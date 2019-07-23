Военные машины на тротуаре в Самаре: разбираемся, что произошло

Что произошло?

В интернете появилось видео, как несколько машин военных объезжают пробку по тротуару. Произошло это утром в воскресенье, 21 июля, в Куйбышевском районе. Военные объезжали затор на улице Казачьей. Местные жители отметили, что по тротуару в этот момент шли пешеходы. Видео распространил Твиттер-аккаунт «Волгарь Самара».

- ГИБДД, а у военных какие-то другие правила дорожного движения? Где машины сопровождения? Где звуковая сигнализация? Кто разрешил ездить по тротуарам? – задается вопросами автор видео.

Пост собрал массу комментариев. Многие интернет-пользователи сошлись во мнении, что если бы военные включили звуковую сигнализацию и поехали по встречке, то претензий к ним не было бы никаких. Видео моментально разлетелось в интернете, про случившееся написали все региональные СМИ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/721559" frameborder="0"></iframe> В Самаре армейская техника объехала пробку на улице Казачьей по тротуару.

Кто отреагировал?

В первую очередь, командование Самарского гарнизона. Там сообщили, что они проводят проверку по факту произошедшего, и объяснили ситуацию. По словам представителя гарнизона, несколько машин отстали от общей колонны, когда пропускали пешеходов, и решили догнать своих по тротуару. При этом по встречке военные не поехали, чтобы не произошло ДТП.

А вот депутат госдумы по 158-ому Самарскому округу Александр Хинштейн усмотрел в поступке военных грубейшее нарушение ПДД. В связи с этим он направил обращение Главному военному прокурору. Хинштейн требует разобраться во всем и наказать виновных.

- Только чудом обошлось без жертв, - подытожил депутат на своей странице в Твиттере.

Как сообщили корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе ЦВО, проверку по факту случившегося уже начали.

Что будет?

Накажут ли военных за выезд на тротуар или нет – неизвестно. Это будут решать компетентные органы.

Согласно Кодексу об административной ответственности РФ, штраф за движение по тротуару – 2 000 рублей.