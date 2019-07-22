Просили миллионы за документы: крупные чиновники из военного управления капстроительства погорели на взятке

На Дальнем Востоке разгорелся коррупционный скандал в военной сфере. Внимание следователей и оперативников УМВД привлекли два крупных чиновника из управления капитального строительства. Андрей Карапетьян из Хабаровска и Александр Гассан из Владивостока придумали выгодную для себя схему получения денег. Мужчины пообещали руководителю строительной фирмы "Первый контур" Костяеву помочь с оформлением документов по заказу от минобороны. Получив сотни тысяч рублей, они намеревались помочь без проблем подписать документы на строительно-монтажные работы на объектах военного ведомства. Но в какой-то момент дела пошли не так хорошо, как планировали чиновники.

- Первые транши Карапетьян получил на карту еще в октябре и декабре прошлого года. В это время он находился при исполнении в Хабаровске. Сначала в качестве благодарности поступило 100 тыс рублей, потом еще 300 тыс., - рассказали "КП" источники, знакомые с ситуацией.

В этой схеме Гассан играл роль посредника. Силовики считают, что в марте 2019 года именно он получил 350 тыс. рублей для передачи их Карапетьяну. А уже в мае на счет любителям денежек прилетел еще миллион. В это время чиновники находились во Владивостоке, в Хабаровск Гассан отправился в июне и там получил еще 450 тыс. рублей.

Вот только все последние платежи уже контролировали оперативники, которые решили взять взяточников с поличным. Следственный эксперимент удался - в июле всех участников преступления взяли "на горячем" и завели на них уголовное дело.

Сейчас Гассан и Карапетьян уже под стражей, а Костяев на свободе. Расследование продолжается и следствию еще предстоит определить степень вины всех участников коррупционного преступления.