Календарь игр ФК Лада-Тольятти в ПФЛ на сезон 2019/2020: расписание игр, матчи, время, с кем играют

Прошлый сезон для тольяттинской «Лады» стал одним из самых худших за почти 50-летнюю историю клуба. Команда финишировала на последнем месте в группе «Урал-Приволжье» ПФЛ и не выигрывала с августа 2018 года. Неудачную серию удалось прервать в первом же туре нового сезона – «Лада-Тольятти» обыграла одного из лидеров прошлого сезона ульяновскую «Волгу» 1:0.

После 1 тура ПФЛ опубликовала календарь игр на сезон 2019/2020.

Новый сезон примечателен тем, что в группе «Урал-Приволжье» примут участие сразу две команды из Тольятти – «Лада» и новичок «Акрон». А вот количество команд из Самарской области по сравнению с прошлым годом не изменилось – «Сызрань-2003» прекратила существование как профессиональный клуб. Всего в группе 12 команд. Сезон для «Лады-Тольятти» стартовал 16 июля 2019 года, первый этап завершится 29 апреля 2020 в Ульяновке матчем против «Волги». После этого начнется второй этап первенства.

Тольяттинское дерби ждет любителей футбола 8 августа и 13 октября.

С вылетевшей из ФНЛ «Тюменью» «Лада-Тольятти» встретится 15 сентября дома и 19 апреля на выезде.

Календарь ФК Лада-Тольятти на сезон 2019/2020 в чемпионате России по футболу

1 тур. 16 июля 2019. «Лада-Тольятти» - «Волга» (Ульяновск)*

2 тур. 24 июля 2019. «Зенит-Ижевск» - «Лада-Тольятти»

3 тур. 1 августа 2019. «Лада-Тольятти» - «Челябинск»

4 тур. 8 августа 2019. «Акрон» - «Лада-Тольятти»

5 тур. 14 августа 2019. «Лада-Тольятти» - «Урал-2» (Екатеринбург)

6 тур. 23 августа 2019. «Лада» (Димитровград) - «Лада-Тольятти»

7 тур. 30 августа 2019. «Лада-Тольятти» - «Звезда» (Пермь)

8 тур. 5 сентября 2019. «Уфа-2» - «Лада-Тольятти»

9 тур. 11 сентября 2019. «Лада-Тольятти» - «Носта» (Новотроицк)

10 тур. 15 сентября 2019. «Лада-Тольятти» - «Тюмень»

11 тур. 21 сентября 2019. «КАМАЗ» (Набережные Челны) - «Лада-Тольятти»

12 тур. 29 сентября 2019. «Лада-Тольятти» - «Зенит-Ижевск»

13 тур. 6 октября 2019. «Челябинск» - «Лада-Тольятти»

14 тур. 13 октября 2019. «Лада-Тольятти» - «Акрон»

15 тур. 20 октября 2019. «Урал-2» (Екатеринбург) - «Лада-Тольятти»

16 тур. 26 октября 2019. «Лада-Тольятти» - «Лада» (Димитровград)

17 тур. 3 ноября 2019. «Звезда» (Пермь) - «Лада-Тольятти»

18 тур. 7 апреля 2020. «Лада-Тольятти» - «Уфа-2»

19 тур. 14 апреля 2020. «Носта» (Новотроицк) - «Лада-Тольятти»

20 тур. 19 апреля 2020. «Тюмень» - «Лада-Тольятти»

21 тур. 25 апреля 2020. «Лада-Тольятти» - «КАМАЗ» (Набережные Челны)

22 тур. 29 апреля 2020. «Волга» (Ульяновск) - «Лада-Тольятти»

Далее стартует второй этап.

*Жирным выделены домашние матчи.