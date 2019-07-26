ЧМ по водным видам спорта 2019 в Корее. Плавание. Финалы 26 июля. Прямая онлайн-трансляция

26 июля на Чемпионате мира по водным видам спорта 2019, который проходит с 12 по 28 июля в корейском городе Кванджу, разыграют пять комплектов наград в плавании. Соревнования пройдут вечером. По московскому времени они начнутся в 14.00 и продлятся до 15.42.

Для России один из последних дней соревнований может стать золотоносным. На высшую награду могут претендовать Евгений Рылов на дистанции 200 метров на спине, Антон Чупков - он поплывет брассом те же 200 метров. Еще одна российская участница также будет соревноваться за золото в брассе на 200 метров - это Юлия Ефимова.

Прямая трансляция чемпионата мира по водным видам спорта 2019 пройдет на телеканалах МАТЧ ТВ и Матч! Арена. Следить за результатами российских спортсменов и других претендентов на золото на различных дистанциях можно будет на сайте kp.ru. Расскажем о главных событиях вечерней программы чемпионата.

Расписание финальных заплывов и соревнований 26 июля 2019:

Водное поло

12:30 - финал

Плавание

Мужчины

15.00 Спина, 200 метров

15:26 Брасс, 200 метров

15:42 Эстафета. Вольный стиль 4*200 метров

Женщины

14.02 Вольный стиль, 100 метров

14:50 Брасс, 200 метров