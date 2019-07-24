2019-07-24T15:30:08+03:00
Спорт

ФК «Оренбург» сыграет домашний матч с «Зенитом» на стадионе «Газовик»

Однако вопрос с переносом домашних встреч в Самару еще не закрыт
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
В РПЛ не хотели разрешать играть домашние матчи на «Газовике» из-за малой вместимости арены. Фото: ФК «Оренбург».В РПЛ не хотели разрешать играть домашние матчи на «Газовике» из-за малой вместимости арены. Фото: ФК «Оренбург».
Изменить размер текста:

«Оренбург» сыграет первый домашний матч этого сезона против «Зенита» на стадионе «Газовик». Как стало известно «КП-Самара», вероятность того, что встреча пройдет именно в Оренбурге – 90%.

Это подтвердил и главный тренер Владимир Федотов.

- На игру придут наши преданные болельщики, заполнят стадион, будут нас поддерживать. Естественно, в таких условиях у нас будет повышенная мотивация. Здесь свои болельщики, свой стадион, - приводит слова Федотова пресс-служба «Оренбурга».

Однако, по данным источника, знакомого с ситуацией, сейчас рано говорить, что клуб проведет весь сезон на «Газовике». Вероятность того, что «Оренбург» переберется на домашние матчи в Самару, все еще есть.

Клуб уже начал продавать билеты на игру. И в графе «Место проведения матча» значится именно «Газовик» в поселке Ростоши в Оренбурге. Однако и здесь возникли проблемы. На вторые сутки продажу приостановили. Болельщики атаковали соцсети «Оренбурга» с требованием объяснить ситуацию. Дров в костер подбрасывали спортивные СМИ, которые с заметной регулярностью выкладывали противоречивую информацию: то игра точно пройдет на «Газовике», то «Оренбург» сыграет с «Зенитом» в Самаре, то «Газовик» не допустили… Клуб все это время отмалчивался. А фанаты гадали – покупать ли билеты в плацкарт до Самары или пока не торопиться.

Сейчас, вроде бы, все успокоилось. Стадион объявили, «Оренбург» сыграет дома.

Напомним, все началось еще до старта сезона. В РПЛ заявили, что «Газовик» не может принимать матчи чемпионата России из-за малой вместимости. Раньше, кстати, стадиону это не мешало. Запасным стадионом «Оренбург» заявил «Самара Арену». Именно поэтому поползли разговоры, что команда Владимира Федотова на сезон переедет в соседний регион. Ну или до тех пор, кока «Газовик» не реконструируют и он не сможет вместить 10 000 болельщиков.

А дальше начался теннис. И.о. губернатора Оренбургской области Денис Паслер сказал, что обо всем договорился - «Оренбургу» разрешат играть на «Газовике». В РПЛ сказали – нет, ничего не решено, у клуба и региона есть несколько недель, чтобы реконструировать «Газовик», тогда там разрешат играть. И т.д. и т.п. – одни говорили одно, а другие другое, а страдал от этого болельщик.

Пока в истории в «Оренбургом», «Газовиком» и «Самара Ареной» поставили только запятую. Точки точно не будет до момента, пока «Газовик» не реконструируют. И все это время болельщикам придется сидеть и бояться, а не решат ли вдруг футбольные функционеры, что на стадионе в Оренбурге матчи проводить нельзя и не отправят команду в другой город.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Оренбург» не будет играть на «Самара Арене» - от этого выиграют все: и клуб, и болельщики, и «Крылья Советов»

Спортивный корреспондент «КП» рассуждает о том, почему Самара могла стать для «Оренбурга» совсем не дружелюбной, а сами гости ненароком напакостили бы местной команде (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Север Фадеева в Самаре обретет «космические» клумбы и детскую площадку к 1 сентября
ТОП-3 киберугроз и их решения от МегаФона
В Самарской области дорогу на Алексеевские озера закрыли шлагбаумом и сделали платным проезд
В Самарской области охотник выстрелил в свою собаку, когда целился в кабана
В Самаре забил фонтан возле Струковского сада
В Самаре декларанта будут судить за 32 взятки сотруднику таможни
В расположение «Крыльев Советов» прибыл колумбийский футболист Хуан Переа
В Самаре 31 июля стартует голосование за дизайн-проекты благоустройства общественных пространств
Причиной крупного пожара с пострадавшим в тольяттинском кафе мог стать поджог
В Самарской области экс-главу почтового отделения будут судить за присвоение денег клиентов
Стали известны соперники «Новы» в предварительном этапе Кубка России по волейболу
В Самаре на улице Алексея Толстого «открылся» фонтан высотой с 6-этажный дом
В Самаре устроят парусную регату и музыкальный фестиваль в память о Владимире Высоцком
В Самаре разрабатывают документацию по реконструкции улицы Дачной
Дмитрий Азаров встретился с участниками форума «iВолга 2.0» и обсудил предложения молодежи
В Самаре на Куйбышева из люка забил фонтан
В Самарской области займутся производством универсального удобрения
В Самаре ремонт проезжей части и тротуаров на участке улицы Стара-Загора завершат к осени
Big data от МТС помогла проанализировать, где и как самарцы чаще всего проводят выходные
Житель Похвистнево решил похулиганить и поджег первую попавшуюся машину
10 площадок и призовой фонд в 10 млн рублей: в Самарской области открылся молодежный форум «iВолга 2.0»
«Ростелеком» показал самарским бизнесменам сервисы кибербезопасности
В Октябрьске сотрудники МБУ заплатили предпринимателю деньги за устройство хоккейного корта и сами его сделали
В Самарской области в августе пройдет ежегодный фестиваль «Жигулевская вишня»
В Самарской области пассажирский поезд протаранил на ж/д переезде иномарку
В Тольятти при крупном пожаре в кафе пострадал мужчина
В «Кошелеве» собираются строить тоннель под железной дорогой