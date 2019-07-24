ФК «Оренбург» сыграет домашний матч с «Зенитом» на стадионе «Газовик»

«Оренбург» сыграет первый домашний матч этого сезона против «Зенита» на стадионе «Газовик». Как стало известно «КП-Самара», вероятность того, что встреча пройдет именно в Оренбурге – 90%.

Это подтвердил и главный тренер Владимир Федотов.

- На игру придут наши преданные болельщики, заполнят стадион, будут нас поддерживать. Естественно, в таких условиях у нас будет повышенная мотивация. Здесь свои болельщики, свой стадион, - приводит слова Федотова пресс-служба «Оренбурга».

Однако, по данным источника, знакомого с ситуацией, сейчас рано говорить, что клуб проведет весь сезон на «Газовике». Вероятность того, что «Оренбург» переберется на домашние матчи в Самару, все еще есть.

Клуб уже начал продавать билеты на игру. И в графе «Место проведения матча» значится именно «Газовик» в поселке Ростоши в Оренбурге. Однако и здесь возникли проблемы. На вторые сутки продажу приостановили. Болельщики атаковали соцсети «Оренбурга» с требованием объяснить ситуацию. Дров в костер подбрасывали спортивные СМИ, которые с заметной регулярностью выкладывали противоречивую информацию: то игра точно пройдет на «Газовике», то «Оренбург» сыграет с «Зенитом» в Самаре, то «Газовик» не допустили… Клуб все это время отмалчивался. А фанаты гадали – покупать ли билеты в плацкарт до Самары или пока не торопиться.

Сейчас, вроде бы, все успокоилось. Стадион объявили, «Оренбург» сыграет дома.

Напомним, все началось еще до старта сезона. В РПЛ заявили, что «Газовик» не может принимать матчи чемпионата России из-за малой вместимости. Раньше, кстати, стадиону это не мешало. Запасным стадионом «Оренбург» заявил «Самара Арену». Именно поэтому поползли разговоры, что команда Владимира Федотова на сезон переедет в соседний регион. Ну или до тех пор, кока «Газовик» не реконструируют и он не сможет вместить 10 000 болельщиков.

А дальше начался теннис. И.о. губернатора Оренбургской области Денис Паслер сказал, что обо всем договорился - «Оренбургу» разрешат играть на «Газовике». В РПЛ сказали – нет, ничего не решено, у клуба и региона есть несколько недель, чтобы реконструировать «Газовик», тогда там разрешат играть. И т.д. и т.п. – одни говорили одно, а другие другое, а страдал от этого болельщик.

Пока в истории в «Оренбургом», «Газовиком» и «Самара Ареной» поставили только запятую. Точки точно не будет до момента, пока «Газовик» не реконструируют. И все это время болельщикам придется сидеть и бояться, а не решат ли вдруг футбольные функционеры, что на стадионе в Оренбурге матчи проводить нельзя и не отправят команду в другой город.

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