев", они постараются доказать, что готовы к сезону и в команде все хорошо.

В прошлом сезоне "Оренбург" выступал достаточно интересно, но замахнуться на еврокубки не получилось. А вот летом клуб продал практически всех ключевых игроков - перешел в "Сочи" даже основной голкипер клуба Евгений Фролов. В первом матче "горожане" не блистали, уступив "Ростову". Сегодня сыграют все основные игроки команды, в том числе и вполне интересные новички. Но будет ли этого достаточно?

ЦСКА сыграет без Щенникова и Дзагоева - в основном играет сейчас "молодняк", которым может не хватать опыта. Но классом сейчас команда будет выглядеть значительно выше гостей. Конечно, "армейцам" предстояло за время подготовки разобраться с провалами в обороне, которые подвели их в первом матче сезона

Прогнозы на матч у большинства экспертов - в пользу хозяев поля. Они должны забивать не меньше 2-3 мячей. А вот что смогут противопоставить напору хозяев гости, узнаем уже скоро. Игра начнется 20 июля 2019 года в 19:00 (мск). Следите за происходящим на поле вместе с нами.

Статистика личных встреч ЦСКА- Оренбург

С 2016 года клыб между собой сыграли четыре матча. Три раза победу одерживал ЦСКА, один раз с соперниками справился "Оренбург". Со счетом 2:3 горожане обыграли армейцев в апреле 2019 года, в последней игре.

Онлайн-трансляцию матча ЦСКА-Оренбург 20 июля 2019: где посмотреть игру

Онланй-трансляция встречи ЦСКА-Оренбург состоится в 19:00 (мск) на сайте kp.ru. Смотреть игру можно на канале Матч!Премьер.

ЦСКА-Оренбург 20 июля 2019: прямая трансляция, где смотреть игру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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