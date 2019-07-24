Раздельный сбор мусора будет! На Грушинской поляне в Самаре чуть не началась война из-за отходов

- Буду краток: раздельного сбора отходов на фестивалях «Протока» и «Метафест» не будет, ну или не будет раздельного сбора, организованного нашей командой, а так как нет очереди из тех, кто его организует, да еще грамотно и правильно, то, значит, совсем, - написал в социальных сетях организатор движения «Вторсырье на благотворительность» Александр Кудашев.

Претензий много

В телефонном разговоре корреспонденту «КП-Самара» Александр рассказал, что директор «Фестивального парка» Елена Кафтанкина отказалась с ним встретится и прямо заявила, что на фестивальной поляне нему не рады.

- Телефонный разговор получился на повышенных тонах. Елена объяснила причины, по которым не желает проводить раздельный сбор на фестивалях, основных было четыре, - пересказывает разговор Александр, - Во-первых, мы оставили несколько ящиков с бутылками. Тот факт, что вывезли мы оттуда более 160 кг пластика, 165 кг картона, 131 кг алюминиевых и жестяных банок, а также почти 600 кг, стекла не считается. Мы оставили пару ящиков со стеклом. Вторая претензия – это наш «Гриб», который стал центром внимания гостей феста.

РСО на Грушинском 2019.

Инсталляцию волонтеры-экологи оставили на поляне до следующего фестиваля, но «гриб» пришлось отправить на свалку.

- Елена сама не разрешила складировать его в разобранном виде до следующего фестиваля и сказала, что выкинет на следующий день, несмотря на то, что он деревянный и мог бы служить дровами для костров, как и поддоны, которые мы там оставили. Да уж, пускай ломают деревья, чтобы жечь костры, - негодует Александр.

Еще одна причина, по словам Александра, пустые ящики, которые волонтеры планировали использовать на следующих фестивалях.

- Ну и неофициальная причина, которая дошла до меня по слухам – это то, что я приходил к ней и просил кормить наших волонтеров оставшейся в столовой едой, которую собирались выкидывать. Питание смогли оплатить только на 10 человек, т.к. в том году мы проплачивали двухразовое питание по 350 р., а в этом году был вариант только трехразового питания - 600 р. на человека в день. Мы смогли оплатить только на 10 комплексов, да и не было точного понимания, сколько людей и когда приезжают. В какой-то момент нас было 18 человек, а талонов 10. Мы выходили из положения тем, что питались одним талоном на двоих, кто-то отказывался от завтрака, кто-то от ужина.

Так раздельный сбор мусора организован на фестивальной поляне сейчас, во время форума iВолгаФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

И Грушинскому досталось

Накопились у Александра претензии и к руководителю экологической службы Грушинского фестиваля.

- Некая Валентина Шарафиева обещала помочь в решении вопроса с едой для волонтеров. По телефону она мне высказала претензии: «ваши волонтеры в том году не копались в помойке и не вытаскивают фракции для переработки», как ее работники, которые получают за это деньги. Мусор вывозят за деньги Грушинского фестиваля на полигон, а мы сортируем его и бесплатно вывозим на переработку. Соответственно, чем меньше мусора останется, тем меньше денег из бюджета Грушинского фестиваля уйдет на его вывоз. Поэтому, судя по всему, мы и должны были потрошить мусорные баки и перекладывать бутылки и банки к себе в мешки, - негодует волонтёр.

Ситуация особенно обострилась перед форумом «IВолга».

- Очень неприятны слова Кафтанкиной, что она понимает причину моего гнева, ведь она не дает мне зарабатывать деньги, хотя я их только трачу, но никак не зарабатываю. В целом очень обидно, что эти люди преследуют только свои мелочные материальные интересы и не только не желают помочь, но и всячески препятствуют, - уверен Александр.

«Мы за раздельный сбор мусора, но работу нужно доводить до конца»

Директор ООО «Фестивальный парк» Елена Кафтанкина уверила, что конфликт с Александром Кудашевым никак не повлияет на организацию раздельного сбора мусора на фестивалях, и отметила, что она тоже за сохранение экологии.

- Раздельный сбор мусора будет! Это будут делать также волонтеры, но организовывать это будут другие люди, которые сделают это профессионально и качественно, - уверила Елена Кафтанкина. - Точки раздельного сбора мусора также будут на виду, для этого установят специальные контейнеры. Мусор будет отправлен на переработку. Как это и было ранее, просто силами другой компании.

Отказ сотрудничать с Александром Елена объяснила его непрофессионализмом.

- Получается, мы одно лечим, другое калечим. После проведения Грушинского фестиваля мы должны были за два дня подготовить территорию и в надлежащем виде передать форуму «IВолга». А у меня тут инсталляцию, которая состоит из упаковок от снеков и горы деревянных коробок, - рассказывает Елена. - Хранить у себя и тем более оставить на поляне этот «Гриб», я не могла. Это противоречит санитарным нормам, по требованиям которых мусор с поляны нужно вывозить ежедневно. Хранить груду мусора я просто не имела права.

А коробки, по словам директора, вообще создавали пожароопасную обстановку.

- На площадки установлен повышенный ранг пожароопасной, случай на Грушинском фестивале у нас уже есть. Огромная куча деревянных поддонов, которые Александр предлагал раздать отдыхающим для костра - огромная опасность. Представляете, что было бы, если бы кто-то и правда подошел и поджег эту кучу! – Рассуждает Елена. - Я не могу хранить такие вещи на поляне. Естественно, нам пришлось вывозить все это своими силами, при поддержке экологической службы Грушинского фестиваля.

Елена отметила, что после работы Александра пришлось потратить немало сил, чтобы привести поляну в надлежащий вид.

- Я просила Александра убрать за собой все что он привез. Понятно, что человек занимается благотворительностью, хорошим делом, но если он взялся за организацию раздельного сбора мусора на фестивальной поляне, это нужно довести до конца, – уверена Елена. – Важно не только собрать «полезный мусор», но и хлам за собой весь убрать.

Директор поляны заметила, что в прошлом году сотрудничество с Александром закончилось примерно также. В этом году он обещал исправится, но ситуация повторилась, поэтому совместную работу пришлось прекратить.

Площадок для раздельного сбора мусора несколькоФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

- С Александром у нас не было никакого официального договора, и он себя позиционировал не как представитель какой-то организации, а как обычный турист. – рассказывает женщина. –Есть люди, которые качественно и добросовестно выполнят свои обязательства. Так зачем нам сотрудничать с Александром?

Про питание Елена ответила, что не она устанавливает на него цену. А вот скандал, который Александр стал раздувать в социальных сетях, ее удивил.

- Человек, который занимается вопросами экологии, должен прибраться за собой, оставить чистой территорию. А если после него остается еще больше мусора, получается, это не экология, а показательное выступление. Мы за раздельный сбор мусора! У меня и сейчас на фестивальной поляне работают волонтёры, которые за экологию. И все это красиво оформлено. Думаю, вы приедете на фестивали и сами в этом убедитесь, - пригласила Елена.

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