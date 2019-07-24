«Нам будет нечем кормить детей»: рабочие встали на защиту ТОАЗа

23 июля на заводе прошло первое открытое профсоюзное собрание. На повестке дня всего один вопрос – судьба «Тольяттиазота». Эта тема касается каждого. Не случайно в актовом зале собрались не только работники ТОАЗа, но и ветераны производства, представители городских и областных властей, депутаты разных уровней, экологи и просто неравнодушные тольяттинцы.

15 лет противостояния

Ради чего объединились тысячи рабочих и общественность? Ради спасения крупнейшего в Самарской области химического завода и сохранения рабочих мест.

- Завод оказался в непростой ситуации. В режиме рейдерского захвата и постоянного давления предприятие работает уже более 15-ти лет, - рассказал генеральныйдиректор ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Дмитрий Межеедов. Против ТОАЗа, с подачи миноритарных акционеров, ведется настоящая информационная война. Все эти действия направлены на поглощение крупного российского завода, чтобы получить полный контроль над прибылью.

- Миноритарные акционеры хотят решить свои финансовые проблемы за счет нашего предприятия. Это главный риск для всех нас. В этом случае все инвестиционные программы, направленные на повышение производительности и эффективности нашего предприятия, социальные программы с высокой степенью вероятности будут сокращены. Наша цель – развитие ТОАЗа, повышение качества продукции, улучшении условий труда и уровня промышленной безопасности. Ради этого мы и объединяемся сегодня, - отметил Межеедов.

Лакомый кусочек

На собрании много говорилось о значении ТОАЗа для города, области, страны.

- Предприятие – крупнейший налогоплательщик Самарской области – до пяти миллиардов в год. Это весомая сумма для Тольятти, для региона, - подчеркнул депутат Самарской губернской думы Михаил Маряхин.

Понятно, что предприятие является лакомым кусочком для недобросовестных предпринимателей. Производственная мощность – до 3,5 миллионов тонн аммиака и 900 тысяч тонн карбамида. Это 10% от мирового объема.

- В 2005 году мы уже защищали завод от группы вооруженных спецназовцев в бронежилетах, - сказал заместитель генерального директора, депутат думы г.о. Тольятти Виктор Казачков. – И только трудовой коллектив, работники близлежащих цехов не позволили осуществить рейдерский захват. Сейчас я снова призываю вас всех встать на защиту родного предприятия.

Виктор Казачков напомнил, как сотрудники отстояли предприятие в 2005 году.

И молодежь, и ветераны

Да, ТОАЗ – крупный промышленный объект. Но в первую очередь – это люди, тысячи сотрудников и их семьи. На собрание пришли делегаты от каждого из структурных подразделений завода. Люди мечтают о стабильности, хотят спокойно работать. А их трудовые будни сегодня – это постоянные проверки, уголовные дела, суды... «Мы боимся, что нам нечем будет кормить детей», - говорили рабочие. Поэтому и на собрание они пришли не для галочки, а чтобы отстоять свое будущее и будущее своих детей.

- Я работаю на заводе со студенческой скамьи, здесь трудится вся моя семья. Неприятно читать, как нелицеприятно некоторые СМИ отзываются о «Тольяттиазот». Мы же видим, что это все не так! Нам вовремя выплачивается заработная плата, и она выше, чем средняя по городу. У нас полный соцпакет. Мы хотим работать, а не бояться того, что нам укажут на дверь, - высказала свое мнение представительница молодого поколения заводчан, старший мастер Екатерина Шмелева.

Не остались в стороне и ветераны.Владимир Барабанщиков проработал на «Тольяттиазот» 38 лет. Он принимал участие еще в строительных работах, вводе предприятия в эксплуатацию.

- За 40 лет существования предприятия на нем работали около 25 тысяч человек! – озвучил ветеран. – Мы все не теряем связи с заводом, у многих тут работают дети, внуки. Предприятие развивается, большое внимание уделяется социальной сфере. Построен Дворец культуры, санаторий. Мы, ветераны, пользуемся всеми льготами, доступными сотрудникам. Я недавно отдыхал в санатории «Надежда» - 21 день, 6 тысяч рублей. И все это сейчас под угрозой. Мы пережили 90-е годы прошлого века, отстояли завод в начале 2000-х, отстоим и сейчас.

Коллектив ТОАЗа готов встать на защиту своего будущего.

Сдаваться не намерены

Участники Открытого профсоюзного собрания ТОАЗа намерены последовательно добиваться, чтобы федеральные и региональные власти услышали голос заводчан и обратили внимание на, по их словам, недобросовестные действия миноритарных акционеров завода, а правоохранительные органы действовали строго в рамках закона. Резолюцию, выработанную на собрании, зачитала Елена Коновалова, которая более четверти века работает на предприятии.

«Мы, трудовой коллектив ТОАЗа единогласно выступаем против враждебных сил, подрывающих работу крупнейшего химического предприятия России», - говорится в резолюции. Под этими словами готов подписаться каждый сотрудник предприятия.

- Завод воспитывает в нас не только профессионалов, но и личностей. Из личностей состоит коллектив, который сегодня готов встать на защиту своего родного завода, - уверена Елена Коновалова.